Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Haberde, golcü futbolcunun A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için ayrılık kararı aldığı ifade edildi.

Umut Nayir'in daha fazla forma şansı bulmak için başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediği belirtiliyor.