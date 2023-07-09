Don Carlo ile 8 saat! TAKVİM tarihe geçen Arda Güler transferinin perde arkasını aralıyor





Ancelotti'nin transfer sürecinde Arda Güler ile 1 hafta boyunca her gün görüştüğü ve toplamda 8 saat görüntülü konuştuğu öğrenildi. Bu görüşmeler sırasında Carlo Ancelotti Arda Güler'e tüm artılarını ve eksilerini tek tek anlattı. Ancelotti'nin kendisini çok iyi incelediğini gören Arda Güler bu durumdan fazlasıyla etkilendi.