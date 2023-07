Genoa, Crespo için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı

FERNANDEZ TRABZON'DA KATILACAK

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Joaquin Fernandez, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında şanssız bir sakatlık yaşamıştı. Yaşadığı bu sakatlığın ardından tedavisi için ülkesine giden İspanyol oyuncunun, Slovenya kampına dönmeyeceği ve 28 Temmuz'da Trabzon'da başlayacak olan çalışmalara dahil olacağı öğrenildi.



3 GÜNDE 3 MİLYON EURO

Trabzonspor son günlerde kulübe gelir getirmek amacıyla titizlikle yürüttüğü çalışmaların karşılığını almaya başladı. Yapılan temaslar sonucunda son 3 gün içerisinde Papara ile 2 milyon Euro (59.7 milyon TL) ve Milvest Akaryakıt ile de 1 milyon Euro (29.8 milyon TL) karşılığında yapılan iki farklı anlaşmayla toplamda kulübün kasasına 3 milyon Euro (Yaklaşık 90 milyon TL) tutarında bir kaynak girdisi sağlanmış oldu. Kasaya giren bu para Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından kısa vadeli ödemelerde kullanılırken, stat sponsorluğu başta olmak üzere birçok gelir getirici sponsorluk görüşmelerinin de sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.



TEKLIC SİFTAH YAPTI

Yurt dışı kampı hazırlıklarının ikinci etebını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde çalıştı. Antrenmana belinde ağrıları bulunan Manolis Siopis ile tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı. Karadeniz ekibinin yeni transferlerinden Tonio Teklic ise ilk antrenmanına dün çıktı. Hırvat futbolcu, çalışmaların tamamına katıldı.



FRANSA'DAN EREN İDDİASI

Fransa'nın önde gelen kuruluşlarından biri L'Equipe, Trabzonspor'da oynayan Eren Elmalı ile ilgili bir transfer iddiası ortaya attı. Haberde Nantes'in Eren Elmalı'ya talip olduğu yazıldı. Ayrıca Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki sol bek için 5 milyon Euro talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



BELAILI'YE 1.2 MİLYON EURO

Cezayir basını, son olarak Fransa'nın Ajaccio ekibinde oynayan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki kanat oyuncusu Youcef Belaili'ye Trabzonspor'un ilgi gösterdiğini öne sürdü. Sol açık ve forvette oynayabilen futbolcuya önce 900 bin Euro teklif eden Fırtına'nın teklifi 1.2 milyon Euro'ya çıkardığı ve transfer için Trezeguet'nin ayrılmasının beklendiği belirtildi.



ENİS BARDHİ'YE OSASUNA GÖZ DİKTİ

İspanya'dan El Mundo Deportivo, teklif gelmesi halinde Trabzon'dan ayrılması beklenen Enis Bardhi'ye Osasuna'nın yakından ilgi gösterdiğini iddia etti.



HIRVATLAR YAZDI: PETKOVIC ARTIK BİTTİ

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da yılan hikayesine dönen Bruno Petkovic için her gün farklı bir iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Önceki akşam Hırvatistan Ligi'nde Dinamo Zagreb'in Hajduk Split'e 2-1 kaybettiği maçta takımının tek golünü kaydeden ancak; bir de penaltı kaçıran forvet oyuncusu Bruno Petkovic için Hırvat siteleri artık oyuncunun Fırtına'ya imza atmasının en meselesi olduğuna vurgu yaptı. Petkovic'in de bu transferi istediğinin hatırlatıldığı haberde Zagreb taraftarlarının yıldız isme kızgın olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca söz konusu haberde, hem kaleci Livakovic'in hem de Petkovic'in Zagreb formasıyla son derbilerine çıktığı da belirtilerek, "Bu iş artık bitti" ifadeleri kullanıldı. Nenad Bjelica'nın gözdesi olan Bruno Petkovic, kariyerinde şu ana kadar 347 maçta 86 gol attı, 59 da asist kaydetti.



WİTHERS RESMEN DAÇKA'DA

Darüşşafaka Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Todd Withers'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Son olarak Yeni Zelanda ekibi Otago Nuggets'ta forma giyen 27 yaşındaki forvet, iki pozisyonda görev alabiliyor.



VESELİ İLE 2 YILLIK İMZA

Karagümrük, Arnavut futbolcu Frederic Veseli ile anlaştı. 30 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon İtalya'da 21 maça çıkan Veseli, Arnavutluk Milli Takımı'nda 43 maçta oynadı.



