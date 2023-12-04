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Beşiktaş'ın 35'inci başkanı Hasan Arat oldu! Oyların 7 bin 271’ini alarak başkanlığa seçildi: İşte yönetimdeki yeni isimler...

Beşiktaş’ta tarihe geçen bir başkanlık seçimi yapıldı. 11 bin 785 üyenin katıldığı oylamada rekor kırıldı. Hasan Arat, oyların 7 bin 271’ini alarak başkanlığa seçildi. Arat ve yönetimi büyük sevinç yaşadı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Aralık 2023 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:00
Beşiktaş’ın 35’inci başkanı Hasan Arat oldu! Oyların 7 bin 271’ini alarak başkanlığa seçildi: İşte yönetimdeki yeni isimler...

Ahmet Nur Çebi'nin görevi bırakmasıyla olağanüstü seçime giden Beşiktaş, 35'inci başkanını seçti. Katılımın çok yüksek olduğu seçimde Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlık görevine geldi. Siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanının seçileceği genel kurulda 21 bin 219 oy kullanma hakkı olan üyeden 12 bin 152 kişi kongreye katılım sağladı. Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılan seçime sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi olması nedeniyle adeta izdiham yaşandı. Birçok üye oy kullanmadan salondan ayrıldı ve oylamaya 11 bin 785 üye katılabildi.

SERDAL ADALI KARDEŞİMDİR
Rakibi Serdal Adalı'yı onore eden Başkan Hasan Arat, "Adalı canım kardeşime centilmence gösterdiği mücadelesinden ve takım arkadaşlarına teşekkür ederim. Serdal Adalı kardeşimdir, ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlı'dır. Bunu herkes böyle bilmeli. Taraftarımıza, camiamıza sesleniyorum. Herkese kollarımızı açıyoruz" dedi.

İŞTE YÖNETİMDEKİ İSİMLER
Yeni Başkan Hasan Arat'ın yönetiminde yer alan Asil Üyeler arasında Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar isimleri yer aldı. Yedek Üyeler ise şöyle oldu: Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

EZELİ RAKİPLER ARAT'I KUTLADI
Beşiktaş yeni başkanını seçtikten sonra ilk tebrik ezeli rakipler G.Saray ve F.Bahçe'den geldi. Sarı- Kırmızılılar, "Sayın Hasan Arat'ı kutlar, seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz", Sarı-Lacivertliler, "Sayın Hasan Arat'ı tebrik ediyor; başarılar diliyoruz" dedi.



AYBABA VE FEYYAZ UÇAR GÖREVE
Beşiktaş efsanelerinden Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, Başkan Hasan Arat'ın çalışacağı isimler arasında yer aldı. Feyyaz Uçar yönetimde Asli üye sıfatıyla yer alırken Samet Aybaba'nın futbol şubesinde görev alacağı gelen haberler arasında yer aldı.

BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜ TÜM DÜNYA GÖRDÜ
Beşiktaş'ın 35'inci Başkanı Hasan Arat, seçim sonrası konuştu. Beşiktaş'ın bir demokrasi dersi verdiğini bildiren Arat, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi verdi. Binlerce insan saatlerce kuyrukta bekledi. Beşiktaş büyük bir markadır. Bu armanın ne kadar büyük olduğunu tüm dünya, Türkiye görmüştür. Beşiktaş'ın yolu açık olsun, şansı bol olsun. Beşiktaş, her şeye layıktır. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi. Beşiktaşlı'nın yolu açık, şansı bol olsun" diye konuştu. Yönetim kurulunda 2. Başkan olarak görev yapacak Hüseyin Yücel ise "Çok heyecanlıyız. Seçim başlamadan önce kaybeden olmayacağını söyledik. Elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı. Yönetim kurulunda yer alacak Mete Vardar, "Kazanan Beşiktaş oldu. Müthiş bir tevazu. Bugün 92-93 yaşında üyelerimiz sırada beklediler" dedi.

SANDIK SANDIK SONUÇLAR
1. SANDIK
ARAT: 201
ADALI: 195

2. SANDIK
ARAT: 227
ADALI: 201

3. SANDIK
ARAT: 226
ADALI: 173

4. SANDIK
ARAT: 243
ADALI: 205

5. SANDIK
ARAT: 368
ADALI: 254

6. SANDIK
ARAT: 358
ADALI: 225

7. SANDIK
ARAT: 315
ADALI: 241

8. SANDIK
ARAT: 361
ADALI: 225

9. SANDIK
ARAT: 471
ADALI: 218

10. SANDIK
ARAT: 483
ADALI: 172

11. SANDIK
ARAT: 460
ADALI: 185

12. SANDIK
ARAT: 334
ADALI: 260

13. SANDIK
ARAT: 369
ADALI: 232

14. SANDIK
ARAT: 359
ADALI: 207

15. SANDIK
ARAT: 386
ADALI: 259

16. SANDIK
ARAT: 442
ADALI: 234

17. SANDIK
ARAT: 370
ADALI: 293

18. SANDIK
ARAT: 332
ADALI: 193

19. SANDIK
ARAT: 324
ADALI: 192

20. SANDIK
ARAT: 348
ADALI: 182

21. SANDIK
ARAT: 294
ADALI: 211

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