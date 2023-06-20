Fenerbahçeliler duyunca çılgına dönecek! Avrupa devinden yıldız futbolcu için sürpriz hamle!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Arda Güler'in Milan veya başka bir Avrupa kulübüne olası transferi merak konusu olmaya devam ediyor. Genç futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Arda Güler'in Gidip gitmeyeceğini merak eden taraftarlar konuyla ilgili gelen haberleri yakından takip ediyor. Peki, Arda Güler gidecek mi? İşte detaylar...