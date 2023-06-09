Şampiyon Galatasaray'ın şampiyon hocası Okan Buruk: Jesus’un sözleri komik





LİGİ DOMİNE ETTİK

Buruk, "Birçok rekor kırdık. En etkileyici olanı Toplamda 17 maçlık seri, çok etkileyiciydi. Puan ortalaması ve galibiyet olarak da rekorları net bir şekilde kırdık. Lige hükmeden, ligi domine eden Galatasaray takımı vardı. 88 puanı yakaladık, bu da kalitemizi, ne kadar motive olduğumuzu gösteriyor" açıklamasını yaptı.



MOHAMED GERİ DÖNÜ YOR

Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed'in geri döneceğini söyleyen Okan Buruk, "Santrfor olarak Mohamed'i değerlendirmek istiyoruz. Icardi şu anda PSG'ye geri döndü, Gomis ayrıldı." dedi. Buruk yeni sözleşmesi için de, "Sözleşme ile ilgili hiçbir şeye bakmadım. 1 yıllık opsiyon varmış, kulübümüz kullandı" diye konuştu.