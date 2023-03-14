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    İngiliz gazeteci Ben Jacobs: G.Saray Firmino için önemli bir opsiyon!

    İngiliz gazeteci Ben Jacobs, “Firmino, İtalya veya İspanya’da kadrodaki birden fazla yıldızdan biri olmak yerine Galatasaray’da takımın en büyük yıldızı olmak isteyebilir” diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 14 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    G.Saray Firmino için önemli bir opsiyon!

    Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılık kararı alan ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Roberto Firmino konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'nin önde gelen transfer portallarından Team Talk'a göre Sarı-Kırmızılılar, Sambacı için önemli bir opsiyon durumunda. İngiliz gazeteci Ben Jacobs, "Galatasaray'ın bu transferi bitirme konusunda Firmino'ya yoğun baskı uyguladığını biliyorum. Firmino, İtalya veya İspanya'ya gidip, kadrodaki birden fazla yıldız isimden biri olmak yerine Galatasaray'a gidip takımın yıldızı olmayı seçebilir. Galatasaray'ın burada bir şansı olabilir" dedi.



    FENER'DE LUAN PERES İSYANI
    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül 2022 tarihinde Fransız ekibi Rennes ile deplasmanda oynadığı ve 2-2 sona eren maçta dizinden sakatlanan Brezilyalı stoper Luan Peres'in sahalara hala sağlıklı olarak dönememesi Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı. Luan Peres iyileşse de sakatlığının sürekli nüksetmesi ve form tutamaması son derece ilginç ve talihsiz bir durum olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçeli taraftarlar da bu duruma sanal alemde dikkat çekerek ilginç mesajlar yolladılar. Sanı-Lacivertli taraftarlar, "İbrahim Tatlıses kafasına kurşun yedi, iyileşti ama Peres iyileşemedi", "Edin Visca'nın 2 kez omzu kırıldı geri döndü ama Peres dönemedi", "Sebastian Haller kanser olup iyileşti ama Peres'den hala haber yok" şeklinde esprili mesajlar attılar. Tekrar sakatlanan Luan Peres'in ne zaman döneceği ise merak konusu.



    YA OOSTERWOLDE YA OSAYİ SAMUEL
    UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda 1-0'ın rövanşında sahasında Perşembe günü Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de üzücü bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Lincoln Henrique, İspanya'da oynanan ilk maçta Sevilla oyuncusu Jesus Navas'la girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşamıştı. Sevilla maçında Jorge Jesus'un sol bekte yeni transfer Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu arasında bir tercih yapacağı ileri sürüldü. Zorlu mücadelede sol bekte Ferdi'nin forma giymesi durumunda sağ bekte de Osayi-Samuel'in görev yapacağı konuşuluyor.



        FENER NON STOP
        Fenerbahçe, Sevilla ile 16 Mart Perşembe günü yapacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda oyuncular, daha sonra pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



        İSTANBUL SERİYE BAĞLADI
        Spor Toto Süper Lig'de sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı. 7. dakikada Ethemi'nin penaltısıyla öne geçen Sarı-Siyahlılar ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı. 2.yarıda da etkinliğini sürdüren ev sahibi 59'da Duhaney'in orta şut karışımı vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 88'de Lokilo maçın skorunu belirledi. İstanbul rahat bir galibiyet alırken konuk takımda Gradel 80. dakikada kırmızı kart gördü. Fildişi Sahilli oyuncu hafta arası oynanan Fiorentina maçında da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.



        ANADOLU EFES'İN RAKİBİ REAL MADRİD
        Anadolu Efes, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen THY Avrupa Ligi'nin 24. hafta maçında bugün İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşadı.



            FENERBAHÇE ALAGÖZ FİNAL FOUR İÇİN SAHADA
            Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Macaristan'ın Sopron Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Seride 2 yapan takım final four'a yükselecek. 1-1'lik eşitlik durumunda ise serinin 3. maçı İstanbul'da oynanacak.



            MEHMET AYDIN'IN TERCİHİ TÜRKİYE OLDU
            Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen Mehmet Aydın'ın milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı bildirildi. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüşmeler yaptığını paylaşan 21 yaşındaki genç futbolcu, "Geçen yaz benimle iletişime geçti ve bana gerçek bir perspektif sundu. Bu da beni etkiledi." diye konuştu.



            BAŞAKŞEHİR-GENT MAÇINI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK
            Medipol Başakşehir'in 15 Mart Çarşamba günü Belçika'nın Gent ekibiyle yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek.



                ONDAN VAZGEÇMEDİM
                Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, Mostafa Mohamed ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kombouare, "Mustafa Muhammed ile sorunum yok. Ganago ve Delort gibi isimler kendisinin önünde. Sonradan girmesini ve gol atmasını tercih ederim. Pes etmemeli, çünkü ona inanıyorum, ondan vazgeçmedim" dedi.



                GÖKTÜRK'TE GOLF KEYFİ
                Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Oliveira ve Fransız beki Dubois dün golf keyfi yaptı. İki başarılı futbolcu, Göktürk'te golf oynayarak 1 günlük izinlerini değerlendirdiler. İki oyuncunun da bir hayli keyifli oldukları gözlerden kaçmadı.



                BEN O BANDI TAKMAM
                Daha önce LGBT renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmama kararı alan Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, Hollanda basınının yoğun eleştirileri ve baskılarına rağmen kararından geri adım atmadı. Hollanda Futbol Federasyonu ise gelecek hafta oynanacak maçlarda futbol takımlarındaki kaptanların bu bandı takmalarını istedi. Kökçü, "Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı yapılan eylemleri destekliyorum ama 'One Love' pazubandını takmayacağım. Bunun başka bir amaçla kullanıldığını düşünüyorum" dedi. Hatırlanacağı gibi Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da LGBT kol bandı yasaklanmıştı. Milli yıldız bu sezon Feyenoord'da 32 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.



                    TAYYİP TALHA MÜJDESİ
                    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0'lık skorla yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Siyah-Beyazlı takımda forma giyen defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç bu maçta sakatlık geçirdi. 39. dakikada dizine darbe alıp oyundan çıkan ve yerini takım arkadaşı Romain Saiss'e bırakan futbolcunun kontrolleri yapıldı. Sağlık durumu merak edilen savunmacıda korkulan olmadı ve Tayyip Talha'nın çekilen MR sonucu temiz çıktı. Bu sezon 21 maçın 19'una ilk 11'de çıkan Tayyip Talha'nın İstanbulspor ile 18 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada şans verilmesi halinde forma giyebileceği ifade edildi.



                    'ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'A İYİCE ISINIYOR'
                    Beşiktaş'taki üçüncü dönemine suskun bir giriş yapan Vincent Aboubakar, Ankaragücü ile önceki hafta oynanan mücadelede attığı golün ardından Medipol Başakşehir maçında da gol sevinci yaşadı. Son 2 haftada bireysel antrenmanları da artıran ve sıkı bir çalışma programı içine giren Kamerunlu golcünün performansı ülkesinde de haber oldu. Kamerun basını 6 maçta 2 gol atan futbolcu için, "Aboubakar, Beşiktaş'a iyice ısınıyor" değerlendirmesi yaptı. Öte yandan Siyah- Beyazlı taraftarlar da Aboubakar ile ilgili övgü dolu sözler söylerken, "Keşke daha önce gelseydi" ifadelerini kullandı.



                    NEFES KESEN MAÇ KARŞIYAKA'NIN
                    Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu büyük çekişmeye sahne olan maç sonunda 102- 98 mağlup etti. Fenerbahçe Beko devreyi Biberovic'in son saniye üçlüğüyle 48-46 önde kapattı. 3. çeyrekte taraftarının desteğini arkasına alan ev sahibi son 10 dakikaya 73-69 önde girdi. Wilbekin'in 3 dakika kala farkı 3'e düşüren basketine Angola ile yanıt veren Karşıyaka zorlu maçı 102- 98 kazandı. İzmir ekibi bu sonuçla Fenerbahçe Beko'nun 8 maçlık galibiyet serisine de son verdi. Karşıyaka'da Kuzminskas 23, McCollum ve Angola 20'şer sayıyla oynadı.



                        LİNEKER BBC'YE GARY DÖNDÜ
                        BBC, İngiltere hükümetinin mülteci politikalarını eleştirerek kanalın tarafsızlık politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle "Match of the Day (Günün Maçı)" programının sunuculuğunu askıya aldığı Gary Lineker hakkında kararını verdi. Geri adım atan BBC yönetimi, Lineker ile yapılan görüşmelerden sonuç aldıklarını ve efsane sunucunun programa döneceğini açıkladı. BBC Genel Müdürü Tim Davie, Gary Lineker ile zor bir süreç yaşadıklarını kabul etti. Tarafsızlığın BBC için önemli olduğunu vurgulayan Davie, "BBC'nin tüzüğünde tarafsızlık ve ifade özgürlüğü taahhüdü vardır" diye konuştu. Davie, uzmanlarla birlikte yeni bir sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışılacağını da açıkladı.



                        MARKOVIC BEĞENİ TOPLADI
                        Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan Trabzonspor'a transfer edilen Lazar Markovic, Bordo-Mavili forma altındaki ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıktı. Adana ekibi karşısında 45 dakika süre alan Markovic, oyunda kaldığı süre boyunca 21 isabetli pas yaptı. Markovic, hücuma katkısı dışında defansif anlamda da verimliliğiyle dikkati çekti. Milli maç arasından sonra sahalara dönecek Trezeguet ile rekabete girecek olan Sırp yıldız, performansını artırarak kalıcı olmaya çalışacak. Markovic, Gaziantep FK'da 22 maçta forma giyerken 5 gol 3 asistlik performans koymuştu.

