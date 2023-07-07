Vav TV İzle
Haberler Spor Arda Güler Real Madrid'e imza attı! İşte o tarihi törende yaşananlar

Arda Güler Real Madrid'e imza attı! İşte o tarihi törende yaşananlar

Süper Lig rekoru kırarak Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için eflatun beyazlılar imza töreni düzenledi. İşte Türk futbolcu için tarihi bir anlamı da olan bu törende yaşananlar ve Florentino Perez ile Arda Güler'in açıklamaları...

07.07.2023 14:48 - Son Güncelleme: 07.07.2023 14:50
Arda Güler Real Madrid’e imza attı! İşte o tarihi törende yaşananlar

Süper Lig rekoru kırarak Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için eflatun beyazlılar imza töreni düzenledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Güler Real Madrid’e imza attı! İşte o tarihi törende yaşananlar

İşte Türk futbolcu için tarihi bir anlamı da olan bu törende yaşananlar ve Florentino Perez ile Arda Güler'in açıklamaları...

Arda Güler Real Madrid’e imza attı! İşte o tarihi törende yaşananlar

"FENERBAHÇE'Yİ UNUTMA"

Florentino Perez: "18 yaşında olmana rağmen hayalini gerçekleştirebildin. Bu yaşın rağmen birçok başarı elde ettin. Türkiye'deki evini Fenerbahçe'yi unutma. Biz hayalini gerçekleştirmene yardımcı oluyoruz. Senin yeteneklerinle beraber gücümüze güç katacağız. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmanın yolunu bulacağız. Burada büyüyeceksin. Sadece futbol olarak değil, kişilik olarak da büyüyeceksin. Real Madrid'de kendini dünyaya tanıtacaksın. Birlikte başaracağız. Senin Real Madrid kariyerini taçlandıracağız."

Arda Güler Real Madrid’e imza attı! İşte o tarihi törende yaşananlar

"Arda, sen Türkiye'nin gururusun. Dünyanın en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir sorumluluk olduğunu göreceksin. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de büyük sorumluluk aldın. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katıldın. 16 yaşında Fenerbahçe a takımında oynadın, Avrupa'da oynadın. Türkiye Kupası'nı kazandın, en iyi oyuncu seçildin. Fenerbahçe ile 51 maçta oynadın. Türk Milli Takımı'na seçildin. 17 yaşında inanılmaz bir başarı gösterdin. Türkiye de seninle gurur duyuyor Arda. Kariyerini birlikte yukarı çıkaracağız. Bernabeu'da seni her şekilde destekleyecek bir taraftar bulacaksın."

Arda Güler Real Madrid’e imza attı! İşte o tarihi törende yaşananlar

"HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ"

Arda Güler: "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne kadar gelmemde katkısı olan herkese teşekkür ederim. Bugün beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben de bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak benim için çok büyük gurur. Herkese çok teşekkür ederim."

SON DAKİKA