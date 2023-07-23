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    Genoa, Crespo için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı

    F.Bahçe’nin satış listesine koyduğu Portekizli yıldız oyuncuya İtalyan ekibi talip oldu. İşte sizler için derlediğimiz 23 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Genoa’dan Crespo’ya 6 milyon Euro

    Fenerbahçe'de Crespo ile yollar ayrılıyor... Portekizli orta saha, Fenerbahçe formasını giydiği 2 sezonda gösterdiği istikrarlı performans ile hem teknik direktörden hem de taraftardan tam not aldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun gelecek sezon için Fenerbahçe yönetiminden yüksek maaş talep ettiği ve bu nedenle ayrılık kararının alındığı öğrenildi. Crespo'nun talipleri her geçen gün artıyor. Yıldız oyuncunun son talibi ise İtalya Ligi'nin köklü ekiplerinden Genoa oldu. Genoa'nın Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin ise 7.5 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği öğrenildi. Geçen sezon 37 maçta forma giyen Crespo, 3 gol ve 4 asist üretti.



    ASLAN NAWROCKI İÇİN DEVREDE
    Galatasaray ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmzılılar, Victor Nelsson'un olası satışı nedeniyle arayışlarını sürdürüyor. Cimbom'da daha önce de gündeme gelen Legia Varşova'nın 22 yaşındaki Polonyalı stoperi Maik Nawrocki Celtic ile prensipte anlaştı. İskoç ekibi Celtic, Polonyalı defans oyuncusu Maik Nawrocki için 4 milyon sterlinlik bir anlaşmayı sonlandırıyordu. Galatasaray devreye girdi. 2022 yılından beri Polonya ekibinde forma giyen genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Nawrocki, Legia dışında Werder Bremen ve Warta Poznan takımlarının da formasını giydi. Kariyerinde 131 maçta görev alan genç yetenek, 19 gol atarken 5 de asiste imza attı.



    GÜNAY İLE ANLAŞMA TAMAM
    G.Saray ile Gaziantep FK, Günay Güvenç'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Galatasaray, Günay Güvenç için Gaziantep FK'ya 400 bin Euro ve Batuhan Şen'i kiralık olarak verecek. 32 yaşındaki başarılı kalecinin Gaziantep ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyordu. Değeri 2 milyon euro olan tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'de 151 karşılaşmda görev aldı. Görev aldığı maçlarda 201 gole engel olamayan Günay Güvenç, 36 kez de kalesini gole kapattı. Başarılı kaleci için şimdiye kadar 310 bin Euro bonservis ödenmişti.



        BAKAMBU NİHAYET İSTANBUL'DA
        G.Saray'ın günlerdir beklediği Cedric Bakambu, dün gece geç saatlerde İstanbul'a indi. Özel uçakla Türkiye'ye gelen 32 yaşındaki golcüyü Sarı-Kırmızılı yetkililer karşıladı. Bakambu için dün görüşmelere başlandığı yönünde KAP açıklaması yapıldı. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek tecrübeli golcü prosedürler tamamlandıktan sonra 2 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atacak.



        8 MİLYON POUND İDDİASI!
        Uzun süredir F.Bahçe ile anılan Wilfred Zaha için flaş iddia... Daily Mail gazatesi, Galatasaray'ın Zaha için transfer yarışına girdiği ve dev teklifte bulunduğunu yazdı. Habere göre Galatasaray, Zaha'ya yıllık 8 milyon Pound teklif etti. Crystal Palace ile kontratı sona eren ve boşta bulunan 30 yaşındaki hücumcu Palace'ten aynı teklifi almıştı.



        OKEREKE'YE İTALYAN KANCASI
        Nijeryalı hücum oyuncusu David Okereke, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri olarak biliniyor. Cremonese'ye 4 milyon Euro bonservis bedeli öneren Kara Kartal'ın bu teklifine İtalyan ekibi sıcak bakmamıştı. Siyah-Beyazlılar'ın 1.5 milyon Euro yıllık maaş teklifine 'Evet' diyen Okereke'ye Çizme'den Cagliari talip oldu. İtalyan basını, Cagliari'nin ünlü teknik tirektörü Cladio Ranieri'nin 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadrosunda görmek istediğini, kulüplerin de yakın zamanda masaya oturacağını yazdı. Beşiktaş ile Cagliari'nin Okereke için zorlu bir rekabet vereceği, Bologna ve İngiliz ekibi Burnley'nin de süreci yakından takip ettiği ifade edildi. Kariyeri boyunca 240 maçta 55 gol, 24 asisti bulunan Okereke, geçen sezon 38 maçta takımına 9 gol, 1 asistlik katkı yapmıştı.