                        KONGRE İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR
                        Fırtına'da 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi geri sayım sürüyor. Başkanlık için adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan dışında aday olacak isimlerin listelerini 17 Mart saat 18.00'e kadar Divan Baş- Kurulu'na sunmaları gerekiyor.

                        SAMSUN'DAN FARKLI TARİFE
                        Samsunspor Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında evinde Bandırmaspor'u 5-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 32'de penaltıdan Ahmet Sagat, 71'de Yunus Emre Çift, 80. ve 90. dakikalarda Moryke Fofana ve 85'te Fenerbahçe'den kiralanan Emre Demir kaydetti. andırma'da 29. dakikada Koutroubis ve 74'te Soukou kırmızı kart gördü. Samsun bu sonuçla yenilmezlik serisini 16 maça çıkarırken, günün diğer maçında ise Eyüp evinde Altay'a 1-0 yenildi.

                        CHELSEA 26 MART'TA STATTA İFTAR VERECEK
                        İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, bir ilke imza atarak Ramazan ayında stadında iftar vereceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Chelsea, Stamford Bridge'de ilk açık iftar programına ev sahipliği yapacak" denildi. Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor da "Herkesi 26 Mart Pazar günü karşılamayı dört gözle bekliyorum" dedi.

                        JUVENTUS'TA POGBA 3 HAFTA SÜREYLE YOK
                        İtalya Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Fransız yıldız Paul Pogba, antrenmanda frikik çalışırken sakatlık geçirdi. Bu sezon sadece 35 dakika forma giyebilen Paul Pogba'nın sağ uyluk kaslarında gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi. Fransız yıldız 3-4 hafta kadar yeşil sahalardan uzak kalacak.

                        OSİMHEN TRANSFERİ İÇİN PSG DE DEVREYE GİRDİ
                        Fransız basını, Paris Saint Germain'in İtalya'da Napoli forması giyen Victor Osimhen'e transferde talip olduğunu iddia etti. İddiaya göre; 24 yaşındaki Nijeryalı golcü için PSG sezon sonunda teklif yapmayı düşünüyor. Manchester United, Chelsea ve Arsenal'in de istediği Osimhen, bu sezon İtalya'da 26 maçta 21 gol attı.

                        AVRUPA'DA 5 TÜRK EKİBİ SAHNE ALACAK
                        Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden 5 takımımız bu hafta sahneye çıkacak. Kupada bugün 20.00'de Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Polonya ekibi Developres'e konuk olacak. Türk Hava Yolları ise CEV Kupası yarı final ilk maçında 22.00'de İtalyan kulübü Del Bene ile karşı karşıya gelecek.

                        MERTENS KONYA'DA DA YOK!
                        Galatasaray, cuma günü karşılaşacağı Arabam. com Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Cimbom'da, kritik maç öncesi Dries Mertens'in sakatlığı can sıkıyor. Kasımpaşa ile oynanan maçta hücum etkinliklerindeki yokluğu fazlasıyla hissedilen 35 yaşındaki oyuncunun, 1-2 gün içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Dizinden yaşadığı sakatlığın tam olarak iyileşmemesi sebebiyle takımla birlikte antrenmanlara katılamayan yıldız futbolcu, Konya deplasmanında hazır olmadan riske edilmek istenmiyor.

                        VALENCIA YiNE MANŞETLERDE
                        Ekvador basını Enner Valencia'yı yine manşetlerine taşıdı. Haberde "Enner Valencia, Fenerbahçe'deki performansıyla önceki takımlardaki performansını ikiye katladı. 101 maçta 52 gol ve 14 asist yaptı. Türkiye'de Valencia demek gol demek" ifadeleri kullanıldı.

                        A. GÜCÜ'NDEN TAYLAN VE EMRE ATAĞI
                        A.Gücü, Galatasaray'dan kiraladığı Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın bonservisini almak için girişimlere başladı. A.Gücü Başkanı Faruk Koca, Dursun Özbek'e tekliflerini iletti. Taraflar önümüzdeki günlerde İstanbul'da yeniden görüşecek. Ankaragücü iki oyuncu için maddi konularda anlaşma sağlarsa transfer tamamlanacak.

                        BORSANIN DA LİDERİ OLDU
                        Lider G.Saray, taraftarını sevince boğarken hisse senedi performansı ile de yatırımcılarını ihya etti. Cimbom, piyasa değeri sıralanmasında da Fenerbahçe'yi geride bıraktı. G.Saray'ın 14 maçlık galibiyet serisi başladığından hisseleri yüzde 84.98 yükseldi. Bu dönemde Fenerbahçe yüzde 32.5, Trabzonspor yüzde 17.2 değer kaybetti. Beşiktaş ise yüzde 41.58 prim yaptı.

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                        Haberler Spor İngiliz gazeteci Ben Jacobs: G.Saray Firmino için önemli bir opsiyon!
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