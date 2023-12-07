Beşiktaş evinde Fenerbahçe’ye karşı kaybetmiyor! 8 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı

Süper Lig'in 15. haftasında Cumartesi günü saat 19.00'da evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta tüm gözler bu maça çevrilmiş durumda. Siyah-Beyazlı takım son yıllarda rakibine karşı iç sahada mağlubiyet yaşamıyor. 9 yıl 1 ay 5 gündür rakibine mağlup olmayan Kara Kartal, son 9 yıldaki 8 maçta da 3 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
3322 GÜNDEN BERİ...
Toplam 3322 gündür bileği bükülmeyen Siyah-Beyazlı takım söz konusu maçlarda sadece 66 dakika yenik oynadı. Siyah-Beyazlılar, Başkan Hasan Arat'ın da ilk maçı olacak ve taraftar önünde çıkılacak derbiden 3 puan hedefliyor.
10 MAÇTA 1 YENİLGİ
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'ye karşı ligde son 10 maçta aldığı sonuçlar da dikkat çekiyor. Kara Kartal, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 21 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 16 gol gördü. Siyah-Beyazlılar tek yenilgisini 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de 3-1'lik skorla aldı.
ALEX OXLADE-CHAMBERLAİN: HARİKA BİR DENEYİM
Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain ülkesinin basınına açıklamalarda bulunda 29 yaşındaki yıldız oyuncu "Maçta iyi oynuyorsanız destek inanılmaz oluyor. Eğer çok iyi değilse, bunu da gösteriyorlar ve bu benim için bir sorun değil. Şimdiye kadar harika bir deneyim oldu. Takım olarak gelişmeye ve daha fazlasını yapmaya devam etmeliyiz çünkü bize gösterdikleri destek inanılmaz." ifadelerini kullandı.