Tek yol 3 puan: Abdullah Avcı’dan oyuncularına uyarılar!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , İstanbulspor maçı öncesi futbolcularına son uyarılarını yaptı. Deneyimli hoca rakibin bulunduğu konumun kendilerini yanıltmaması gerektiğini hatırlatarak, "Çalışmalarımızın karşılığını 3 puanla almalıyız. Zor bir maçın bizi beklediği aşikar. 90 dakika sahada mücadele eden bir takım görmek istiyorum" dediği öğrenildi.

İLK YARIDA FARK GELMİŞTİ

Avrupa hedefleri doğrultusunda kazanma alışkanlığı elde etmeleri gerektiğini de belirten Avcı, "Ligde zirve ile puan farkı olsa da henüz biten bir şey yok. Kazanılacak birçok maç ve alınacak onlarca puan var. Kazanıp ilerlemek çok önemli. Sahada oyun disiplininden asla kopmayın. Hedeflere olan inancınız bitmesin. Engelleri mücadele ederek aşabiliriz" dedi.