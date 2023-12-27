Fatih Terim Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından yaklaşık 2 yıl kulüp çalıştırmayan Fatih Terim, Panathinaikos'un yolunu tuttu.

Terim, Yunan kulübünün başında ilk antrenmanına da çıktı.

İşte o görüntüler;







"DÜŞÜNMEYE GEREK DUYMADIM"

Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim, Atina'ya ayak basar basmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Terim "Atina'dayım çok memnunum. Açıkçası başkanla İstanbul'da görüştüğümüzde çok fazla sürmedi çünkü karşılıklı elektriğimiz tuttu. Kendisi çok kibar davrandı. Karşıdakini onore eden bir şekilde davrandı. Kendisine teşekkür ederim. Başkanla ne istediğini bilen ve ne olmasını istediği bir toplantı oldu. Düşünmeye gerek duymadım, hemen kabul ettim. İki gün evvel konuşmamız bitti bu akşam saat 6'da antrenmanımız var." dedi.

"ŞAMPİYON YAPACAĞIM"



"Panathinaikos liderin 1 puan gerisinde ve herkesin isteği ligi şampiyon olarak tamamlamak." şeklinde gelen soruya cevap veren Terim, "Panathinaikos uzun zamandır şampiyon olamıyor. Ben buraya Panathinaikos'u şampiyon yapmaya geldim. Ben imzaları sadece kalemle atmam kalbimle atarım. Panathinaikos'ta da bu şekilde çalışacağımı düşünüyorum." dedi.

"BEN 6 AY OLSUN İSTEDİM BAŞKAN 1.5 YIL DEDİ"



Fatih Terim, "Şampiyonlukta 4 rakibimizle yarışacağız. Rakiplerimiz güçlü ve onlara saygı duyuyoruz. Panathinaikos olarak biz de uzun yıllar şampiyonluğa hasret kaldık. Avrupa'ya hasret kaldık. Dolayısıyla hedefler çok açık. Açıkçası başkanla aramızda böyle bir diyalog geçti. Gerekirse 6 ay olsun istedim ama kendisi 1.5 yıl istedi. Gelme sebebim belli getirilme sebebim belli. Hiçbir şeyin garantisi yoktu ama iddialı olmaktan geri kalmayacağız. Bu puanı toplayan, geçen sene çok avantajlı durumdan şampiyonluğu veren ama avantajlı duruma gelen takımın çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Oyuncularımın performansını daha yukarı çekmeyi hedefliyorum. Yaptığımız işten hepimiz mutluluk duyacağız ve dışarıya keyif vereceğiz." ifadelerini kullandı.