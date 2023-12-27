Fatih Terim’i bekleyen 17 zorlu gün | İlk transferi ve ekibi belli oldu! Havalimanında ilk açıklamasını yaptı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 2 yıldır boşta olan teknik direktör Fatih Terim ile Yunanistan'ın Panathinaikos takımı anlaştı.
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 2 yıldır boşta olan teknik direktör Fatih Terim ile Yunanistan'ın Panathinaikos takımı anlaştı.
PANATHINAIKOS AÇIKLADI
Yunanistan ekibi Panathinaikos, kulübün internet sitesinde "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" başlığıyla yer alan açıklamada, "En iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" bilgisi verildi.
Terim'in kariyerine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz." ifadesi kullanıldı.
Yunan kulübü, beklenen ayrılığı da resmen açıkladı ve teknik direktör Ivan Jovanovic'e veda edildi.
İstanbul Havalimanından Yunanistan'a doğru hareket eden Fatih Terim burada kısa bir açıklama yaparak "Hepinizi seviyorum. Söyleyecek çok şeyimiz olacak elbet ama şimdi değil." ifadelerini kullandı.
13 YILDIR ŞAMPİYONLUK YAŞAMADI
2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk yaşayamayan Panathinaikos 15 haftası tamamlanan ligde lider PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Ancak Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Atina ekibi play-off'ta elenip yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde son sırada kalınca teknik direktör İvanovic ile yolların ayrılmasına karar verildi.
O İSİMLERİ DE YANINDA GÖTÜRÜYOR
Panathinaikos Kulübü yöneticileri ile önceki gün Türkiye'de görüşen ve prensipte anlaşan Terim, bugün Atina'da kendisini 1.5 yıllığına Panathinaikos'un teknik direktörü yapan sözleşmeye imza atacak.
Basketbol takımını Ergin Ataman'a emanet eden Panathinaikos böylece futbolun başına da başka bir Türk antrenörü getirmiş olacak. Terim'in ekibinde Galatasaray'daki yardımcı antrenörü Necati Ateş'in yanı sıra idari kadroda yer alan Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen'in de olacağı öğrenildi.
'İLK TRANSFER BAKASETAS' İDDİASI
Öte yandan Fatih Terim'in Yunanistan'a getireceği ilk transfer de belli oldu.Panathinaikos, Fatih Terim'in "Tamam" demesi halinde Trabzonspor'da mutsuz olan Bakasetas'ı kadrosuna katmayı planlıyor.
İddialara göre Yunan futbolcu, ülkesinde forma giymeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına teknik direktör Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.
Bu sezon Bordo-mavili takımla 16 maçta süre alan Bakasetas, 5 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.
TAKIM DEĞERİ 58.5 MİLYON EURO
Fatih Terim, Yunanistan ekibinde 58.5 milyon euroluk bir takımla mücadele edecek. Fenerbahçe'de geçen sezon forma giyen Arao da takımın önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
Geride kalan sezonda normal periyodu lider tamamlasa da play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptıran Panathinaikos'ta Fatih Terim'i göreve gelir gelmez zorlu maçlar bekliyor. Deneyimli teknik adam sadece ocak ayında 3 kez Pana'nın ezeli rakibi Olympiakos ile derbiye çıkacak. Yunanistan Kupası son 16 turunda iki ezeli rakip önce 10 Ocak'da Panathinaikos'un ev sahipliğinde, sonra 17 Ocak'ta rövanşta karşılaşacak. 27 Ocak'ta ise Panathinaikos bu kez lig maçında Olympiakos'u konuk edecek.
3.KEZ TÜRKİYE DIŞINDA GÖREV ALMIŞ OLACAK
Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'da üst üste 4 şampiyonluk yaşadıktan sonra 2000-01 sezonunda Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim, sonraki sezon da Milan'da görev yapmıştı. 70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışında görev almış olacak.
ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI
Ivan Jovanovic'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Fatih Terim'in, Jovanovic ile aynı parayı alacağı iddia edildi. Ivan Jovanovic'in bonuslar hariç 900 bin euro net ücret kazanıyordu. Sözleşmenin şampiyonluk bonuslarıyla birlikte 1 milyon euroyu aştığı belirtildi. Bu rakam Yunan ekibinin son 10 yılda bir teknik adama verdiği en yüksek maaş olacak.