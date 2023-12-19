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Tek yol 3 puan: Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarılar!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “İstanbulspor kolay rakip değil. Rakibimizin durumu ortada. Dikkatli olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Aralık 2023 Güncelleme 19 Aralık 2023, 07:06
Tek yol 3 puan: Abdullah Avcı’dan oyuncularına uyarılar!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor maçı öncesi futbolcularına son uyarılarını yaptı. Deneyimli hoca rakibin bulunduğu konumun kendilerini yanıltmaması gerektiğini hatırlatarak, "Çalışmalarımızın karşılığını 3 puanla almalıyız. Zor bir maçın bizi beklediği aşikar. 90 dakika sahada mücadele eden bir takım görmek istiyorum" dediği öğrenildi.

İLK YARIDA FARK GELMİŞTİ
Avrupa hedefleri doğrultusunda kazanma alışkanlığı elde etmeleri gerektiğini de belirten Avcı, "Ligde zirve ile puan farkı olsa da henüz biten bir şey yok. Kazanılacak birçok maç ve alınacak onlarca puan var. Kazanıp ilerlemek çok önemli. Sahada oyun disiplininden asla kopmayın. Hedeflere olan inancınız bitmesin. Engelleri mücadele ederek aşabiliriz" dedi.

İstanbulspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 23. kez rakip olacak. Geride kalan 22 maçın 9'unu Bordo-Mavililer, 6'sını ise Sarı-Siyahlılar kazandı. İki ekip arasında oynanan 7 maçta ise beraberlikle sona erdi. Son maç Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
Abdullah Avcı, çıktığı deplasman maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Tecrübeli teknik adam, deplasmanlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarttı.

NICOLAS PEPE BAŞAKŞEHİR'E
Trabzonspor, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana sakatlığını atlatan Nicolas Pepe katılım gösterdi. Pepe takımdan ayrı çalışmalarına başlarken Başakşehir'e karşı hazır hale gelmesi bekleniyor.



FİLİP BENKOVIC KADRODA YOK
Fırtına'da İstanbulspor maçı kadrosu belli oldu. Abdullah Avcı'nın devre arasında takımdan gönderilmesini istediği Benkovic, Umut Bozok, Göktan ve Fountas kadroda kendilerine yer bulamadı. Bu isimlerin menajerleriyle transfer dönemi başlamadan görüşme yapılacağı ifade edildi.

NİJERYA ÇAĞIRDI
Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, Afrika Kupası'na katılacak Nijerya A Milli Takımı'nın geniş aday kadrosuna davet edildi. Turnuva 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Onuachu nihai kadroya seçilirse Trabzonspor formasını bir süre giyemeyecek.

İKİ YILDIZ SINIRDA!
Trabzonspor'da İstanbulspor maçı öncesi iki önemli futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-Mavililer'de Yunan futbolcu Bakasetas ile genç forvet Enis Destan, bu akşamki maçta sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Başakşehir ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

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