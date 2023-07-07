Arda Güler Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı! İşte o liste

İspanyol devi Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, kulübün düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Real Madrid'e katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Arda, "Buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Çok mutluyum, çok gururluyum" dedi.
Transfer sürecinde Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin kendisini ikna ettiklerini aktaran genç futbolcu, "Birçok Avrupa kulübü beni istedi ama Real Madrid sizi istediğinde konu kapanıyor. Burada oynamaya geldim. Hoca ve başkan beni buna ikna etti" ifadelerini kullandı.
Hangi mevkiide oynadığının sorulması üzerine Arda, "Orta saha ve sağ kenar oynayabiliyorum. Benim nerede oynadığım çok bir önemi yok. Çalışıp formayı almak istiyorum. Aklımla oynamayı seviyorum. Ofansif anlamda çözüm üreten bir oyuncu olmak istiyorum. Gol ve asist yapabilmek istiyorum" cevabını verdi.