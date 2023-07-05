Başarılı oldun da biz mi yazmadık? Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarının sesi Takvim.com.tr'ye ambargo! 'İsmail Kartal' sorumuz ayarını kaçırdı: Diktatörce talimat





Ağgündüz, Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü İsmail Kartal'a da "Jorge Jesus'la bir görüşme yaptınız mı? Bir rapor istediniz mi?" sorusunu yöneltti.







Kartal da "Jesus'la herhangi bir görüşmem olmadı. Zaten burada Samandıra'nın bir sistemi var. Bütün veriler kulüp personelinin elinde var. Bizim de kendi elimizde var. Jesus'la görüme imkanım olmadı" yanıtını verdi.



NOT ALDI "TAKVİM.COM.TR'YE AMBARGO KOYUN" TALİMATI VERDİ: ALİ KOÇ DİKTATORYASI

Tam da bu esnada Ali Koç'un gergin hali objektiflerden kaçmadı. Önündeki suyu yudumlayıp yanında bulunan kağıda Takvim.com.tr ile ilgili not alması dikkat çekti.





Basın toplantısının ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nde görevli bir kişi, 'Bundan sonra Takvim'den akredite olan hiçbir basın mensubunun Fenerbahçe organizasyonlarına katılamayacağını' söyledi.



Ülkenin köklü bir spor kulübünün başında olan bir zatın talimat verip Takvim.com.tr'nin sesini kısmak istemesi, Fenerbahçe'deki Ali Koç diktatoryasını da somut bir şekilde açık etti.







GERÇEĞE KULAK TIKAYAN, BİREYSEL ÇIKAR PEŞİNDE OLAN YAPI HABERLERİMİZDEN RAHATSIZ

Gerçeklere kulak tıkayan, bireysel çıkar peşinde koşan bu yapının başarısızlığı sadece Takvim.com.tr'nin değil, tüm spor kamuoyu ve futbolseverlerin gündeminde olan bir gerçek.



Takvim.com.tr, süslü cümlelerle başarısızlığını perdelemek isteyen, her sene 'şampiyon biziz' diyerek umut simsarlığı yapan Ali Koç'un gerçek yüzünü yazdığı için hedef tahtasında.



Üstelik bu Ali Koç'un Takvim.com.tr'yi ilk hedef alışı değil...



27 Ocak 2021 günü Mesut Özil'in imza törenininde hazır bulunan Takvim.com.tr, Özil'e o dönem gündemde olan bir soruyu yöneltti. Mesut Özil'den rol çalıp söze atlayan Koç, "Bu mecra Fenerbahçe hakkında olumsuz haberler yapan bir mecra. Sorunun tonunda da o var" cevabıyla Takvim.com.tr'yi hedef göstermişti.