            KARTAL'DAN 5 MİLYON EURO
            İtalyan basını, Beşiktaş'ın İsviçre'de Young Boys forması giyen Meschack Elia'ı kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Haberde, 25 yaşındaki Kongolu santrfor için Kara Kartal'ın 5 milyon Euro teklif ettiği, oyuncunun da transfere sıcak baktığı belirtildi. Futbol kariyerinde 171 maça çıkan ve Elia, 38 gol ve 32 asistlik performans ortaya koydu.



            ABOU, MULEKA VE GHEZZAL YILDIZLAŞTI
            Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi oynadığı son 3 hazırlık maçında Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Rachid Ghezzal öne çıkan isimler oldu. Muleka ve Aboubakar 3'er gol ve 1'er asistle oynadı. Ghezzal 2, Onur Bulut, Rosier ise 1'er asist yaptı. Semih Kılıçsoy da 1 kez gol sevinci yaşadı.



            BEŞİKTAŞ LİSTEYİ UEFA'YA VERDİ
            UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş, oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kartal'da yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da 25 kişilik kadroya dahil edildi. Şenol Güneş'in belirlediği ve sakat olan Cenk Tosun ve Saiss'in olmadğı kadroda Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Emrecan Bulut, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal, Mert Günok, Amir Hadziahmetovic, Ajdin Hasic, Kerem Atakan Kesgin, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Jackson Muleka, Jean Onana, Valentin Rosier, Salih Uçan, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Kartal Yılmaz ve Utku Yuvakuran yer aldı.



                TARAFTARLAR BENDEN KEYİF ALACAK
                Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Leicester'dan eski arkadaşı Ghezzal ile aynı takımda buluştuğu için mutlu olduğunu aktaran Amartey şöyle konuştu: Beşiktaş taraftarı beni izlemekten büyük keyif alacak. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Gelmeden önce Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal ile konuştum. Kulüp hakkında çok olumlu şeyler söylediler. Stoper, sağ bek ve ön libero... Hocam nerede oynatırsa o bölgede oynarım.



                CEYHUN KAZANCI BIRAKIYOR
                Beşiktaş yönetiminde taşlar yerinden oynuyor... Transfer döneminde Siyah- Beyazlıların çok istediği Djiku ve Tadic'in Fenerbahçe'ye, Halil Dervişoğlu'nun ise Galatasaray'a kaptırılmasından sonra taraftarlar çılgına dönmüştü. Geciken transferlere ve ellerinden oyuncuların alınmasına tepki gösteren taraftarlar, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın istifasını istemişti. Hem stadyum önünde hem de sosyal medyada yapılan çağrılar üzerinde Kazancı'nın, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sunduğu iddia edildi. Beşiktaş stadyumunun hala isim sponsoru bulamamasının da faturası Kazancı'ya kesilmiş durumda. Baskılardan ve eleştirilerden yorulan Kazancı'nın görevden ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.



                ADIM ADIM ZİRVEYE
                F.Bahçe'den Real Madrid'e giderek büyük sükse yaratan Arda Güler, adım adım dünya futbolunun zirvesine ilerliyor. İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy ödülüne milli futbolcu da aday gösterilmişti. Haziran ayında 78'inci sırada yer alan 18 yaşındaki hücumcu, İspanyol devine transferinin ardından 62 sıra birden yükseldi ve temmuz ayında 16'ncı sırada yer aldı. Listenin ilk sırası ise Bayern Münih'in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'nın oldu. Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham 2'nci sırada bulunurken, bu isimleri Barcelona'dan Pablo Gavi takip etti. Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu Arda Güler olmuştu.



                    MBAPPE'YE SERVET
                    Paris Saint-Germain ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Kylian Mbappe, takımının Japonya'da yapacağı hazırlık kampına davet edilmemişti. Fransız yıldızın satış listesine koyduğu iddia edilen Mbappe'ye, F.Bahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'in talip olduğu kaydedildi. Foot Mercato'da yer alan haberde, "Suudi Arabistan, Mbappe'nin Al Hilal'e transfer olmasını istiyor. Hükümet, Kylian Mbappe için daha önce görülmemiş bir teklif hazırlıyor" ifadeleri kullanıldı.



                    200 MİLYON BONSERVİS
                    Devlet desteği de alan Al Hilal'in Mbappe için PSG'ye 200 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebileceği, Fransız yıldıza ise yıllık 400 milyon Euro'dan 2 sezonluk kontrat teklif etmeyi düşündüğü ifade edildi. Al Hilal, bu transfer döneminde Ruben Neves, Milinkovic-Savic ve Kalidou Koulibaly gibi isimleri kaptı.



