Sacha Boey'dan Fenerbahçe itirafı! "Beni çıldırttılar"

Fransa 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı'nın her büyük yarışmadan önce neredeyse kazanan olarak ilan edilmesi gerçeği, çok fazla baskı mı yaratıyor?



Evet ama bu mazeret değil. Kendi adıma Galatasaray'da her maçı kazanma baskısıyla oynuyorum. Sivas'ta -10 derecenin altında, felaket bir sahada oynamak zorunda kaldığınızda, size kazandıran yetenek değil, zihniyettir. Takım arkadaşlarım iddialı takımlarda oynuyorlar, bunu onlar da biliyor. Öte yandan, doğru olan şu ki insanlar favori olarak ilan edildiğinde büyük bir hayal kırıklığına uğrama korkusu olduğunun farkında değiller. Ayrıca yorucu bir sezondan çıkıyoruz, mental olarak dayanmak gerekiyor. Fransa Genç Takımı'nın seçimi, A takımına katılmadan önceki sıçrama tahtasıdır, onları antrenman yaparken görürsün, bu yüzden daha da fazla orada olmak istersin. Bu yüzden bu yaz büyük performans göstermek gerekiyor.



