Amasyaspor Kubilay Serbest’i transfer etti

Bonservisiyle birlikte Amasyaspor'a katılan ve 1 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu, "Amasyaspor'un ailesine katıldığım için çok mutluyum. Bu sezon iyi bir kadromuz var. Kısa bir süre içerisinde yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. Takım olarak ve bireysel olarak en iyi performanslarla adımızdan söz ettireceğiz. Amasyaspor'u hak ettiği gibi üst liglere çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

27 yaşındaki forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kırşehir Futbol Kulübü'nden Derince Belediye Spor'a transfer olmuş ve şampiyonluk yaşayarak takımının bir üst lige çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.