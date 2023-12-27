Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali için çalışmalar sürüyor.
Mücadele 29 Aralık Cuma günü TSİ 20:45'te başlayacak.
Diğer yandan sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları sürüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, orta saha ve savunma hattına takviye istedi.
Yönetim devre arasında birçok ismi kadrosuna katmayı ve bulunduğu kulvarlarda şampiyonluk kazanmak istiyor.
Ancak Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor.
Dalmatinski Portal'ın haberine göre Fenerbahçe'nin milli yıldızı Umut Nayir takımdan ayrılma kararı aldı.
Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezon Ümraniyespor forması ile ligin en golcü yerli oyuncusu olmuştu.
30 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 maçta forma giydi.
Ancak bu karşılaşmalarda skor katkısı üretemedi.
Ayrıca Umut, bu mücadelelerde sadece 118 dakika sahada kalabildi.
İŞTE AYRILIK SEBEBİ!
Haberde, golcü futbolcunun A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için ayrılık kararı aldığı ifade edildi.
Umut Nayir'in daha fazla forma şansı bulmak için başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediği belirtiliyor.
Umut forvet rotasyonunda Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Joshua King'in arkasında bulunuyor.
Milli golcünün bonservis değeri ise 1 milyon Euro olarak biliniyor.