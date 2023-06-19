Fenerbahçe’de kader haftası! Ya Volkan Demirel ya da İsmail Kartal...

Cumartesi günü yapılan Olağan Mali Genel Kurul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'un yerine gelecek teknik direktörün yerli olacağını açıklamıştı.
Sarı-Lacivertli kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ya da Volkan Demirel'den birisini göreve getirecek.
İsmail Kartal daha önce iki dönem Fenerbahçe'nin hocalığını yaparken Volkan Demirel, Emre Belözoğlu takımın başındayken teknik kadroda yer almıştı.
Sarı-Lacivertli yönetimin toplantı yaparak en geç çarşamba gününe kadar yeni teknik direktörün ismini belirleyeceğini öğrenildi.
Teknik direktör ismini fazla uzatmak istemeyen yönetimin bu işi sonlandırdıktan sonra tüm enerjisini yeni transferlere vereceği bildirildi.
Volkan Demirel geçtiğimiz sezon Hatayspor'da başarılı bir dönem geçirdi. Ancak yıkıcı iki depremin ardından Hatay ligden çekilmek zorunda kalmıştı.
Sarı-Lacivertli kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ya da Volkan Demirel'den birisini göreve getirecek.
İsmail Kartal daha önce iki dönem Fenerbahçe'nin hocalığını yaparken Volkan Demirel, Emre Belözoğlu takımın başındayken teknik kadroda yer almıştı.
Sarı-Lacivertli yönetimin toplantı yaparak en geç çarşamba gününe kadar yeni teknik direktörün ismini belirleyeceğini öğrenildi.
Teknik direktör ismini fazla uzatmak istemeyen yönetimin bu işi sonlandırdıktan sonra tüm enerjisini yeni transferlere vereceği bildirildi.
Volkan Demirel geçtiğimiz sezon Hatayspor'da başarılı bir dönem geçirdi. Ancak yıkıcı iki depremin ardından Hatay ligden çekilmek zorunda kalmıştı.