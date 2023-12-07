Beşiktaş evinde Fenerbahçe’ye karşı kaybetmiyor! 8 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı

Süper Lig 'in 15. haftasında Cumartesi günü saat 19.00'da evinde Fenerbahçe 'yi konuk edecek Beşiktaş'ta tüm gözler bu maça çevrilmiş durumda. Siyah-Beyazlı takım son yıllarda rakibine karşı iç sahada mağlubiyet yaşamıyor. 9 yıl 1 ay 5 gündür rakibine mağlup olmayan Kara Kartal , son 9 yıldaki 8 maçta da 3 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAİN: HARİKA BİR DENEYİM

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain ülkesinin basınına açıklamalarda bulunda 29 yaşındaki yıldız oyuncu "Maçta iyi oynuyorsanız destek inanılmaz oluyor. Eğer çok iyi değilse, bunu da gösteriyorlar ve bu benim için bir sorun değil. Şimdiye kadar harika bir deneyim oldu. Takım olarak gelişmeye ve daha fazlasını yapmaya devam etmeliyiz çünkü bize gösterdikleri destek inanılmaz." ifadelerini kullandı.