                    MAXI GOMEZ BELİRSİZLİĞİ
                    Uruguaylı forvet oyuncusu Maxi Gomez'in Trabzonspor'daki geleceği belirsizliğini koruyor. İspanya'dan Granada başta olmak üzere birçok takımın ilgilendiği golcü oyuncu için Bordo-Mavilikulübe tatmin edici bir teklifin henüz gelmediği, kampta bulunan oyuncunun da bu nedenle sürekli olarak menajeriyle iletişim halinde olduğu belirtildi. Yönetimin de takımdan ayrılması için gelen teklifleri değerlendirme düşüncesinde olduğu oyuncu için önümüzdeki hafta bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.



                        FERNANDEZ TRABZON'DA KATILACAK
                        Trabzonspor'un yeni transferlerinden Joaquin Fernandez, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında şanssız bir sakatlık yaşamıştı. Yaşadığı bu sakatlığın ardından tedavisi için ülkesine giden İspanyol oyuncunun, Slovenya kampına dönmeyeceği ve 28 Temmuz'da Trabzon'da başlayacak olan çalışmalara dahil olacağı öğrenildi.

                        3 GÜNDE 3 MİLYON EURO
                        Trabzonspor son günlerde kulübe gelir getirmek amacıyla titizlikle yürüttüğü çalışmaların karşılığını almaya başladı. Yapılan temaslar sonucunda son 3 gün içerisinde Papara ile 2 milyon Euro (59.7 milyon TL) ve Milvest Akaryakıt ile de 1 milyon Euro (29.8 milyon TL) karşılığında yapılan iki farklı anlaşmayla toplamda kulübün kasasına 3 milyon Euro (Yaklaşık 90 milyon TL) tutarında bir kaynak girdisi sağlanmış oldu. Kasaya giren bu para Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından kısa vadeli ödemelerde kullanılırken, stat sponsorluğu başta olmak üzere birçok gelir getirici sponsorluk görüşmelerinin de sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

                        TEKLIC SİFTAH YAPTI
                        Yurt dışı kampı hazırlıklarının ikinci etebını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde çalıştı. Antrenmana belinde ağrıları bulunan Manolis Siopis ile tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı. Karadeniz ekibinin yeni transferlerinden Tonio Teklic ise ilk antrenmanına dün çıktı. Hırvat futbolcu, çalışmaların tamamına katıldı.

                        FRANSA'DAN EREN İDDİASI
                        Fransa'nın önde gelen kuruluşlarından biri L'Equipe, Trabzonspor'da oynayan Eren Elmalı ile ilgili bir transfer iddiası ortaya attı. Haberde Nantes'in Eren Elmalı'ya talip olduğu yazıldı. Ayrıca Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki sol bek için 5 milyon Euro talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

                        BELAILI'YE 1.2 MİLYON EURO
                        Cezayir basını, son olarak Fransa'nın Ajaccio ekibinde oynayan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki kanat oyuncusu Youcef Belaili'ye Trabzonspor'un ilgi gösterdiğini öne sürdü. Sol açık ve forvette oynayabilen futbolcuya önce 900 bin Euro teklif eden Fırtına'nın teklifi 1.2 milyon Euro'ya çıkardığı ve transfer için Trezeguet'nin ayrılmasının beklendiği belirtildi.

                        ENİS BARDHİ'YE OSASUNA GÖZ DİKTİ
                        İspanya'dan El Mundo Deportivo, teklif gelmesi halinde Trabzon'dan ayrılması beklenen Enis Bardhi'ye Osasuna'nın yakından ilgi gösterdiğini iddia etti.

                        HIRVATLAR YAZDI: PETKOVIC ARTIK BİTTİ
                        Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da yılan hikayesine dönen Bruno Petkovic için her gün farklı bir iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Önceki akşam Hırvatistan Ligi'nde Dinamo Zagreb'in Hajduk Split'e 2-1 kaybettiği maçta takımının tek golünü kaydeden ancak; bir de penaltı kaçıran forvet oyuncusu Bruno Petkovic için Hırvat siteleri artık oyuncunun Fırtına'ya imza atmasının en meselesi olduğuna vurgu yaptı. Petkovic'in de bu transferi istediğinin hatırlatıldığı haberde Zagreb taraftarlarının yıldız isme kızgın olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca söz konusu haberde, hem kaleci Livakovic'in hem de Petkovic'in Zagreb formasıyla son derbilerine çıktığı da belirtilerek, "Bu iş artık bitti" ifadeleri kullanıldı. Nenad Bjelica'nın gözdesi olan Bruno Petkovic, kariyerinde şu ana kadar 347 maçta 86 gol attı, 59 da asist kaydetti.

                        WİTHERS RESMEN DAÇKA'DA
                        Darüşşafaka Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Todd Withers'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Son olarak Yeni Zelanda ekibi Otago Nuggets'ta forma giyen 27 yaşındaki forvet, iki pozisyonda görev alabiliyor.

