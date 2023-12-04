Beşiktaş’ın 35’inci başkanı Hasan Arat oldu! Oyların 7 bin 271’ini alarak başkanlığa seçildi: İşte yönetimdeki yeni isimler...

Ahmet Nur Çebi'nin görevi bırakmasıyla olağanüstü seçime giden Beşiktaş, 35'inci başkanını seçti. Katılımın çok yüksek olduğu seçimde Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlık görevine geldi. Siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanının seçileceği genel kurulda 21 bin 219 oy kullanma hakkı olan üyeden 12 bin 152 kişi kongreye katılım sağladı. Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılan seçime sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi olması nedeniyle adeta izdiham yaşandı. Birçok üye oy kullanmadan salondan ayrıldı ve oylamaya 11 bin 785 üye katılabildi.