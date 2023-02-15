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    Trabzonspor, Basel maçı için çağrıda bulundu: Kim olursan gel yaralarımızı saralım

    Trabzonspor’un yarın Basel ile oynayacağı maça diğer takım taraftarlarından da büyük ilgi gelince geliri depremzedelere bırakılacak olan hatıra biletleri satışa çıktı Bordo-Mavili futbolcular “Hangi takımdan olursan ol. Nerede olursan ol. Yanımızda ol. Yaralarımızı hep birlikte saralım” ifadeleriyle tüm taraftarlara çağrı yaptı.

    Kim olursan gel yaralarımızı saralım

    Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmanın hatıra biletleri satışa çıktı. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı hatıra biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Dileyenler, 100 lira bedelle satın alacakları biletlerini hesaplarından PDF olarak görüntüleyerek indirebiliyor. Trabzonsporlu futbolcular, bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmaya tüm takım taraftarlarını davet etti. Kulübün sosyal medya paylaşımında, Abdülkadir Ömür, Manolis Siopis, Stefano Denswil ve Umut Bozok, "Hangi takımdan olursan ol. Nerede olursan ol. Yanımızda ol. Yaralarımızı hep birlikte saralım" ifadeleriyle taraftarlara çağrı yaptı.



    TRABZON'DAN OYUNCAK KAMPANYASI
    Trabzonspor Kulübü, Basel maçında deprem bölgesinde bulunan çocuklar için oyuncak kampanyası başlattığını açıkladı. Açıklamada; "Stadyumun önünde bulunan güvenlik noktalarında toplanacak oyuncaklar, daha sonra afet bölgelerine gönderilecek" denildi. Bu arada Trabzonspor- Basel maçı için basılan hatıra biletler de dün itibarıyla satışa çıkartıldı.



    INTER'DEN ANLAMLI PANKART
    Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Emirhan İlkan'ın formalarını giydiği Inter ve Sampdoria kozlarını paylaştı. Deplasmanda olmalarına rağmen Inter taraftarları Hakan Çalhanoğlu'na destek vermek için pankart açtı. "Türkiye ve Suriye'nin yanındayız" pankartıyla beraber Çalhanoğlu için de acını paylaşıyoruz anlamında bir pankart daha yer aldı. Maç 0-0 bitti.



        KALBİM HALA KIRIK
        Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketleri Türkiye'yi yasa boğarken futbol kulüpleri de antrenman programlarını yeniden uygulamaya başladı. Fenerbahçe Teknik Direktöü Jorge Jesus, deprem felaketlerinin ardından antrenmana yeniden başladıklarını fakat kalbini kırık olduğunu belirtti. Portekizli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Trajediden sonra hala kalbi kırık bir şekilde antrenmana döndük." ifadelerini kullandı.



        FORTUNA'DAN 500 MİLYONLUK YARDIM
        Deprem felaketi sonrasında yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremden sonra hem yurt içinden hem de yurt dışından bağış yapan sporcular ve kulüpler dikkat çekiyor. Ünlü futbolcular, basketbolcular ve voleybolcular, deprem bölgesine yardıma koştu. Yardıma koşan kulüplerden biri de Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard... Bünyesinde Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan ve Tunahan Taşçı gibi Türk futbolcuları bulunan Fortuna Sittard'ın başlattığı ve Giro555 şirketinin yardım organizasyonu yürüttüğü kampanyada depremzedeler için şu ana kadar 24.7 milyon euro bağış toplandı. Hollanda'nın en büyük yardım kuruluşu olan Giro555'te toplanan bağışın daha da artması bekleniyor.



        POPESCU VE HAGI'DEN 50 BİN EURO
        G.Saray'ın eski yıldızlarından Popescu'nun Başkan, Hagi'nin Teknik Direktör olduğu Romanya'nın Farul Constanta kulübü, depremzedeler için Türkiye'nin Romanya büyükelçiliğine 50 bin Euro bağışta bulundu. Popescu, "Türkiye nasıl Hagi ve Popescu'yu unutmadıysa, biz de asla Türkiye'yi unutmayız" dedi.



            ARA TRANSFER 5 MART'A KADAR UZATILABİLİR
            Süper Lig'de transfer sezonu 8 Şubat'ta sona erecekti. Deprem nedeniyle bu tarih 18 Şubat'a ertelendi. Kulislerden elde edilen bilgilere göre ligde transfer sezonunun 5 Mart'ta sona ereceği iddia edildi. TFF'nin konu ile ilgili yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor.