HELAL OLSUN SİZE TÜRKİYE!

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası final maçında Ukrayna'ya 3-0 kaybeden İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımız, turnuvayı ikinci bitirdi. Polonya'yı 3-0 yenen İtalya üçüncü oldu.



SAMET ALTININ PEŞİNDE

Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Samet Gümüş, gözünü 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na dikti. Gümüş, "Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyayı çok istiyorum" dedi.



RİYAD MAHREZ AL AHLİ'DE

Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Ahli'nin Manchester City'den Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığı belirtildi. Manchester City ile geçtiğimiz yıl sözleşmesini 2025 yılına kadar yenileyen Mahrez, 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere Manchester ekibiyle 11 kupa kazandı.



KULÜPLERE VERGI MÜJDESİ

Süper Lig kulüplerine vergi müjdesi geldi. Sporcu ücretlerinden alınan gelir vergisinin özel hesaba iadesine ilişkin esaslar belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; futbolculara yapılan ödemelerden kesilen vergiler, amatör şubeler ve futbol altyapısında kullanılmak üzere kulüplere iade edilecek. Tutarlar yalnızca amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler için kullanılacak.



DİACK NANTES'LE ANLAŞTI

Ankaragücü forması giyen Senegalli orta saha Lamine Diack, Fransız ekibi Nantes ile anlaştı. 1 yıllığına kiralanan futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonunun 2 milyon 400 bin Euro olarak belirlendiği bildirildi.



UMTİTİ RESMEN LILLE'DE

Katalan ekibi Barcelona'dan ayrılan Samuel Umtiti, Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. 2025'e kadar sözleşme imzalayan 29 yaşındaki stoper, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Çok mutluyum" dedi.



ÖZNUR ALTIN MADALYAYI KAPTI!

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı. Öznur, finalde Hindistan'dan rakibi Sheetal Devi'yi 140-138 yendi.



8 SPORCU İLE MADALYA VAKTİ

Japonya'da bugün başlayacak Dünya Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi Merve Tuncel, Deniz Ertan, Ela Özdemir, Ecem Dönmez, Baturalp Ünlü, Emre Sakçı, Berke Saka ve Berkay Öğretir temsil edecek.



İŞTE KARTAL'IN 3 YERLİ PLANI

Livakovic'in transfer edilmesi halinde İsmail Kartal, ilk 11'deki üç yerliyi stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında tercih edecek. Kartal'ın bugün itibarıyla söz konusu pozisyonlar için kafasından geçen isimler ise tecrübeli milli stoper Serdar Aziz, milli sağ bek Ferdi Kadıoğlu ve yine milli ön liberolardan İsmail Yüksek... Maçların durumuna göre bu tercihlerde değişiklik olabilecek.



KONFERANS KADROSU AÇIKLANDI

F.Bahçe, Konferans Ligi için UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle: Kaleciler: Altay, İrfan Can, Furkan Akyüz. Savunma: Serdar Aziz, L. Peres, G. Henrique, Djiku, Ferdi, Osayi-Samuel, Oosterwolde. Orta saha: Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci. Hücum: Rossi, Emre Mor, Ryan Kent, Tadic, Dzeko, Batshuayi, Serdar Dursun. Becao, Umut Nayir, Arao ve Pedro'nun alınmaması ise dikkat çekti.



BU ARA HİÇ İYİ DEĞİL!

Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldız golcüsü Edin Dzeko dün açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, "Fenerbahçe ile 2 yıl önce de görüşmüştüm. Güzel sohbetler olmuştu. İnter ile hemen hemen anlaşmaya varılmış olsa da transfer maalesef gerçekleşmemişti" dedi. Dzeko, "Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar. Ben de Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmek için buradayım. Umuyorum ki, hep birlikte en iyisini yapacağız. Yaptığımız görüşmelerde Fenerbahçe'nin ligi ne kadar kazanmak istediğini konuştuk. Böyle büyük bir camianın şampiyonluğu bu kadar uzun süre kazanamaması iyi bir şey değil" şeklinde konuştu.

KAPILAR BASINA KAPANIYOR

Yeni sezona odaklanan Beşiktaş, dünü izinli geçirdi. Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-Beyazlılar, bugün akşam saatlerinde bir antrenman yapacak. Kara Kartal, bu antrenmanı basına kapalı olarak gerçekleştirecek. Teknik ve taktik çalışmalar yapılacak.