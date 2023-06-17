Fenerbahçe'de olaylı kongre! Borç açıklandı... Ali Koç'a ve Uğur Dündar'a tepki yağdı: Önce istifa sonra geri adım

Dündar yaptığı açıklamada, "Hayat felsefem hep onurlu yaşamak,çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım,bedeli neyse ödeyeceğim. Bir Cumhuriyet sevdalısı olarak hayatım boyunca Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerledim. Fenerbahçe'ye de köklerini Kuvayı Milliye'den aldığı için gönül verdim Doğru bildiğim yolda ilerlerken ağır bedeller ödedim, ama yılmadım. 12 yıldır ana akım televizyonlarda çalıştırılmadım." dedi.

İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ

Dündar istifa açıklamasından kısa bir süre sonra istifasını geri çekti. Dündar "Genel Kurul Üyelerimizin unutulmaz destekleriyle görevime devam ediyorum." dedi.

Dündar'ın bu hareketine tepki yapdı.

ALİ KOÇ'UN DA İSTİFASI İSTENİYOR

Uğur Dündar'ın istifa bilmecesiyle birlikte gözler Ali Koç'a da çevrildi.