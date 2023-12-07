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Beşiktaş evinde Fenerbahçe'ye karşı kaybetmiyor! 8 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı

Kartal taraftarı önündeki son 8 maçta Fenerbahçe’ye karşı 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Siyah-Beyazlılar ayrıca bu derbilerde sadece 66 dakika yenik durumda oynadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Aralık 2023 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:00
Beşiktaş evinde Fenerbahçe’ye karşı kaybetmiyor! 8 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı

Süper Lig'in 15. haftasında Cumartesi günü saat 19.00'da evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta tüm gözler bu maça çevrilmiş durumda. Siyah-Beyazlı takım son yıllarda rakibine karşı iç sahada mağlubiyet yaşamıyor. 9 yıl 1 ay 5 gündür rakibine mağlup olmayan Kara Kartal, son 9 yıldaki 8 maçta da 3 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

3322 GÜNDEN BERİ...
Toplam 3322 gündür bileği bükülmeyen Siyah-Beyazlı takım söz konusu maçlarda sadece 66 dakika yenik oynadı. Siyah-Beyazlılar, Başkan Hasan Arat'ın da ilk maçı olacak ve taraftar önünde çıkılacak derbiden 3 puan hedefliyor.

10 MAÇTA 1 YENİLGİ
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'ye karşı ligde son 10 maçta aldığı sonuçlar da dikkat çekiyor. Kara Kartal, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 21 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 16 gol gördü. Siyah-Beyazlılar tek yenilgisini 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de 3-1'lik skorla aldı.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAİN: HARİKA BİR DENEYİM
Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain ülkesinin basınına açıklamalarda bulunda 29 yaşındaki yıldız oyuncu "Maçta iyi oynuyorsanız destek inanılmaz oluyor. Eğer çok iyi değilse, bunu da gösteriyorlar ve bu benim için bir sorun değil. Şimdiye kadar harika bir deneyim oldu. Takım olarak gelişmeye ve daha fazlasını yapmaya devam etmeliyiz çünkü bize gösterdikleri destek inanılmaz." ifadelerini kullandı.

DERBİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, antrenmana katılmadı. Beşiktaş bugün yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

ÇAĞLAR İDDİASI!
İspanyol basınından El- Desmarque, sezon başında Leicester City'den ayrılarak bedelsiz olarak Atletico Madrid'e transfer olan milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediğini öne sürdü. Haberin detaylarında Madrid ekibinin en az forma süresi bulabilen oyuncusu olan Çağlar'ın takımdaki konumundan mutsuz olduğunu belirtirken, EURO 2024'e seçilebilmek için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 4 kez forma şansı bulabildi.

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