Başarılı oldun da biz mi yazmadık? Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarının sesi Takvim.com.tr'ye ambargo! 'İsmail Kartal' sorumuz ayarını kaçırdı: Diktatörce talimat

Fenerbahçe'nin başına geçtiği 2018'den bu yana hiçbir başarı emaresi göstermeyen, her sene bol keseden 'şampiyonluk' vaadi verip transfere tonlarca para döken Ali Koç'un gerçekleri yazan Turkuvaz Medya ve takvim.com.tr'ye olan hazımsızlığı katlanarak büyüyor.
Bu durumun son örneği Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde bir kez daha gözler önüne serildi.
Takvim.com.tr spor editörü Görkem Ağgündüz, Ali Koç'a "İsmail Kartal ile elleriniz cebinizde çekilen fotoğrafınızın, Fenerbahçe resmi hesaplarından paylaşılması tepki çekmişti. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti.
SAYGISIZLIĞINI TAKVİM.COM.TR'Yİ HEDEF GÖSTEREREK PERDELEMEK İSTEDİ
Koç ise "Takvim'den geldiğin için başka türlü bir soru soracağını beklemek acemilik olurdu. Sizin gazeteniz söz konusu Fenerbahçe ise ve özellikle başkanıysa atmadığınız iftira kalmadığı için bu soruya cevap vermeyi uygun görmüyorum. Benim fotoğraflarıma bakarsanız da doğal halim olduğunu anlarsınız" yanıtını verdi.
Ali Koç'un Takvim.com.tr'ye 'iftira atıyorsunuz' suçlamasını yapıp olayı kişisel şova dökmesinin aksine Fenerbahçe taraftarları İsmail Kartal'ın eller cepte karşılanmasına ne diyor bir göz atalım;
"HEM TARAFTARA HEM DE KARTAL'A SAYGISIZLIK"
"Başkan olabilirsin ama kurum adına çekilen ve paylaşılaşılan bir fotoğrafta eller cepte poz vermek hem taraftara hem de İsmail Kartal'a saygısızlık"
BU SAYGISIZLIĞI JESUS'A MOURINHO'YA YAPABİLİR MİYDİN?
Fenerbahçe Başkanına yakışıyor mu elleri ceplerinde poz vermek? Tabii karşısındaki İsmail Kartal... Jesus olsa, Mourinho olsa böyle yapar mıydın?
"O ELİNİ CEBİNDEN ÇIKAR, AZICIK SAYGIN OLSUN"
O elini cebinden çıkar Ali Koç. İhtiyaç halinde olduğu için üçüncü kez takımın başına geçen, hac ibadetini yarıda kesip İstanbul'a dönmüş adama azıcık saygınız olsun. Biz taraftar olarak İsmail Kartal'ın arkasındayız. Başarı hocamıza, başarısızlık yönetime yazar, bilinsin.
Fenerbahçe'nin başkanı konumunda olan bir kişinin üslubu noksan bu tutumu İsmail Kartal'a yapılan ve Fenerbahçe taraftarlarının da tepkisini çeken saygısızlığı perdeleme girişimi olarak da yorumlandı.