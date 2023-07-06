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    • Spor
    • 06.07.2023 12:28
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    • 06.07.2023 12:28
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    ÖZEL | Fenerbahçe'nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

    Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler, birçok isimle temas kurarken, orta saha mevkisi için sıcak gelişmeler yaşandı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

    Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmüyor. Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında İsmail Kartal ile anlaşan Kanarya, teknik ekibin talebi doğrultusunda orta saha mevkisine transfer yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'in temas kurduğu isim de ortaya çıktı.
    ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

    ARDA'DAN HALEFİ BELLİ OLDU

    Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid ile anlaşma sağlamasının ardından bu mevkideki boşluğu doldurmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Rusya'ya çevirdi.

    ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

    KANARYA'DA GÜNDEM SZYMANSKI

    Ali Koç başkanlığındaki yöneticiler, Rusya'nın köklü kulüplerinden biri olan Dinamo Moskova'da forma giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı.
        ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

        MOSKOVA - FENERBAHÇE ZİRVESİ

        24 yaşındaki Polonyalı yıldız için kulübü Dinamo Moskova ile resmi temas da kuruldu. Ancak; kulüpler arasında yapılan ilk temasta tarafların talepleri arasındaki farklılık dikkati çekti.

        ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

        FENER'İN İLK TEKLİFİ 8 MİLYON EURO

        Oyuncunun kulübü Dinamo Moskova, transfer görüşmesinde Szymanski'nin bonservisi için kapıyı 16 milyon Euro'dan açtı. Bu teklifi yüksek bulan Fenerbahçe Kulübü ise 10 numara, sağ açık ve merkez orta sahada forma giyebilen oyuncu için ilk etapta 8 milyon Euro bonservis teklif etti.
        ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

        POLONYALI YILDIZ AYRILMAK İSTİYOR

        Kulüpler arasındaki görüşmede aradaki fiyat farkı dikkati çekse de Szymanski'nin takımdan ayrılma isteği Fenerbahçe'nin bu transferde elini güçlendirecek etkenlerden biri olarak görülüyor.

        İki kulüp, Szymanski ile ilgili önümüzdeki günlerde yeniden görüşme yapmayı planlıyor. Bu görüşmenin transfer planında belirleyici olacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe önümüzdeki günlerde bazı bonus maddeleri de içeren revize edilmiş yeni bir teklif yapacak.

            ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

            FEYENOORD'DA COŞTU

            Öte yandan 1.74 boyundaki futbolcuyu Fenerbahçe'nin dışında Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord da istiyor. 30 Haziran 2026 tarihine kadar Dinamo Moskova ile sözleşmesi bulunan Szymanski geride bıraktığımız sezon Hollanda kulübünde kiralık olarak forma giydi.

            ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

            18 GOLE KATKI VERDİ

            Sebastian Szymanski, milli futbolcumuz Orkun Kökcü'nün geride bıraktığımız sezon takım arkadaşlarından biriydi. Geçen sezon 44 karşılaşmada forma giyen Polonyalı isim, 10 gol atarken, 8 de asist yaparak şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi.

            ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

            FEYENOORD TARAFTARLARI KALSIN İSTİYOR

            Öte yandan Feyenoord taraftarları da şampiyonlukta pay sahibi olan yıldız futbolcunun kalıcı transferinin gerçekleşmesi yönünde sosyal medyadan paylaşımlar yapmıştı.

                ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

                SZYMANSKI KİMDİR?

                10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen Sebastian Szymanski, 2005 yılında Biala Podlaska ekibinin altyapısında futbola başladı. 2013-2015 arasında ise Legia Varşova'ya katıldı ve burada dikkatleri üstüne çekti.
                ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

                LEGIA'DA ÖNE ÇIKTI

                2015-2017 arasında Legia Varşova'nın B Takımı'nda 23 maça çıkan Szymanski, 5 gollük katkı sundu. Legia, futbolcunun istekli görüntüsü ve potansiyeli sebebiyle futbolcuyu A Takım kadrosuna aldı. Szymanski, 2016-2019 arasında oynadığı Legia'da 65 maçta 7 gol kaydetti.

                ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

                MOSKOVA İLE YENİ SAYFA

                2019 yılında ise Polonyalı futbolcu, Dinamo Moskova'nın teklifiyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Moskova temsilcisi ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Szymanski, Rus ekibinde 77 maçta 8 gol üretti.

                AYRILIK İÇİN GÜN SAYIYOR

                Rusya'daki sıkıntılı günler sebebiyle kariyerine kiralık olarak Feyenoord'da devam etme kararı aldı. Ancak; Moskova takımında kariyerine devam etmeyi düşünmüyor.

                MİLLİ TAKIM'DA DA GÖZDELERDEN BİRİ

                Polonya'nın alt yaş kategorilerinden itibaren forma giyen futbolcu, 2019'dan beri ise A Milli Takım düzeyinde oynuyor. 24 maçta 1 gol kaydeden Szymanski, potansiyeli sebebiyle en çok gelecek vadeden isimlerden biri olarak gösteriliyor.
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                Haberler Spor ÖZEL | Fenerbahçe'nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam
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