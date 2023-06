Şampiyon Galatasaray'ın şampiyon hocası Okan Buruk: Jesus’un sözleri komik

COME TO GALA TIELEMANS

Okan Buruk gündemin ilk sırasında yer alan Tielemans için flaş bir yorum yaptı. Buruk, "Tielemans'a 'Come to Galatasaray' çağrısına başlayalım. Tielemans gibi serbest kalmış bir oyuncunun ilk tercihi İngiltere'de kalmak oluyor ama bilemiyorsunuz bazen" dedi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Belçikalı yıldızın sosyal medya hesaplarına hücum etti ve binlerce mesaj atıldı.



ÇOK CİDDİ TALİPLERİ VAR

Tielemans'a İngiltere'den ciddi talipler olduğu ancak yönetimin mutlaka bu transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.

