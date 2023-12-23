Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan Takvim’e özel açıklamalar: Söz bitti artık icraat lazım

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı aradım. Mete Kalkavan ile ilgili yapılan açıklama sonrası yaşananları değerlendirdi. Ülke futbolunun geçmişteki hataların bedelini ödediğini söyledi. "Neydi o hatalar?" diye sordum. "İlk önce adaletin sağlanamaması. Bunu sağlamak için de gerekli adımların atılmaması. Senelerce hakemlerden şikayet edilip, sorunun çözülememesi. Ve finalde bütün ihalenin kulüplere yıkılması" cevabını verdi.
KRİTİK TARİH 5 OCAK
"Peki ne olacak?" sorusuyla devam ettim. Şöyle yanıtladı: "Bekliyoruz. Verilen sözler var. 5 Ocak'ta hakemlerin klasman değerlendirilmesi yapılacak. Radikal kararların alınacağı belirtildi. O tarihte her şey belli olur." Konuşmamızı şu ifadelerle bitirdi: "Söyleyeceklerimizi söyledik. Yani söz bitti! Artık icraatı göreceğiz." Başkan Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrasında kafamda birçok resim tam olarak netleşti. Bir müddettir Türkiye'de futbolla ilişkisi olan 100 kişiden en az 90'ının hemfikir olduğu mesele var. Türkiye Futbol Federasyonu tutarsız. Bir gün söylediğini ertesi gün değiştiriyor ve yaptığı her değişikliğe bir kılıf buluyor. Ya da bulduğunu zannediyor ama aslında bulamıyor çünkü artık herkes her şeyin farkında.
MHK AYNI FİKİRDE!
Belki sokaktaki insanlar unutabiliyor, bazı kulüpler bazı gerçekleri göz ardı edebiliyor ama Trabzonspor camiası için çok kritik bir dönüm noktası var. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının skorunu belirlemeye çalışan ama başarılı olamayan o hakemin yaptıklarını en ayrıntısına kadar hatırlıyor. Bu kulübün haklı tepkilerine karşı, o sıcak günlerde bazı sözler verildi ve bu sözlerin istisnasız her birinden dönüldü. Bu sözler neydi?
- "Yerden göğe haklısınız."
- "Biz bu hakeme artık görev vermeyeceğiz"
- "MHK Başkanı da bizimle aynı fikri paylaşıyor"
-"Sadece Mete Kalkavan değil Suat Arslanboğa ve Hüseyin Göçek de artık düdük çalmayacak."