ÖZEL | Fenerbahçe’nin Szymanski teklifi belli oldu! İşte o rakam

POLONYALI YILDIZ AYRILMAK İSTİYOR

Kulüpler arasındaki görüşmede aradaki fiyat farkı dikkati çekse de Szymanski'nin takımdan ayrılma isteği Fenerbahçe'nin bu transferde elini güçlendirecek etkenlerden biri olarak görülüyor.



İki kulüp, Szymanski ile ilgili önümüzdeki günlerde yeniden görüşme yapmayı planlıyor. Bu görüşmenin transfer planında belirleyici olacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe önümüzdeki günlerde bazı bonus maddeleri de içeren revize edilmiş yeni bir teklif yapacak.