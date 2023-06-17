Fenerbahçe'de olaylı kongre! Borç açıklandı... Ali Koç'a ve Uğur Dündar'a tepki yağdı: Önce istifa sonra geri adım

Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, toplantıda mali duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin borcunu açıklayan Bilecik, "2018'de 612 milyon avro borç devralmıştık. Borcu yüzde 60 oranıyla 386 milyon avroya düşürmüş olduk. Bu işin özeti budur. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. En temel doğrulardan bir tanesi Ali başkan kimsenin ortaya koyamayacağı cömertlikle kulübün ihtiyaçlarına sessiz kalmadı." diye konuştu.
FENERBAHÇE'NİN BORCU: 7 MİLYAR 686 MİLYON
Bilecik'in ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2022 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 407 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon lira olmak üzere toplam borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğunu söyledi.
Vodina'nın ardından kürsüye gelen Fethi Pekin, toplantıya katılanların sayısının 2669'a çıktığını da aktardı.
ALİ KOÇ'A VE UĞUR DÜNDAR'A TEPKİ
Kongre'de Ali Koç'a ve Uğur Dündar'a büyük tepki gösterildi.
ALİ KOÇ KONUŞTU SALON KARIŞTI
Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada kongre salonu karıştı.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Ali Koç'u istaya çağıran üyelerle diğer üyeler arasında tartışma yaşandı. Salondaki gerginliğin ardından Kongreye ara verildi.
UĞUR DÜNDAR'A YÜKLENDİ: FENERBAHÇE SİYASET ÜSTÜDÜR
CHP yandaşı Uğur Dündar'ın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı olmasına rağmen sık sık siyasi mesajlar vermesi Fenerbahçe Kongre üyesinin de tepkisini çekti. Bir üye konuşmasında, "Fenerbahçe siyaset üstüdür! Yüksek Divan Kurulu başkanı olduğunuzdan beri siyaset konuştuğunuzun yarısı kadar keşke Fenerbahçe için medyada konuşsaydınız." ifadeleriyle tepki gösterdi.
İSTİFA GELDİ
Kongre devam ederken Uğur Dündar istifa ettiğini açıkladı.