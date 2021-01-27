Mesut Özil kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeyi büyük bir törenle imzaladı. Tüm dünyadan birçok basın mensubunun yakından takip ettiği töreni, takvim.com.tr de yerinden takip etti.

Toplantıda ilk olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç söz aldı. Koç, transferin hikayesini anlatırken; Fenerbahçe taraftarları ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti. Ardından söz alan Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu ise Mesut ile birlikte sarı-lacivertlilerin birçok kupa kazanacağını söyledi.