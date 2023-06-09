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    Şampiyon Galatasaray'ın şampiyon hocası Okan Buruk: Jesus’un sözleri komik

    Okan Buruk, Portekizli hocanın, “Bu ligin sportif gerçekliği yok” sözüyle ile ilgili olarak, “Sadece Portekiz, Brezilya ve S. Arabistan’da çalışmış bir hocanın Türkiye Ligi’ni değerlendirmesi komik geliyor” açıklamasını yaptı.

    JESUS’UN SÖZLERİ KOMİK!

    Şampiyon Galatasaray'ın şampiyon hocası Okan Buruk önemli açıklamalar yaptı. Jorge Jesus'un, "Bu ligin sportif gerçekliği yok" sözünü değerlendiren başarılı hoca, "Sadece Portekiz, Brezilya ve Suudi Arabistan'da çalışmış bir hocanın Türkiye Ligi'ni değerlendirmesi, değersiz bulması komik geliyor. Sadece Jesus değil, Türkiye'ye gelen yabancı hocalar hep Türkiye'yi küçümsemiştir. Hiçbiri de başarılı da olamamıştır. Son 16 şampiyon Türk teknik adam! Türk teknik adamların başarısı da küçük görülmüştür. Bunu kırmamız gerekiyor. 16 şampiyonluk yeterli sayı" ifadesini kullandı.



    LİGİ DOMİNE ETTİK
    Buruk, "Birçok rekor kırdık. En etkileyici olanı Toplamda 17 maçlık seri, çok etkileyiciydi. Puan ortalaması ve galibiyet olarak da rekorları net bir şekilde kırdık. Lige hükmeden, ligi domine eden Galatasaray takımı vardı. 88 puanı yakaladık, bu da kalitemizi, ne kadar motive olduğumuzu gösteriyor" açıklamasını yaptı.

    MOHAMED GERİ DÖNÜ YOR
    Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed'in geri döneceğini söyleyen Okan Buruk, "Santrfor olarak Mohamed'i değerlendirmek istiyoruz. Icardi şu anda PSG'ye geri döndü, Gomis ayrıldı." dedi. Buruk yeni sözleşmesi için de, "Sözleşme ile ilgili hiçbir şeye bakmadım. 1 yıllık opsiyon varmış, kulübümüz kullandı" diye konuştu.



    COME TO GALA TIELEMANS
    Okan Buruk gündemin ilk sırasında yer alan Tielemans için flaş bir yorum yaptı. Buruk, "Tielemans'a 'Come to Galatasaray' çağrısına başlayalım. Tielemans gibi serbest kalmış bir oyuncunun ilk tercihi İngiltere'de kalmak oluyor ama bilemiyorsunuz bazen" dedi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Belçikalı yıldızın sosyal medya hesaplarına hücum etti ve binlerce mesaj atıldı.

    ÇOK CİDDİ TALİPLERİ VAR
    Tielemans'a İngiltere'den ciddi talipler olduğu ancak yönetimin mutlaka bu transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Şampiyon Galatasaray'ın şampiyon hocası Okan Buruk: Jesus’un sözleri komik
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