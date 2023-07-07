Arda Güler Real Madrid'e imza attı! İşte o tarihi törende yaşananlar
Süper Lig rekoru kırarak Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için eflatun beyazlılar imza töreni düzenledi. İşte Türk futbolcu için tarihi bir anlamı da olan bu törende yaşananlar ve Florentino Perez ile Arda Güler'in açıklamaları...
Süper Lig rekoru kırarak Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için eflatun beyazlılar imza töreni düzenledi.
İşte Türk futbolcu için tarihi bir anlamı da olan bu törende yaşananlar ve Florentino Perez ile Arda Güler'in açıklamaları...
"FENERBAHÇE'Yİ UNUTMA"
Florentino Perez: "18 yaşında olmana rağmen hayalini gerçekleştirebildin. Bu yaşın rağmen birçok başarı elde ettin. Türkiye'deki evini Fenerbahçe'yi unutma. Biz hayalini gerçekleştirmene yardımcı oluyoruz. Senin yeteneklerinle beraber gücümüze güç katacağız. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmanın yolunu bulacağız. Burada büyüyeceksin. Sadece futbol olarak değil, kişilik olarak da büyüyeceksin. Real Madrid'de kendini dünyaya tanıtacaksın. Birlikte başaracağız. Senin Real Madrid kariyerini taçlandıracağız."
"Arda, sen Türkiye'nin gururusun. Dünyanın en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir sorumluluk olduğunu göreceksin. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de büyük sorumluluk aldın. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katıldın. 16 yaşında Fenerbahçe a takımında oynadın, Avrupa'da oynadın. Türkiye Kupası'nı kazandın, en iyi oyuncu seçildin. Fenerbahçe ile 51 maçta oynadın. Türk Milli Takımı'na seçildin. 17 yaşında inanılmaz bir başarı gösterdin. Türkiye de seninle gurur duyuyor Arda. Kariyerini birlikte yukarı çıkaracağız. Bernabeu'da seni her şekilde destekleyecek bir taraftar bulacaksın."
"HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ"
Arda Güler: "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne kadar gelmemde katkısı olan herkese teşekkür ederim. Bugün beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben de bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak benim için çok büyük gurur. Herkese çok teşekkür ederim."