                        VESELİ İLE 2 YILLIK İMZA
                        Karagümrük, Arnavut futbolcu Frederic Veseli ile anlaştı. 30 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon İtalya'da 21 maça çıkan Veseli, Arnavutluk Milli Takımı'nda 43 maçta oynadı.

                        HELAL OLSUN SİZE TÜRKİYE!
                        11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası final maçında Ukrayna'ya 3-0 kaybeden İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımız, turnuvayı ikinci bitirdi. Polonya'yı 3-0 yenen İtalya üçüncü oldu.

                        SAMET ALTININ PEŞİNDE
                        Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Samet Gümüş, gözünü 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na dikti. Gümüş, "Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyayı çok istiyorum" dedi.

                        RİYAD MAHREZ AL AHLİ'DE
                        Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Ahli'nin Manchester City'den Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığı belirtildi. Manchester City ile geçtiğimiz yıl sözleşmesini 2025 yılına kadar yenileyen Mahrez, 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere Manchester ekibiyle 11 kupa kazandı.

                        KULÜPLERE VERGI MÜJDESİ
                        Süper Lig kulüplerine vergi müjdesi geldi. Sporcu ücretlerinden alınan gelir vergisinin özel hesaba iadesine ilişkin esaslar belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; futbolculara yapılan ödemelerden kesilen vergiler, amatör şubeler ve futbol altyapısında kullanılmak üzere kulüplere iade edilecek. Tutarlar yalnızca amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler için kullanılacak.

                        DİACK NANTES'LE ANLAŞTI
                        Ankaragücü forması giyen Senegalli orta saha Lamine Diack, Fransız ekibi Nantes ile anlaştı. 1 yıllığına kiralanan futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonunun 2 milyon 400 bin Euro olarak belirlendiği bildirildi.

                        UMTİTİ RESMEN LILLE'DE
                        Katalan ekibi Barcelona'dan ayrılan Samuel Umtiti, Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. 2025'e kadar sözleşme imzalayan 29 yaşındaki stoper, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Çok mutluyum" dedi.

                        ÖZNUR ALTIN MADALYAYI KAPTI!
                        Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı. Öznur, finalde Hindistan'dan rakibi Sheetal Devi'yi 140-138 yendi.

                        8 SPORCU İLE MADALYA VAKTİ
                        Japonya'da bugün başlayacak Dünya Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi Merve Tuncel, Deniz Ertan, Ela Özdemir, Ecem Dönmez, Baturalp Ünlü, Emre Sakçı, Berke Saka ve Berkay Öğretir temsil edecek.

                        İŞTE KARTAL'IN 3 YERLİ PLANI
                        Livakovic'in transfer edilmesi halinde İsmail Kartal, ilk 11'deki üç yerliyi stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında tercih edecek. Kartal'ın bugün itibarıyla söz konusu pozisyonlar için kafasından geçen isimler ise tecrübeli milli stoper Serdar Aziz, milli sağ bek Ferdi Kadıoğlu ve yine milli ön liberolardan İsmail Yüksek... Maçların durumuna göre bu tercihlerde değişiklik olabilecek.

                        KONFERANS KADROSU AÇIKLANDI
                        F.Bahçe, Konferans Ligi için UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle: Kaleciler: Altay, İrfan Can, Furkan Akyüz. Savunma: Serdar Aziz, L. Peres, G. Henrique, Djiku, Ferdi, Osayi-Samuel, Oosterwolde. Orta saha: Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci. Hücum: Rossi, Emre Mor, Ryan Kent, Tadic, Dzeko, Batshuayi, Serdar Dursun. Becao, Umut Nayir, Arao ve Pedro'nun alınmaması ise dikkat çekti.

                        BU ARA HİÇ İYİ DEĞİL!
                        Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldız golcüsü Edin Dzeko dün açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, "Fenerbahçe ile 2 yıl önce de görüşmüştüm. Güzel sohbetler olmuştu. İnter ile hemen hemen anlaşmaya varılmış olsa da transfer maalesef gerçekleşmemişti" dedi. Dzeko, "Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar. Ben de Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmek için buradayım. Umuyorum ki, hep birlikte en iyisini yapacağız. Yaptığımız görüşmelerde Fenerbahçe'nin ligi ne kadar kazanmak istediğini konuştuk. Böyle büyük bir camianın şampiyonluğu bu kadar uzun süre kazanamaması iyi bir şey değil" şeklinde konuştu.

                        KAPILAR BASINA KAPANIYOR
                        Yeni sezona odaklanan Beşiktaş, dünü izinli geçirdi. Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-Beyazlılar, bugün akşam saatlerinde bir antrenman yapacak. Kara Kartal, bu antrenmanı basına kapalı olarak gerçekleştirecek. Teknik ve taktik çalışmalar yapılacak.

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                        CHP ve Halk TV arasındaki anlaşma 650 milyon lira!
                        Haberler Spor Genoa, Crespo için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı
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