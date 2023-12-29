SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

'Bazı aksaklıklar' iptali | TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama! Başkan Dursun Özbek sadece takvim.com.tr'ye konuştu

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. Takımlar Türkiye'ye dönmek üzere harekete geçmişken yaşanan krizle ilgili olarak TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama geldi. Öte yandan sadece Editörümüz Görkem Ağgündüz'e konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başka açıklama olmayacağını dile getirdi. Yaşanan olaylar sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak vatandaşlara hassasiyetleri için teşekkür etti. Çelik paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 12:07 Güncelleme 29 Aralık 2023, 23:49
’Bazı aksaklıklar’ iptali | TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den ortak açıklama! Başkan Dursun Özbek sadece takvim.com.tr’ye konuştu

Son dakika haberleri... Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için ikim takımda stadyuma gelmedi.

ASpor CANLI YAYIN


FUTBOLCULARA MAÇIN OYNANMAYACAĞI TEBLİĞ EDİLDİ, MALZEMECİLER STATTAN AYRILDI
Öte yandan Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı da tebliğ edildi. Süper Kupa finali için stadyumda bulunan, Galatasaray'ın malzemecileri stattan ayrıldı.

Galatasaray çalışanlarını taşıyan otobüs stattan ayrıldı!


MAÇ İPTAL EDİLDİ
A Spor'un haberine göre Süper Kupa finali maçı iptal edildi.

Maç iptal edildi mi?

STADYUM YÖNETİMİNDEN SKANDAL
Türk taraftarlar İstiklal Marşı söylediği sırada stadyum yönetimi İstiklal Marşımızı bastırmaya çalıştı.

Stadyum yönetimi Türk taraftarların sesini bastırmaya çalıştı!

TFF, GS ve FB'nin açıklama yapması bekleniyor!

ORTAK BİLDİRİ GELDİ
Olay sonrası ortak açıklama Fenerbahçe'nin resmi X hesabından geldi.

"Müsabaka bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir"

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak bildirisinde;

"Kamuoyuna duyurulur

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,
29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU: "BAŞKA AÇIKLAMA OLACAK MI?"
Öte yandan sadece Editörümüz Görkem Ağgündüz'ün sorusunu cevaplayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başka açıklama olmayacağını yazılı açıklama yaptıklarını dile getirdi.

ÖZEL I Dursun Özbek takvim.com.tr'ye konuştu!




AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TEŞEKKÜR
Yaşanan olaylar sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak vatandaşlara hassasiyetleri için teşekkür etti. Çelik paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.






BEŞİKTAŞ'TAN TURKCELL SÜPER KUPA AÇIKLAMASI
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak bildirilen saatte başlamayan Turkcell Süper Kupa maçına ev sahipliği için kulüplere davette bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan "Kapımız Açık!" başlıklı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA