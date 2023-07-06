ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmüyor. Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında İsmail Kartal ile anlaşan Kanarya, teknik ekibin talebi doğrultusunda orta saha mevkisine transfer yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'in temas kurduğu isim de ortaya çıktı.
ARDA'DAN HALEFİ BELLİ OLDU
Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid ile anlaşma sağlamasının ardından bu mevkideki boşluğu doldurmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Rusya'ya çevirdi.
KANARYA'DA GÜNDEM SZYMANSKI
Ali Koç başkanlığındaki yöneticiler, Rusya'nın köklü kulüplerinden biri olan Dinamo Moskova'da forma giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı.