Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Sarı-lacivertliler, sezon sonuna kadar kiralamak istediği 27 yaşındaki yıldız için Atletico Madrid'le dirsek temasını sürdürürken, Pana'nın da Çağlar için bu hafta teklifte bulunacağı belirtildi.

Yunan basını da bu transfer girişimini doğruladı. Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada; "1-2 tane stoper alabiliriz" demişti. Yunan basını, Terim'in istediği ilk ismin Çağlar olduğunun altını çizerken, Pana ile F.Bahçe'nin Çağar için yarışa tutuşacağını vurguladı.

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid'de 8 maça çıktı.

Çağlar bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.