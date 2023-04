Türk futbolunun efsane takımı Eskişehirspor amatöre düşüyor

BAŞAKŞEHİR'İN HASRETİ DİNDİ

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir deplasmanda Giresun'u 4-2 yendi. Konuk takım bu galibiyetle 5 maç sonra 3 puan almış oldu. Başakşehir'in golleri 16 ve 35. dakikalarda Adnan Januzaj ile 25 ve 45+2. dakikalarda Figueiredo'dan gelirken, ev sahibi ekibin gollerini ise 63 ve 90'da Sainz kaydetti. Giresun'un hocası Hakan Keleş maç sonunda tribünlere el sallayarak veda sinyali verdi.



SİVAS ANTALYA'YI İLK YARIDA GEÇTİ

Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi. Sivasspor'un gollerini 4. dakikada Yatabare ve 22. dakikada penaltıdan Max Gradel kaybetti. Antalya'nın tek sayısı 48'de Larson'dan geldi.



ASLAN'DA DERBİ MESAİSİ BAŞLADI

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda teknik direktör Okan Buruk, pas, şut ve taktik çalışmalara ağırlık verdi.



FATİH TERİM'E OPERASYON

Cimbom'un efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, burnundan daha önce planlanan bir operasyon geçirdi. Yaklaşık 15 dakika kadar süren operasyon sonrası Terim'in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.



ATAKAN KARAZOR'A YAKIN TAKİP

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da scout ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor. Alman basını, Cimbom'un Almanya Ligi'nde ilgi duyduğu ismin Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor olduğunu okuyucularına duyurdu. Bild'de yer alan haberin detayında Galatasaray scout ekibinin 26 yaşındaki futbolcuyu 3-3 biten Stuttgart- Borussia Dortmund maçında izlediğini yazdı. 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan futbolcu önlibero mevkisinin dışında stoper pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu sezon Stuttgart'ta 28 maçta 1 asist üreten Atakan daha önce Kiel, Dortmund, Bochum ve Essen'de oynadı.



KEİTA TRANSFERİNDE RAKİP ÇOK

İngiliz basını, Premier Lig ekibi Liverpool'da oynayan 28 yaşındaki Gineli orta saha Naby Keita'ya Barcelona'nın yanı sıra İngiltere'den Crystal Palace ve İtalya'dan Inter'in ilgi duyduğunu yazdı. Ayrıca haberde futbolcunun Galatasaray'ın da takibinde olduğu ifade edildi. Keita'ya 17 milyon euro değer biçiliyor.



F.BAHÇE ŞAMPİYONLUK MAÇINDA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe bugün Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek. Seride 2-0 önde olan Kanarya, 19.00'daki maçı kazanırsa şampiyon olacak.



BURAK REÇBER QPR İLE İMZALADI

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, İngiliz ekibi Queens Park Rangers'ın 16 yaş takımı ile tam burslu olarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. Burak Reçber, Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynamıştı.



MARCO PAİXAO DALYA DEDİ

Göztepe ile 1-1 berabere kalan Altay'ın golünü atan Marco Paixao, Siyah-Beyazlı formayla 100. golüne ulaştı. 1. Lig'de üst üste 3 gol krallığı bulunan futbolcu bu sezon da 18 golle krallık yarışında zirvede.



CEDİ'DEN KNİCKS'E 10 SAYI

NBA play-off maçında New York Knicks, Cleveland'ı 102-93 yenerek seride 3-1'lik üstünlük elde etti. Cleveland'da milli basketbolcumuz Cedi Osman, 10 sayı 5 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.



KAF KAF 6. KEZ 100'LEDİ

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanan Darüşşafaka müsabakasında 101 sayı atarak, bu sezon 6 maçta 100 ve üzeri sayı bulan tek takım oldu. Karşıyaka en yüksek sayıyı 5. haftada Anadolu Efes'e (112) attı.



22 MADALYA GURUR VERDİ

Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nı 6 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 22 madalya ile tamamlayan milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.



ELAZIĞ ARTIK ÇOK RAHAT

TFF 3. Lig 1. Grubun 30. haftasında konuk e-t tiği Şile Yıldızspor'u 3-1 yenen ES Elazığspor, sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala oldukça rahat bir pozisyona geldi. Bordo-Beyazlılar'ın küme düşme hattıyla arasında 12 puan var.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN