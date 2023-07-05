Galatasaray hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 4-3 yenildi





Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve diğer protokol üyeleri de takip etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN