ÖZEL | Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı! Şenol Güneş’in gözdesiydi

DJIKU KAÇ GOL ATTI?

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Djiku, profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar 246 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşayan futbolcu, 3 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.