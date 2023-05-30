Türkiye 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferine, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümüne, 30 Mayıs'ta da Galatasaray'ın şampiyonluğuna şahitlik etti.
Hem Başkan Erdoğan'a gönül veren hem de Galatasaray'ı destekleyen vatandaşlar deyim yerindeyse çifte bayram yaşadı.
Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" sözleriyle Galatasaray'ı kutladı.
Şampiyonluk sonrası sokaklarda 'Gala' var idi. Cimbom'a gönül veren taraftar renkli kutlamalara imza atarken sosyal medyada da birbiri ardına paylaşımlar yapıldı.
Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamaması tekrar gündeme geldi.
ALİ KOÇ VE KILIÇDAROĞLU'NUN BULUŞTUĞU ORTAK NOKTA
Tam da bu denklemde Ali Koç ve Kılıçdaroğlu'nun buluştuğu ortak noktalara dikkat çekmekte fayda var...
Biri CHP'yi diğeri ise Fenerbahçe'yi yönetiyor. Kılıçdaroğlu girdiği her seçimi kaybederken Ali Koç da şampiyonluk yüzü göremedi. Umut verip bir türlü kazanamayan bu ikili koltuklarını da bırakmıyor. Hem CHP tabanından hem de Fenerbahçe tribünlerden 'istifa' sesleri yükseliyor.