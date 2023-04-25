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    Türk futbolunun efsane takımı Eskişehirspor amatöre düşüyor

    Türk futbolunun efsane takımı Eskişehirspor’un 3. Lig’de bitime 4 hafta kala düşme hattının bir üstüyle arasındaki puan farkı 8 oldu. Es-Es adım adım Amatör Lig’e düşüyor. İşte sizler için derlediğimiz 25 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Efsane amatöre düşüyor

    TFF 3. Lig 1. Grup'ta son sıraya demir atan ve ligde kalma umutlarını mucizeye bırakan Eskişehirspor, son maçında 52 Orduspor'a farklı mağlup oldu. Rakibine 5-0'lık skorla boyun eğen Es-Es, ligde amatör kümeye düşmek üzere, 70'li yıllarda şampiyonluğa oynayan ve efsane kadrosuyla büyük takımların korkulu rüyası olan Siyah-Kırmızılı takımın son maçta yediği basit gollerle taraftarlarını çileden çıkardı. Eskişehirspor'un ligde kalma ihtimalleri sadece mucizelere kalmış görünüyor. 52 Orduspor karşısında alınan yenilgiyle sezonun tamamlanmasına 4 maç kala Siyah Kırmızılıların düşme hattının üstüyle arasındaki puan farkı 8'e çıkmış.



    GHEZZAL 1 AY YOK
    Beşiktaş'ın Süper Lig'in 31. haftasında oynadığı ve 2-0 kazandığı Hangikredi Ümraniyespor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Cezayirli yıldızın kasığındaki sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı ve pazar günkü Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi. Derbide Ghezzal'ın yerine Maxim'in oynaması bekleniyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 11 maçta görev alan Rachid Ghezzal, 2 gol attı, 3 asist yaptı.



    G.SARAY TARAFTARI DERBİDE YOK
    İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş- Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı. Böylece Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede tribünde yerini alamayacak. Bu arada derbi maçın bilet fiyatları da açıklandı. Derbide en pahalı bilet 7 bin 500 TL olarak belirlenirken. en ucuz bilet de 450 TL olarak açıklandı.



        40 YAŞINDAKİ PEPE 1 YIL DAHA UZATTI
        Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto, 40 yaşındaki savunma oyuncusu Pepe'nin sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu. Pepe bu sezon 28 maçta görev yaptı. Portekiz Milli Takımı'nda 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Pepe, milli formayla 133 maçta 8 gol attı. Deneyimli futbolcu, 2017 yılının temmuz ayında Beşiktaş'a imza atmış, 2018'in Aralık ayından da ayrılmıştı.



        ERZURUM'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ
        TFF 1. Lig'de Bandırmaspor-Erzurumspor maçı müthiş bir geri dönüşe sahne oldu. Ev sahibi Bandırmaspor, 39. dakikada Saponjic ve 58'de Caner Hüseyin'in golleriyle 2-0'lık skoru yakaladı. Konuk ekip Erzurumspor 76. dakikadan sonra tam 4 gol buldu. 76'da Muhammed, 89'da Eren Tozlu, 90 ve 90+14. dakikada Rosheuvel ile goller bulan Dadaşlar çok kritik bir 3 puan elde etti. Bandırmaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, Erzurumspor FK'nın attığı 3. golden sonra itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.



        SAKARYA PUANI 87'DE KURTARDI
        TFF 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, play-off şansını devam ettirmek için çıktığı maçta sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Boluspor 40. dakikada Bregu'nun penaltısıyla öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi 87'de Mehmet Akyüz'ün golüyle skoru eşitledi. Rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremeyen ev sahibi ligi üçüncü sırada bitirme şansını da zora soktu.



            BELÇİKA'DAN FADERA İDDİASI
            Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Belçika basınında yer alan haberlere göre Bordo-Mavililer, Zulte Waragem'de forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Alieu Fadera ile yakından ilgileniyor. Haberde, Gambiyalı genç yıldızı Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da çok istediği belirtildi.



            TORREIRA'YA 10 MİLYON EURO
            Galatasaray'da ortaya koyduğu mücadeleci ruhu ile Felipe Melo'ya benzetilen Lucas Torreira ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. İtalyan basını, Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira'nın transferi konusunda Milan'ın ciddi olduğunu yazdı. Söz konusu haberde, "Milan, Galatasaray'da başarılı bir grafik çizen Lucas Torreira'nın transferini 10 milyon euro bedelle tamamlamak istiyor" ifadelerine yer verildi. Galatasaray ise takımın önemli parçalarından biri olan 27 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro gelir bekliyor. Aslan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek Lucas Torreira, bu sezon toplam 27 karşılaşmada forma giydi. Torreira, İtalya'da daha önce Fiorentina, Sampdoria ve Pescara takımlarında da oynamıştı.



