Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.05.2023 00:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2023 00:52
    ABONE OL

    ANALİZ: Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un ortak noktası | Biri her seçim yeniliyor diğeri şampiyonluk göremiyor: İkisi de istifaya yanaşmıyor

    Galatasaray'ın şampiyonluğu yurtta coşkuyla kutlanırken Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamaması tekrar gündeme geldi. Girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ile Koç'un buluştuğu ortak nokta ise dikkatlerden kaçmadı. Biri her seçim yeniliyor diğeri şampiyonluk göremiyor. Umut verip bir türlü kazanamayan bu ikili koltuklarını da bırakmıyor. Hem CHP tabanından hem de Fenerbahçe tribünlerden 'istifa' sesleri yükseliyor. Öte yandan sosyal medyadaki ikiliyi hedef alan paylaşımlar birbiri ardında sıralandı. Ali Koç ve Kılıçdaroğlu'nun yan yana verdikleri poz üzerinden "Fotoğrafa iki saniye bakınca otomatik olarak kaybediyorsun" yorumları yapıldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ANALİZ: Kılıçdaroğlu ve Ali Koç’un ortak noktası

    Türkiye 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferine, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümüne, 30 Mayıs'ta da Galatasaray'ın şampiyonluğuna şahitlik etti.



    Hem Başkan Erdoğan'a gönül veren hem de Galatasaray'ı destekleyen vatandaşlar deyim yerindeyse çifte bayram yaşadı.



    Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" sözleriyle Galatasaray'ı kutladı.



    Şampiyonluk sonrası sokaklarda 'Gala' var idi. Cimbom'a gönül veren taraftar renkli kutlamalara imza atarken sosyal medyada da birbiri ardına paylaşımlar yapıldı.



    Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamaması tekrar gündeme geldi.

    ALİ KOÇ VE KILIÇDAROĞLU'NUN BULUŞTUĞU ORTAK NOKTA

    Tam da bu denklemde Ali Koç ve Kılıçdaroğlu'nun buluştuğu ortak noktalara dikkat çekmekte fayda var...

    Biri CHP'yi diğeri ise Fenerbahçe'yi yönetiyor. Kılıçdaroğlu girdiği her seçimi kaybederken Ali Koç da şampiyonluk yüzü göremedi. Umut verip bir türlü kazanamayan bu ikili koltuklarını da bırakmıyor. Hem CHP tabanından hem de Fenerbahçe tribünlerden 'istifa' sesleri yükseliyor.

        Şu detayı da atlamamak gerek...




        Fotoğrafta: CHP'li Aykut Erdoğdu'nun paylaşımı

        CHP'NİN ALİ KOÇ SEVİNCİ: "TAYYİP ERDOĞAN KAYBETTİ" DEMİŞLERDİ
        CHP, Ali Koç'un Fenerbahçe'nin başına geçmesini "Fenerbahçe Kongresini Tayyip Erdoğan kaybetti" sözleriyle kutlamıştı.


        Bu bağlamda sosyal medyada yapılan paylaşımları sizler için derledik;



        "ANKA haber ajansına göre Fenerbahçe öndeymiş, stadı terk etmeyelim"




        "Fenerbahçe taraftarları statları terk etmesin. Goller tekrar sayılacakmış"



        "BU-RA-DA-YIM "
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda aldığı yenilgi sonrası CHP tabanına verdiği gözdağı Ali Koç için de uyarlandı.

        KILIÇDAROĞLU VE ALİ KOÇ'UN ORTAK NOKTASI I VİDEO İZLE





        Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise başarısızlıklarıyla gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un yüzlerini birleştirdi.



        "Fotoğrafa iki saniye bakınca otomatik olarak kaybediyorsun"

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
        Haberler Güncel ANALİZ: Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un ortak noktası | Biri her seçim yeniliyor diğeri şampiyonluk göremiyor: İkisi de istifaya yanaşmıyor
            loading
            SON DAKİKA