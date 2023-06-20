Fenerbahçeliler duyunca çılgına dönecek! Avrupa devinden yıldız futbolcu için sürpriz hamle!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Arda Güler'in Milan veya başka bir Avrupa kulübüne olası transferi merak konusu olmaya devam ediyor. Genç futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Arda Güler'in Gidip gitmeyeceğini merak eden taraftarlar konuyla ilgili gelen haberleri yakından takip ediyor. Peki, Arda Güler gidecek mi? İşte detaylar...
SÜRPRİZ HAMLE!
Arda Güler, imzası için yapılan birçok teklifle futbol dünyasının büyük ilgi odağı oldu. Çeşitli kulüpler ilgi gösterirken, özellikle İtalya'dan Arda Güler'in Serie A devlerinden Milan'a olası bir transferle bağlantılı olduğuna dair ilginç bir söylenti ortaya çıktı.
TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYORLAR
Tuttosport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A ekibi Milan, Arda Güler'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Haberde Milan'ın takıma geride bıraktığımız sezonun başında transfer edilen ve beklenen performanstan uzak kalan Charles De Katelaere'nin yerine Arda Güler'i transfer etmeyi istediği ifade edildi.