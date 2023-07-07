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    • Spor
    • 07.07.2023 17:58
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    • 07.07.2023 17:58
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    ÖZEL | Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Şenol Güneş'in gözdesiydi

    Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de transfer için geri sayım sürüyor. Edin Dzeko ve Ryan Kent'i renklerine bağlayan Kanarya, stoper mevkisine de takviye yapmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. İşte Fenerbahçe'de stoper transferinde yaşananlar ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Şenol Güneş’in gözdesiydi

    Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yaşanan yol ayrımının ardından bu göreve İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transferde önceliklerini belirledi. Geride bıraktığımız haftalarda Edin Dzeko ve Ryan Kent'e imza attıran Kanarya, stoper pozisyonu için de temas ve pazarlıklarını sürdürüyor.
    ÖZEL | Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Şenol Güneş’in gözdesiydi

    EZELİ RAKİBE ÇALIM NİTELİĞİNDE HAMLE

    Daha önce İtalyan ekibi Udinese'de oynayan Rodrigo Becao için temas kuran Fenerbahçe, kariyerine Fiorentina'da devam eden Brezilyalı futbolcu Igor Julio de Paulo'yu da listesine almıştı. Ancak; Fenerbahçe'nin stoperdeki yeni hamlesi ise ezeli rakibi Beşiktaş'a da çalım niteliğinde olacak gibi görünüyor.
    ÖZEL | Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Şenol Güneş’in gözdesiydi

    FENERBAHÇE DJIKU İÇİN DEVREDE

    Futbol kariyerine Fransız ekibi Strasbourg'da devam eden ve geride bıraktığımız günlerde buradan ayrılan Alexander Djiku için Fenerbahçe devreye girdi. Kanarya, Gana ve Fransa vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki futbolcuya transfer teklifini sundu.
        ÖZEL | Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Şenol Güneş’in gözdesiydi

        BEŞİKTAŞ'TAN DAHA YÜKSEK BİR TEKLİF

        Takvim'e ulaşan bilgiye göre; Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Djiku'ya Beşiktaş'ın teklifinden daha yüksek bir teklif sundu. Sarı-Lacivertliler'in Djiku transferinde şu anda bir adım önde olduğu öğrenildi.
        ÖZEL | Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Şenol Güneş’in gözdesiydi

        ÇOK AMAÇLI BİR SAVUNMACI

        Stoper transferinde Fenerbahçe'dee artık öncelik haline gelen Djiku, savunma hattında faydalı isimlerden biri olarak biliniyor. Stoper mevkisinin dışında sağ bek ve ön liberoda da oynayabilen 1.82 boyundaki Ganalı oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanıyor.
        ÖZEL | Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Şenol Güneş’in gözdesiydi

        OYNADIĞI TAKIMLAR VE PİYASA DEĞERİ

        2022 yılında 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan futbolcunun güncel değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kariyerinde daha önce Caen ve Bastia'da da oynayan Djiku, Gana Milli Takımı formasıyla 21 karşılaşmada forma giyerken, 1 kez rakip ağları havalandırdı.

            ÖZEL | Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Şenol Güneş’in gözdesiydi

            DJIKU KAÇ GOL ATTI?

            Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Djiku, profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar 246 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşayan futbolcu, 3 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

            ÖZEL | Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Şenol Güneş’in gözdesiydi

            Öte yandan bir başka Fransız ekibi Lille'in de takibinde olan Djiku, kariyerinde attığı 6 golün 4'ünü Strasbourg formasıyla diğerlerini de Caen ve Bastia ekiplerinde kaydetti.
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            Haberler Spor ÖZEL | Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Şenol Güneş'in gözdesiydi
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