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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye şok! Transfer çalımı yükleniyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gündem stoper transferi. Bu doğrultuda listesini hazırlayan Kanarya'ya, Fatih Terim'den kötü haber geldi. Panathinaikos'un başına geçen Terim, Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 13:09 Güncelleme 05 Ocak 2024, 13:10
Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ile Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

İki ekip de kış transfer döneminde önemli hamleler yaparak ligin ikinci yarısında başarılı olmayı hedefliyor.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ligin ilk yarısında savunmada ciddi problemler yaşamıştı.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Her iki takım, gerek sakatlık gerekse bazı oyuncuların düşük performansı sebebiyle defans hattında zafiyet göstermişti.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Bu doğrultuda Beşiktaş ve Fenerbahçe, ara transferde stoper arayışına geçmişti.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

İki dev takımın transfer listesine ise Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü aldığı ifade edilmişti.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, milli oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için tüm şartları zorladığı belirtilmişti.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Ancak Çağlar transferine dair flaş bir gelişme yaşandı.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Konuyla ilgili sıcak haberi ise Portekiz basını duyurdu.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

İşte ayrıntılar...

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Abola'da yer alan habere göre Porto ve Roma, Çağlar Söyüncü transferi için harekete geçti.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Hatta Porto'nun bu transferde Roma'ya göre daha şanslı olduğu vurgulandı.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Porto'nun, Atletico Madrid ile yapılacak olan sözleşmeye zorunlu satın alma maddesi eklettirmek istemesinin ardından transferde daha avantajlı hale geldiği bildirildi.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Öte yandan Çağlar için transfer çalışması başlatan Porto'nun, henüz resmi bir teklif yapmadığı aktarıldı.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Bunun yanı sıra Çağlar'ın daha fazla süre alacağı bir takıma gitmeyi istediği ve kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Ancak 27 yaşındaki stoperin Beşiktaş, Fenerbahçe, Roma ve Porto gibi takımların taleplerine rağmen İngiltere'ye dönmek istediği yazıldı.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Milli futbolcunun bu kararı sonrası hangi takıma imza atacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Çağlar Söyüncü'ye Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos da talip oldu.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Sarı-lacivertliler, sezon sonuna kadar kiralamak istediği 27 yaşındaki yıldız için Atletico Madrid'le dirsek temasını sürdürürken, Pana'nın da Çağlar için bu hafta teklifte bulunacağı belirtildi.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Yunan basını da bu transfer girişimini doğruladı. Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada; "1-2 tane stoper alabiliriz" demişti. Yunan basını, Terim'in istediği ilk ismin Çağlar olduğunun altını çizerken, Pana ile F.Bahçe'nin Çağar için yarışa tutuşacağını vurguladı.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid'de 8 maça çıktı.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Çağlar bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Çağlar'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

1.85 boyundaki defans 2018 yılında Freiburg'dan 21.1 milyon Euro bedelle Leicester City'e transfer olmuş ve 5 sezon İngiliz ekibinde ter dökmüştü.

Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü
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