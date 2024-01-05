Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye şok! Transfer çalımı yükleniyor: Çağlar Söyüncü

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ile Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Her iki takım, gerek sakatlık gerekse bazı oyuncuların düşük performansı sebebiyle defans hattında zafiyet göstermişti.
Bu doğrultuda Beşiktaş ve Fenerbahçe, ara transferde stoper arayışına geçmişti.
İki dev takımın transfer listesine ise Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü aldığı ifade edilmişti.
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, milli oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için tüm şartları zorladığı belirtilmişti.
Ancak Çağlar transferine dair flaş bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili sıcak haberi ise Portekiz basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Abola'da yer alan habere göre Porto ve Roma, Çağlar Söyüncü transferi için harekete geçti.
Hatta Porto'nun bu transferde Roma'ya göre daha şanslı olduğu vurgulandı.
Porto'nun, Atletico Madrid ile yapılacak olan sözleşmeye zorunlu satın alma maddesi eklettirmek istemesinin ardından transferde daha avantajlı hale geldiği bildirildi.
Öte yandan Çağlar için transfer çalışması başlatan Porto'nun, henüz resmi bir teklif yapmadığı aktarıldı.
Bunun yanı sıra Çağlar'ın daha fazla süre alacağı bir takıma gitmeyi istediği ve kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.
Ancak 27 yaşındaki stoperin Beşiktaş, Fenerbahçe, Roma ve Porto gibi takımların taleplerine rağmen İngiltere'ye dönmek istediği yazıldı.
Milli futbolcunun bu kararı sonrası hangi takıma imza atacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Çağlar Söyüncü'ye Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos da talip oldu.
Sarı-lacivertliler, sezon sonuna kadar kiralamak istediği 27 yaşındaki yıldız için Atletico Madrid'le dirsek temasını sürdürürken, Pana'nın da Çağlar için bu hafta teklifte bulunacağı belirtildi.
Yunan basını da bu transfer girişimini doğruladı. Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada; "1-2 tane stoper alabiliriz" demişti. Yunan basını, Terim'in istediği ilk ismin Çağlar olduğunun altını çizerken, Pana ile F.Bahçe'nin Çağar için yarışa tutuşacağını vurguladı.
Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid'de 8 maça çıktı.
Çağlar bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Çağlar'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
1.85 boyundaki defans 2018 yılında Freiburg'dan 21.1 milyon Euro bedelle Leicester City'e transfer olmuş ve 5 sezon İngiliz ekibinde ter dökmüştü.