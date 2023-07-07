ÖZEL | Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Şenol Güneş’in gözdesiydi

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yaşanan yol ayrımının ardından bu göreve İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transferde önceliklerini belirledi. Geride bıraktığımız haftalarda Edin Dzeko ve Ryan Kent'e imza attıran Kanarya, stoper pozisyonu için de temas ve pazarlıklarını sürdürüyor.
EZELİ RAKİBE ÇALIM NİTELİĞİNDE HAMLE
Daha önce İtalyan ekibi Udinese'de oynayan Rodrigo Becao için temas kuran Fenerbahçe, kariyerine Fiorentina'da devam eden Brezilyalı futbolcu Igor Julio de Paulo'yu da listesine almıştı. Ancak; Fenerbahçe'nin stoperdeki yeni hamlesi ise ezeli rakibi Beşiktaş'a da çalım niteliğinde olacak gibi görünüyor.
FENERBAHÇE DJIKU İÇİN DEVREDE
Futbol kariyerine Fransız ekibi Strasbourg'da devam eden ve geride bıraktığımız günlerde buradan ayrılan Alexander Djiku için Fenerbahçe devreye girdi. Kanarya, Gana ve Fransa vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki futbolcuya transfer teklifini sundu.