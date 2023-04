Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'ü yendi! MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanmasını bildi.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Miha Zajc ve Szalai kaydetti.

Bu sonucun ardından Karagümrük'ün kaybetmeme serisi de sona erdi.

JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Yukatel Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.



Ülker Stadı'ndaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ilk 11'de yer almayan Willian Arao ve İrfan Can Kahveci, bu maçta ilk 11'de şans buldu. Kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkan Miha Zajc ve Diego Rossi ise yedek kulübesinde yer aldı.



Jesus, kupa maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da dörtlü savunmayı tercih etti. Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunmada Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşan dizilişini bozmadı. Orta saha için İsmail Yüksek ve Arao tercihinde bulunan Portekizli teknik adam, kanatları ise Emre Mor ile İrfan Can Kahveci'ye emanet etti. Jesus, hücum hattını ise Enner Valencia ve Serdar Dursun ikilisinden oluşturdu.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Zajc, Arda Güler, Miguel Crespo, Bright Osayi-Samuel, Rossi, Joao Pedro ve Nazım Sangare, yedek soyundu.



FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi ile sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş, bu müsabakada forma giyemedi.



Defans oyuncusu Gustavo Henrique ise maç kadrosunda yer bulamadı.



Bu arada, bini aşkın Fenerbahçe taraftarı, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen takımlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yalnız bırakmadı.

FERDİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Fenerbahçe'de sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.