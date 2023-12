Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan Takvim’e özel açıklamalar: Söz bitti artık icraat lazım

KRİTİK TARİH 5 OCAK

"Peki ne olacak?" sorusuyla devam ettim. Şöyle yanıtladı: "Bekliyoruz. Verilen sözler var. 5 Ocak'ta hakemlerin klasman değerlendirilmesi yapılacak. Radikal kararların alınacağı belirtildi. O tarihte her şey belli olur." Konuşmamızı şu ifadelerle bitirdi: "Söyleyeceklerimizi söyledik. Yani söz bitti! Artık icraatı göreceğiz." Başkan Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrasında kafamda birçok resim tam olarak netleşti. Bir müddettir Türkiye'de futbolla ilişkisi olan 100 kişiden en az 90'ının hemfikir olduğu mesele var. Türkiye Futbol Federasyonu tutarsız. Bir gün söylediğini ertesi gün değiştiriyor ve yaptığı her değişikliğe bir kılıf buluyor. Ya da bulduğunu zannediyor ama aslında bulamıyor çünkü artık herkes her şeyin farkında.