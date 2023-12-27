Fatih Terim’i bekleyen 17 zorlu gün | İlk transferi ve ekibi belli oldu! Havalimanında ilk açıklamasını yaptı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

TAKIM DEĞERİ 58.5 MİLYON EURO

Fatih Terim, Yunanistan ekibinde 58.5 milyon euroluk bir takımla mücadele edecek. Fenerbahçe'de geçen sezon forma giyen Arao da takımın önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Geride kalan sezonda normal periyodu lider tamamlasa da play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptıran Panathinaikos'ta Fatih Terim'i göreve gelir gelmez zorlu maçlar bekliyor. Deneyimli teknik adam sadece ocak ayında 3 kez Pana'nın ezeli rakibi Olympiakos ile derbiye çıkacak. Yunanistan Kupası son 16 turunda iki ezeli rakip önce 10 Ocak'da Panathinaikos'un ev sahipliğinde, sonra 17 Ocak'ta rövanşta karşılaşacak. 27 Ocak'ta ise Panathinaikos bu kez lig maçında Olympiakos'u konuk edecek.