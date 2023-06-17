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    • Spor
    • 17.06.2023 16:09
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    • 17.06.2023 16:46
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    Fenerbahçe'de olaylı kongre! Borç açıklandı... Ali Koç'a ve Uğur Dündar'a tepki yağdı: Önce istifa sonra geri adım

    Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre'de 5 yıllık görevi boyunca şampiyonluk elde edemeyen Ali Koç'un konuşma yaptığı esnada protestolar yükseldi. Ali Koç istifaya çağrılırken gerginlik yaşandı. Öte yandan Uğur Dündar'a da tepki gösterilirken Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığından istifa etti. Dündar istifasından yaklaşık 1 saat sonra göreve geri döndüğünü açıkladı. Ayrıca Kongre'de Fenerbahçe'nin 31 Aralık itibarıyla borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğu duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de istifa geldi!

    Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

    Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, toplantıda mali duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Fenerbahçe'nin borcunu açıklayan Bilecik, "2018'de 612 milyon avro borç devralmıştık. Borcu yüzde 60 oranıyla 386 milyon avroya düşürmüş olduk. Bu işin özeti budur. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. En temel doğrulardan bir tanesi Ali başkan kimsenin ortaya koyamayacağı cömertlikle kulübün ihtiyaçlarına sessiz kalmadı." diye konuştu.

    FENERBAHÇE'NİN BORCU: 7 MİLYAR 686 MİLYON
    Bilecik'in ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2022 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 407 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon lira olmak üzere toplam borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğunu söyledi.

    Vodina'nın ardından kürsüye gelen Fethi Pekin, toplantıya katılanların sayısının 2669'a çıktığını da aktardı.

    ALİ KOÇ'A VE UĞUR DÜNDAR'A TEPKİ
    Kongre'de Ali Koç'a ve Uğur Dündar'a büyük tepki gösterildi.

    ALİ KOÇ KONUŞTU SALON KARIŞTI
    Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada kongre salonu karıştı.

    BİRBİRLERİNE GİRDİLER
    Ali Koç'u istaya çağıran üyelerle diğer üyeler arasında tartışma yaşandı. Salondaki gerginliğin ardından Kongreye ara verildi.

    UĞUR DÜNDAR'A YÜKLENDİ: FENERBAHÇE SİYASET ÜSTÜDÜR
    CHP yandaşı Uğur Dündar'ın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı olmasına rağmen sık sık siyasi mesajlar vermesi Fenerbahçe Kongre üyesinin de tepkisini çekti. Bir üye konuşmasında, "Fenerbahçe siyaset üstüdür! Yüksek Divan Kurulu başkanı olduğunuzdan beri siyaset konuştuğunuzun yarısı kadar keşke Fenerbahçe için medyada konuşsaydınız." ifadeleriyle tepki gösterdi.

    İSTİFA GELDİ
    Kongre devam ederken Uğur Dündar istifa ettiğini açıkladı.

        Dündar yaptığı açıklamada, "Hayat felsefem hep onurlu yaşamak,çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım,bedeli neyse ödeyeceğim. Bir Cumhuriyet sevdalısı olarak hayatım boyunca Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerledim. Fenerbahçe'ye de köklerini Kuvayı Milliye'den aldığı için gönül verdim Doğru bildiğim yolda ilerlerken ağır bedeller ödedim, ama yılmadım. 12 yıldır ana akım televizyonlarda çalıştırılmadım." dedi.

        İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ
        Dündar istifa açıklamasından kısa bir süre sonra istifasını geri çekti. Dündar "Genel Kurul Üyelerimizin unutulmaz destekleriyle görevime devam ediyorum." dedi.

        Dündar'ın bu hareketine tepki yapdı.

        ALİ KOÇ'UN DA İSTİFASI İSTENİYOR
        Uğur Dündar'ın istifa bilmecesiyle birlikte gözler Ali Koç'a da çevrildi.

        Süper Lig'de 2022-23 sezonunun son maçında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olan ve sezonun şampiyonluğunu da Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de taraftarlar başarısız geçen 5 senenin hesabını istiyor. Özellikle sosyal medyada taraftlar Koç'u tekrar istifaya çağırdı.

        KOÇ ÖZÜR DİLEDİ
        Ali Koç ise kongrede yaptığı açıklamada, "Hepinizden şahsım adına özür diliyorum. Başarısızlık varsa sorumluluk yönetimindir. Başarısızlık varsa ki futbolda var, bunun sorumlusu Ali Koç ve yönetim kuruludur. Hepinizden özür dilerim." ifadelerini kullanarak taraftarın gazını almaya çalıştı.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖNDERMESİ
        Sosyal medyada kullanıcılar 12 seçim kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Koç'u biribirne benzeterek ti'ye aldı.

        Takvim.com.tr daha önce Ali Koç ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısız olmasına rağmen koltuktan kalmamalarına dikkat çekmişti. Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de olaylı kongre! Borç açıklandı... Ali Koç'a ve Uğur Dündar'a tepki yağdı: Önce istifa sonra geri adım
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