            BAŞAKŞEHİR'İN HASRETİ DİNDİ
            Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir deplasmanda Giresun'u 4-2 yendi. Konuk takım bu galibiyetle 5 maç sonra 3 puan almış oldu. Başakşehir'in golleri 16 ve 35. dakikalarda Adnan Januzaj ile 25 ve 45+2. dakikalarda Figueiredo'dan gelirken, ev sahibi ekibin gollerini ise 63 ve 90'da Sainz kaydetti. Giresun'un hocası Hakan Keleş maç sonunda tribünlere el sallayarak veda sinyali verdi.

            SİVAS ANTALYA'YI İLK YARIDA GEÇTİ
            Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi. Sivasspor'un gollerini 4. dakikada Yatabare ve 22. dakikada penaltıdan Max Gradel kaybetti. Antalya'nın tek sayısı 48'de Larson'dan geldi.

            ASLAN'DA DERBİ MESAİSİ BAŞLADI
            Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda teknik direktör Okan Buruk, pas, şut ve taktik çalışmalara ağırlık verdi.

            FATİH TERİM'E OPERASYON
            Cimbom'un efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, burnundan daha önce planlanan bir operasyon geçirdi. Yaklaşık 15 dakika kadar süren operasyon sonrası Terim'in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

            ATAKAN KARAZOR'A YAKIN TAKİP
            Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da scout ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor. Alman basını, Cimbom'un Almanya Ligi'nde ilgi duyduğu ismin Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor olduğunu okuyucularına duyurdu. Bild'de yer alan haberin detayında Galatasaray scout ekibinin 26 yaşındaki futbolcuyu 3-3 biten Stuttgart- Borussia Dortmund maçında izlediğini yazdı. 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan futbolcu önlibero mevkisinin dışında stoper pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu sezon Stuttgart'ta 28 maçta 1 asist üreten Atakan daha önce Kiel, Dortmund, Bochum ve Essen'de oynadı.

            KEİTA TRANSFERİNDE RAKİP ÇOK
            İngiliz basını, Premier Lig ekibi Liverpool'da oynayan 28 yaşındaki Gineli orta saha Naby Keita'ya Barcelona'nın yanı sıra İngiltere'den Crystal Palace ve İtalya'dan Inter'in ilgi duyduğunu yazdı. Ayrıca haberde futbolcunun Galatasaray'ın da takibinde olduğu ifade edildi. Keita'ya 17 milyon euro değer biçiliyor.

            F.BAHÇE ŞAMPİYONLUK MAÇINDA
            Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe bugün Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek. Seride 2-0 önde olan Kanarya, 19.00'daki maçı kazanırsa şampiyon olacak.

            BURAK REÇBER QPR İLE İMZALADI
            Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, İngiliz ekibi Queens Park Rangers'ın 16 yaş takımı ile tam burslu olarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. Burak Reçber, Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynamıştı.

            MARCO PAİXAO DALYA DEDİ
            Göztepe ile 1-1 berabere kalan Altay'ın golünü atan Marco Paixao, Siyah-Beyazlı formayla 100. golüne ulaştı. 1. Lig'de üst üste 3 gol krallığı bulunan futbolcu bu sezon da 18 golle krallık yarışında zirvede.

            CEDİ'DEN KNİCKS'E 10 SAYI
            NBA play-off maçında New York Knicks, Cleveland'ı 102-93 yenerek seride 3-1'lik üstünlük elde etti. Cleveland'da milli basketbolcumuz Cedi Osman, 10 sayı 5 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.

            KAF KAF 6. KEZ 100'LEDİ
            Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanan Darüşşafaka müsabakasında 101 sayı atarak, bu sezon 6 maçta 100 ve üzeri sayı bulan tek takım oldu. Karşıyaka en yüksek sayıyı 5. haftada Anadolu Efes'e (112) attı.

            22 MADALYA GURUR VERDİ
            Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nı 6 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 22 madalya ile tamamlayan milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

            ELAZIĞ ARTIK ÇOK RAHAT
            TFF 3. Lig 1. Grubun 30. haftasında konuk e-t tiği Şile Yıldızspor'u 3-1 yenen ES Elazığspor, sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala oldukça rahat bir pozisyona geldi. Bordo-Beyazlılar'ın küme düşme hattıyla arasında 12 puan var.

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            Haberler Spor Türk futbolunun efsane takımı Eskişehirspor amatöre düşüyor
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