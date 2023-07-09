Don Carlo ile 8 saat! TAKVİM tarihe geçen Arda Güler transferinin perde arkasını aralıyor

Arda Güler'in Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalaması Avrupa ve İspanya basınında geniş yer tutmaya devam ederken 18 yaşındaki Türk yıldızın bu transferinde Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'nin çok büyük payı olduğu ortaya çıktı.
Ancelotti'nin transfer sürecinde Arda Güler ile 1 hafta boyunca her gün görüştüğü ve toplamda 8 saat görüntülü konuştuğu öğrenildi. Bu görüşmeler sırasında Carlo Ancelotti Arda Güler'e tüm artılarını ve eksilerini tek tek anlattı. Ancelotti'nin kendisini çok iyi incelediğini gören Arda Güler bu durumdan fazlasıyla etkilendi.
ANCELOTTİ TEK TEK ANLATTI
Bunun yanında Ancelotti, Arda Güler'e kendisinden hangi sistemde nasıl faydalanacağını da anlattı. Carlo Ancelotti, Arda Güler'in oynayabileceği bir sisteme geçmeyi düşünüyor.