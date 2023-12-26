Fatih Terim hangi takımları çalıştırdı? Yunan Ligi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim’in maaşı ne kadar, sözleşme süresi kaç yıl?

Yunanistan Süper Ligi'nin köklü takımlarından Panathinaikos'un, deneyimli Türk teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığına dair haber, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Terim'in Panathinaikos'u yöneteceği haberiyle birlikte, futbol tutkunları, takımın geleceği, transfer stratejileri ve Terim'in yeni göreviyle ilgili tüm detayları öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Fatih Terim hangi takımları çalıştırdı? Fatih Terim maaşı ne kadar? İşte detaylar...

FATİH TERİM'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR Fatih Terim teknik direktörlük kariyerine 1987/1988 sezonunda Ankaragücü takımında başladı. Brian Birch'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim getirildi ve böylece Terim teknik direktörlük kariyerine başlamış oldu. Fatih Terim, Ankaragücü'nün ardından Göztepe, Türkiye U-21, Türkiye(2), Galatasaray(4), Fiorentina ve Milan takımlarını çalıştırdı. Fatih Terim, Galatasaray'da 4 ayrı dönemde görev aldı. Terim sarı kırmızılı takım ile 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Fatih Terim'in Galatasaray'daki son dönemi 10 Ocak 2021 tarihinde sona ermişti.