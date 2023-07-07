Arda Güler Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı! İşte o liste

"BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜ BENİ İSTEDİ"



Genç futbolcu, transfer sürecinde Ancelotti ile konuşup konuşmadıkları ile ilgili soruya ise "Transfer süreci başladığında hocamız beni aradı. Buraya kesinlikle gelmemi istediğini söyledi. Hatta 'Antrenmanlar başlıyor, bana söz ver gelip gelmeyeceğine dair' dedi. Onun isteği benim için çok önemliydi, ona çok büyük saygı duyuyorum. Ondan sonra da aramaya devam etti. Beni nerede kullanabileceğini söyledi. Çok iyi bir iletişim kurduk. Real Madrid ile ilgili tabii ki Şampiyonlar Ligi finallerini en çok hatırlıyorum. Arkadaşlarımla izliyorduk. Bildiğiniz gibi birçok Avrupa kulübü beni istedi. Görüşmelerimizin olduğu takımlar oldu ama Real Madrid devreye girdikten sonra ve burada oynama şansım olduğunu söyledikten sonra çok fazla bir şey ifade etmiyor" yanıtını verdi.

