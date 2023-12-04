Beşiktaş’ın 35’inci başkanı Hasan Arat oldu! Oyların 7 bin 271’ini alarak başkanlığa seçildi: İşte yönetimdeki yeni isimler...





AYBABA VE FEYYAZ UÇAR GÖREVE

Beşiktaş efsanelerinden Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, Başkan Hasan Arat'ın çalışacağı isimler arasında yer aldı. Feyyaz Uçar yönetimde Asli üye sıfatıyla yer alırken Samet Aybaba'nın futbol şubesinde görev alacağı gelen haberler arasında yer aldı.

BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜ TÜM DÜNYA GÖRDÜ

Beşiktaş'ın 35'inci Başkanı Hasan Arat, seçim sonrası konuştu. Beşiktaş'ın bir demokrasi dersi verdiğini bildiren Arat, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi verdi. Binlerce insan saatlerce kuyrukta bekledi. Beşiktaş büyük bir markadır. Bu armanın ne kadar büyük olduğunu tüm dünya, Türkiye görmüştür. Beşiktaş'ın yolu açık olsun, şansı bol olsun. Beşiktaş, her şeye layıktır. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi. Beşiktaşlı'nın yolu açık, şansı bol olsun" diye konuştu. Yönetim kurulunda 2. Başkan olarak görev yapacak Hüseyin Yücel ise "Çok heyecanlıyız. Seçim başlamadan önce kaybeden olmayacağını söyledik. Elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı. Yönetim kurulunda yer alacak Mete Vardar, "Kazanan Beşiktaş oldu. Müthiş bir tevazu. Bugün 92-93 yaşında üyelerimiz sırada beklediler" dedi.

SANDIK SANDIK SONUÇLAR

1. SANDIK

ARAT: 201

ADALI: 195



2. SANDIK

ARAT: 227

ADALI: 201



3. SANDIK

ARAT: 226

ADALI: 173



4. SANDIK

ARAT: 243

ADALI: 205



5. SANDIK

ARAT: 368

ADALI: 254



6. SANDIK

ARAT: 358

ADALI: 225



7. SANDIK

ARAT: 315

ADALI: 241



8. SANDIK

ARAT: 361

ADALI: 225



9. SANDIK

ARAT: 471

ADALI: 218



10. SANDIK

ARAT: 483

ADALI: 172



11. SANDIK

ARAT: 460

ADALI: 185



12. SANDIK

ARAT: 334

ADALI: 260



13. SANDIK

ARAT: 369

ADALI: 232



14. SANDIK

ARAT: 359

ADALI: 207



15. SANDIK

ARAT: 386

ADALI: 259



16. SANDIK

ARAT: 442

ADALI: 234



17. SANDIK

ARAT: 370

ADALI: 293



18. SANDIK

ARAT: 332

ADALI: 193



19. SANDIK

ARAT: 324

ADALI: 192



20. SANDIK

ARAT: 348

ADALI: 182



21. SANDIK

ARAT: 294

ADALI: 211