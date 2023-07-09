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    Don Carlo ile 8 saat! TAKVİM tarihe geçen Arda Güler transferinin perde arkasını aralıyor

    İtalyan hoca, Barcelona ile masada olan 18’lik yıldızı ikna için bizzat devreye girdi. 1 hafta boyunca düzenli olarak Arda ile görüşme gerçekleşirdi. 'Don Carlo'nun bu görüşmelerde genç futbolcuya tüm eksi ve artılarını anlattığı, takım içinde vereceği rolle ilgili de geniş bir bilgilendirme yaptığı belirlendi.

    Takvim
    Don Carlo ile 8 saat
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    Arda Güler'in Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalaması Avrupa ve İspanya basınında geniş yer tutmaya devam ederken 18 yaşındaki Türk yıldızın bu transferinde Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'nin çok büyük payı olduğu ortaya çıktı.



    Ancelotti'nin transfer sürecinde Arda Güler ile 1 hafta boyunca her gün görüştüğü ve toplamda 8 saat görüntülü konuştuğu öğrenildi. Bu görüşmeler sırasında Carlo Ancelotti Arda Güler'e tüm artılarını ve eksilerini tek tek anlattı. Ancelotti'nin kendisini çok iyi incelediğini gören Arda Güler bu durumdan fazlasıyla etkilendi.



    ANCELOTTİ TEK TEK ANLATTI
    Bunun yanında Ancelotti, Arda Güler'e kendisinden hangi sistemde nasıl faydalanacağını da anlattı. Carlo Ancelotti, Arda Güler'in oynayabileceği bir sisteme geçmeyi düşünüyor.



        İtalyan teknik adam, yeni sezonda 4-4-2 veya 4-2-3-1 taktik dizilişiyle oynamayı planlıyor. 4-4-2 sisteminde Arda Güler'i 2. forvette, 4-2-3-1 sisteminde ise yıldız futbolcuyu sağ kanada atmayı düşünüyor. Ancak İtalyan teknik adam her halükarda sistemde Arda'yı kullanmak istiyor. Tüm detayları öğrenen Arda Güler'in, Real Madrid'i tercih etmesi çok da zor olmadı.



        İLK MAÇIM İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
        Arda Güler, resmi twitter hesabından dün bir mesaj attı. Arda Güler mesajında "Merhaba Madridliler. Santiago Bernabeu'daki ilk maçını sabırsızlıkla bekliyorum. Harika karşılama için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada Arda Güler'in twitter'daki takipçisi sayısı 1 günde 1.5 milyon artış göstererek 2.3 milyondan 3.8 milyona yükseldi.

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