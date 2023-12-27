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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finali hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi takımdan ayrılma kararı aldı. Tecrübeli oyuncu devre arasında yollarını ayırabilir. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 20:08 Güncelleme 27 Aralık 2023, 20:08
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali için çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak sarı-lacivertliler kupayı müzesine götürmek istiyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Zorlu mücadele Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bulunan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Mücadele 29 Aralık Cuma günü TSİ 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Diğer yandan sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Teknik direktör İsmail Kartal, orta saha ve savunma hattına takviye istedi.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Yönetim devre arasında birçok ismi kadrosuna katmayı ve bulunduğu kulvarlarda şampiyonluk kazanmak istiyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Ancak Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Dalmatinski Portal'ın haberine göre Fenerbahçe'nin milli yıldızı Umut Nayir takımdan ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezon Ümraniyespor forması ile ligin en golcü yerli oyuncusu olmuştu.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

30 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 maçta forma giydi.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Ancak bu karşılaşmalarda skor katkısı üretemedi.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Ayrıca Umut, bu mücadelelerde sadece 118 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

İŞTE AYRILIK SEBEBİ!

Haberde, golcü futbolcunun A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için ayrılık kararı aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Umut Nayir'in daha fazla forma şansı bulmak için başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Umut forvet rotasyonunda Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Joshua King'in arkasında bulunuyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden

Milli golcünün bonservis değeri ise 1 milyon Euro olarak biliniyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık! Şaşırtan neden
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