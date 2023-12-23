Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan Takvim’e özel açıklamalar: Söz bitti artık icraat lazım





HABERİ YOK MU?

Bu sözleri nerede verdiler? Kulüpler Birliği toplantısında. Yani orada neredeyse tüm kulüp başkanları vardı ve bizzat federasyon başkanının ağzından duydular. Peki sonra ne oldu? "Süper Lig maçları için demiştik" bahanesiyle aynı hakemi aldılar, birinci lig maçında VAR'ın başına oturttular! Peki bunu Sayın Büyükekşi'nin bilgisi olmadan yapabilirler mi? Bence yapamazlar. Ardından... Hiçbirimizin istemediği ve istisnasız tepki gösterdiği vahim bir saldırı gerçekleşti. Hakemimiz yumruklandı, tekmelendi. Ama bu vahim olayı birileri derhal kendi avantajına kullandı. Bir hakemimizin mağduriyetini devşirerek yeniden ayağa kalktılar. Verilen bütün sözlerden dönülmesini sağladılar ve bunu çok kurnazca yaptılar. Aslında MHK'nın içinde sözünü geçiren ve nereye gittiğini bilen grup var. Belki de bir kişi, belki iki kişi, bilemiyorum. Ve bunlar "Sizin sözünüz geçmez, bizim sözümüz geçer" diyorlar. Verdikleri mesaj net olarak bu. Üstelik, bunu son derece üzücü bir olayı kullanarak, adeta fırsata çevirerek yapıyorlar. Bakın iki şey çok farklı. Futbol sahalarında kimsenin kimseye elini kaldırma hakkı yoktur. Ama arkasına sığınıp alınan bütün kararları ters yüz etmeye cüret edenlerin niyetleri de araştırılmalıdır. Bu basit bir mesele değil. Bu bir başkaldırı. Farkına varın!