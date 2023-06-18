Sacha Boey'dan Fenerbahçe itirafı! "Beni çıldırttılar"
Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile ilgili güldüren bir açıklama yapan genç oyuncu, gitmek istediği adresi de duyurdu. İşte o sözler ve röportajın tamamı...
Sarı Kırmızılı ekibin Fransız sağ beki Sacha Boey, So Foot'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte yıldız oyuncunun o açıklamaları...
Sylvain Ripoll tarafından çağrıldıktan sonra, Fransa 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı'ndan sakatlığın sebebiyle çıkarıldın. Bu konuda nasıl hissediyorsun?
Özellikle iyi bir sezondan çıktığım için büyük bir hayal kırıklığı. Bu kategoriyle oynayabileceğim son turnuva ve sonuna kadar gidebileceğimiz bir süreç var. Bunu yaşamak çok büyük bir deneyim olmalı, bu yüzden evet, zordu. Bazen vücudunu yönetmesini bilmelisin, benimki bir dönem bana resmen 'dur' dedi. Sezonun son iki maçını ayak bileğimde sakatlıkla oynadım ama lig şampiyonluğunu kazanmamız gerekiyordu. Ayak bileğime bir kayış geçirdiler ama ilk antrenmandan itibaren durum değişti. Fransa takımının doktoru, kariyerimin geri kalanı için sakatlığı düzgün bir şekilde tedavi etmek için kesinlikle dinlenmeye ihtiyacım olduğunu söyledi.
Birkaç yıldır Fransa 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı seçimiyle ilgili genel bir hayal kırıklığı yaşandı. Sence bu yaz işler değişir mi?
Grupta iyi takımlar var, herkes çok iyi. Son yıllarda seçim konusunda pek çok başarısızlık olduğu doğru, ama şimdi bunun değişmesini istiyoruz ve bunun için her şeyimizi vereceğiz. Örneğin rakipleri hafife alarak geçmişin hatalar yapmamalıyız. Tüm hatlarda inanılmaz oyuncularımız var, onlardan faydalanmalıyız.
Fransa 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı'nın her büyük yarışmadan önce neredeyse kazanan olarak ilan edilmesi gerçeği, çok fazla baskı mı yaratıyor?
Evet ama bu mazeret değil. Kendi adıma Galatasaray'da her maçı kazanma baskısıyla oynuyorum. Sivas'ta -10 derecenin altında, felaket bir sahada oynamak zorunda kaldığınızda, size kazandıran yetenek değil, zihniyettir. Takım arkadaşlarım iddialı takımlarda oynuyorlar, bunu onlar da biliyor. Öte yandan, doğru olan şu ki insanlar favori olarak ilan edildiğinde büyük bir hayal kırıklığına uğrama korkusu olduğunun farkında değiller. Ayrıca yorucu bir sezondan çıkıyoruz, mental olarak dayanmak gerekiyor. Fransa Genç Takımı'nın seçimi, A takımına katılmadan önceki sıçrama tahtasıdır, onları antrenman yaparken görürsün, bu yüzden daha da fazla orada olmak istersin. Bu yüzden bu yaz büyük performans göstermek gerekiyor.
Benim için hayal edilemezdi. Sezon başında Galatasaray, Avusturya'da antrenman yaparken beni U19 takımına gönderdi. Bunun nedeni ise yeni teknik direktör Okan Buruk'un sezon öncesi dönemi bir hafta öne almak istemesiydi. Ben zaten tekerlekli sandalyedeki büyükannemle tatildeydim. Haberi daha iki gün önce duyduğum için orada olmak mümkün değildi, özellikle de büyükannemin durumuyla ilgili zor olurdu. Bu yüzden, kulübün anlaşmasıyla başlangıçta planlanan tarihte, yani herkesten bir hafta sonra gittim.