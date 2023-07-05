Galatasaray hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 4-3 yenildi

Galatasaray Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 4-3 yenildi.
Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti
Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar, Batuhan Şen, Dubois, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Cicaldau, Torreira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş ilk 11'iyle çıktı.
Konuk ekip ise Lo-Tutala, Coyle, Leake, Jones, McLoughlin, Allahyar, Tetteh, Seri, Docherty, Ozan Tufan ve Delap ilk 11'iyle mücadele etti.
Maça baskılı başlayan Galatasaray, 29. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu, 35. dakikada da Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-0 öne geçti.
Hull City, 45. dakikada Tetteh'in attığı golle farkı 2'ye indirirken, Galatasaray ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.
Devre arasında sahaya giren birkaç seyirci, güvenlik görevlilerince çıkarıldı.
Hull City, karşılaşmanın 83. dakikasında Christie, 84. dakikasında Slater, 86. dakikasında da Estupinan'ın kaydettiği gollerle sarı-kırmızılılar karşısında 4-3 öne geçti.