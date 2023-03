İngiliz gazeteci Ben Jacobs: G.Saray Firmino için önemli bir opsiyon!

MARKOVIC BEĞENİ TOPLADI

Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan Trabzonspor'a transfer edilen Lazar Markovic, Bordo-Mavili forma altındaki ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıktı. Adana ekibi karşısında 45 dakika süre alan Markovic, oyunda kaldığı süre boyunca 21 isabetli pas yaptı. Markovic, hücuma katkısı dışında defansif anlamda da verimliliğiyle dikkati çekti. Milli maç arasından sonra sahalara dönecek Trezeguet ile rekabete girecek olan Sırp yıldız, performansını artırarak kalıcı olmaya çalışacak. Markovic, Gaziantep FK'da 22 maçta forma giyerken 5 gol 3 asistlik performans koymuştu.



KONGRE İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Fırtına'da 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi geri sayım sürüyor. Başkanlık için adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan dışında aday olacak isimlerin listelerini 17 Mart saat 18.00'e kadar Divan Baş- Kurulu'na sunmaları gerekiyor.



SAMSUN'DAN FARKLI TARİFE

Samsunspor Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında evinde Bandırmaspor'u 5-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 32'de penaltıdan Ahmet Sagat, 71'de Yunus Emre Çift, 80. ve 90. dakikalarda Moryke Fofana ve 85'te Fenerbahçe'den kiralanan Emre Demir kaydetti. andırma'da 29. dakikada Koutroubis ve 74'te Soukou kırmızı kart gördü. Samsun bu sonuçla yenilmezlik serisini 16 maça çıkarırken, günün diğer maçında ise Eyüp evinde Altay'a 1-0 yenildi.



CHELSEA 26 MART'TA STATTA İFTAR VERECEK

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, bir ilke imza atarak Ramazan ayında stadında iftar vereceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Chelsea, Stamford Bridge'de ilk açık iftar programına ev sahipliği yapacak" denildi. Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor da "Herkesi 26 Mart Pazar günü karşılamayı dört gözle bekliyorum" dedi.



JUVENTUS'TA POGBA 3 HAFTA SÜREYLE YOK

İtalya Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Fransız yıldız Paul Pogba, antrenmanda frikik çalışırken sakatlık geçirdi. Bu sezon sadece 35 dakika forma giyebilen Paul Pogba'nın sağ uyluk kaslarında gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi. Fransız yıldız 3-4 hafta kadar yeşil sahalardan uzak kalacak.



OSİMHEN TRANSFERİ İÇİN PSG DE DEVREYE GİRDİ

Fransız basını, Paris Saint Germain'in İtalya'da Napoli forması giyen Victor Osimhen'e transferde talip olduğunu iddia etti. İddiaya göre; 24 yaşındaki Nijeryalı golcü için PSG sezon sonunda teklif yapmayı düşünüyor. Manchester United, Chelsea ve Arsenal'in de istediği Osimhen, bu sezon İtalya'da 26 maçta 21 gol attı.



AVRUPA'DA 5 TÜRK EKİBİ SAHNE ALACAK

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden 5 takımımız bu hafta sahneye çıkacak. Kupada bugün 20.00'de Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Polonya ekibi Developres'e konuk olacak. Türk Hava Yolları ise CEV Kupası yarı final ilk maçında 22.00'de İtalyan kulübü Del Bene ile karşı karşıya gelecek.



MERTENS KONYA'DA DA YOK!

Galatasaray, cuma günü karşılaşacağı Arabam. com Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Cimbom'da, kritik maç öncesi Dries Mertens'in sakatlığı can sıkıyor. Kasımpaşa ile oynanan maçta hücum etkinliklerindeki yokluğu fazlasıyla hissedilen 35 yaşındaki oyuncunun, 1-2 gün içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Dizinden yaşadığı sakatlığın tam olarak iyileşmemesi sebebiyle takımla birlikte antrenmanlara katılamayan yıldız futbolcu, Konya deplasmanında hazır olmadan riske edilmek istenmiyor.



VALENCIA YiNE MANŞETLERDE

Ekvador basını Enner Valencia'yı yine manşetlerine taşıdı. Haberde "Enner Valencia, Fenerbahçe'deki performansıyla önceki takımlardaki performansını ikiye katladı. 101 maçta 52 gol ve 14 asist yaptı. Türkiye'de Valencia demek gol demek" ifadeleri kullanıldı.



A. GÜCÜ'NDEN TAYLAN VE EMRE ATAĞI

A.Gücü, Galatasaray'dan kiraladığı Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın bonservisini almak için girişimlere başladı. A.Gücü Başkanı Faruk Koca, Dursun Özbek'e tekliflerini iletti. Taraflar önümüzdeki günlerde İstanbul'da yeniden görüşecek. Ankaragücü iki oyuncu için maddi konularda anlaşma sağlarsa transfer tamamlanacak.



BORSANIN DA LİDERİ OLDU

Lider G.Saray, taraftarını sevince boğarken hisse senedi performansı ile de yatırımcılarını ihya etti. Cimbom, piyasa değeri sıralanmasında da Fenerbahçe'yi geride bıraktı. G.Saray'ın 14 maçlık galibiyet serisi başladığından hisseleri yüzde 84.98 yükseldi. Bu dönemde Fenerbahçe yüzde 32.5, Trabzonspor yüzde 17.2 değer kaybetti. Beşiktaş ise yüzde 41.58 prim yaptı.

