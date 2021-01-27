Mesut Özil kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeyi büyük bir törenle imzaladı. Tüm dünyadan birçok basın mensubunun yakından takip ettiği töreni, takvim.com.tr de yerinden takip etti.
Toplantıda ilk olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç söz aldı. Koç, transferin hikayesini anlatırken; Fenerbahçe taraftarları ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti. Ardından söz alan Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu ise Mesut ile birlikte sarı-lacivertlilerin birçok kupa kazanacağını söyledi.
Son olarak törende konuşan Mesut Özil, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Fenerbahçe formasıyla birçok başarı kazanacağına inandığını ifade eden Özil, "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe'ye inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
TAKVİM.COM.TR TÜRKİYE'NİN MERAK ETTİĞİ SORUYU SORDU
Mesut Özil'in transferi sonrası Lille forması giyen Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar geçtiğimiz günlerde kamuoyunun gündemine oturmuştu. Fransa'da forma giyen milli yıldız, kendisine Mesut Özil ile ilgili yöneltilen soruya "Mesut Özil'e başarılar dilerim. Açıkçası benimle A Milli Takım'da savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak isterim" sözleriyle yanıt verdi. Burak Yılmaz'ın açıklamaları kamuoyu tarafından uzun süre konuşulurken, takvim.com.tr'den Osman Cengiz basın toplantısında Mesut Özil'e bu soruyu yöneltti. Burak Yılmaz konusu basın toplantısının en öne çıkan sorusu olarak dikkat çekerken, spor kamuoyunun manşetlerine de damga vurdu.