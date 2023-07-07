Arda Güler Real Madrid’e imza attı! İşte o tarihi törende yaşananlar

"HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ"



Arda Güler: "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne kadar gelmemde katkısı olan herkese teşekkür ederim. Bugün beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben de bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak benim için çok büyük gurur. Herkese çok teşekkür ederim."