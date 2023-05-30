



Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamaması tekrar gündeme geldi.



ALİ KOÇ VE KILIÇDAROĞLU'NUN BULUŞTUĞU ORTAK NOKTA



Tam da bu denklemde Ali Koç ve Kılıçdaroğlu'nun buluştuğu ortak noktalara dikkat çekmekte fayda var...



Biri CHP'yi diğeri ise Fenerbahçe'yi yönetiyor. Kılıçdaroğlu girdiği her seçimi kaybederken Ali Koç da şampiyonluk yüzü göremedi. Umut verip bir türlü kazanamayan bu ikili koltuklarını da bırakmıyor. Hem CHP tabanından hem de Fenerbahçe tribünlerden 'istifa' sesleri yükseliyor.