            SİYAH FORMA GİYECEKLER
            Basketbol Ligi ekibi Frutti Extra Bursaspor, depremlerde hayatını kaybedenler anısına Euro- Cup'ta sezonun geri kalan maçlarında siyah formayla parkeye çıkacaklarını açıkladı.



            TEŞEKKÜRLER KARDEŞİM
            Trabzonspor ile aynı renkleri taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847 yılında İrlanda halkına "büyük kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan, ambleminde ay ve yıldız bulunan Drogheda United Kulübü, deprem bölgesi için yardım kampanyası yaptı. 2011 yılında Trabzonspor ile kardeş kulüp olan İrlanda ekibi, twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlere yardım göndermek için çağrımıza bağışta bulunan taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve Drogheda'daki herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

            BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ
            Trabzonspor Kulübü de twitter hesabından Drogheda United Kulübü'nün paylaşımını alıntı yaparak, "Birlikte iyileşeceğiz" ifadesine yer verdi.



                176 YIL ÖNCE YAPILAN İYİLİĞİN HİKAYESİ
                Trabzon ile 2011'de kardeş kulüp olan Drogheda United, Bordo-Mavili takım ile aynı renkleri taşıyor ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847 yılında İrlanda halkına "büyük kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan, ambleminde ay ve yıldız bulunuyor.



                HAYAT KURTARAN İMZA
                Depremden bir gün önce Malatya'dan Şanlıurfa'ya transfer olan Yakup Alkan da mucize bir kurtuluşa imza attı. Yakup, "20 saatle hayatım kurtuldu. Depremden önceki gece Şanlıurfa ile anlaşmıştım" dedi.



                MAÇA TÜRK BAYRAĞI İLE ÇIKTI
                Katar Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu İpek Öz, Victoria Azarenka ile karşılaştığı maça Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle korta Türk bayrağı ile çıktı.



                    DURSUN ÖZBEK'TEN CİHAN'A DERBİ SÖZÜ
                    Adıyaman'daki bina enkazından 62 saat sonra kurtarılan Cihan Emir Parlak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur, Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile görüştü. 12 yaşındaki Galatasaraylı taraftarla ilk olarak konuşan isim Kerem'di. Milli futbolcu, "Seni çok güçlü gördüm aferin sana. Sen büyük savaşçısın" dedi.

                    MUSLERA İLK MAÇA ÇAĞIRDI
                    Kaleci Fernando Muslera, Cihan Emir'e, "Seni ilk maça bekliyorum. Seni çok seviyorum" dedi. Cihan Emir de Muslera'ya "Ben seni çok seviyorum. Maça hep beraber geleceğiz." cevabını verdi. Erden Timur genç taraftara futbolcularla görüşme ve maça götürme sözü verdi. Dursun Özbek de Cihan Emir'e, "En kısa zamanda görüşürüz. F.Bahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" diye konuştu.

                    BUSTO ARSİZİO'DAN AFETZEDELERE DESTEK
                    THY Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Kupası play-off turunda karşılaşacağı İtalyan ekibi Busto Arsizio, bugün oynayacak maçın tüm bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı. CEV, 7 Şubat'ta oynanması planlanan rövanş müsabakasının, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından 15 Şubat'ta İtalya'da oynanmasına karar vermişti.

                    5 TAKIM DAHA LİGLERDEN ÇEKİLDİ
                    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı. Daha önce Hatayspor, Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor da ligden çekildiğini açıklamıştı.

                    HAYATTA OLDUĞUNU UMUYORUM
                    Christian Atsu ile Gana Milli Takımı ve Chelsea'de oynayan Michael Essien, Hataysporlu futbolcu için umudunu koruduğunu söyledi. Essien, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" dedi. Atsu'nun menajeri Nana Sechere, "Christian'ı hala bulamadık. Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Alanda daha fazla yardıma ve tercümana ihtiyacımız var" diye konuştu.

                    FORMALARINI SATIŞA ÇIKARDI
                    Adana Demirspor forması giyen Mert Çetin, kariyerinde görev aldığı takımlarda giydiği ilk maç formaları ve A Milli Takım formasını geliri deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanmak üzere 250 bin liraya satışa çıkardı.

                    İSPANYA'DAN YARDIM ÇAĞRISI
                    İspanya La Liga'nın 21'inci haftasında oynanan Espanyol-Real Sociedad karşılaşmasında tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı. İki takım oyuncuları "Cada Ayuda Cuenta" (Her yardım önemlidir) panosu önünde fotoğraf çektirerek depremzedeler için yardım talep etti.

                    ADANA DEMİRSPOR'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET
                    Süper Lig ekibi Adana Demirspor, depremzedelere destek olmak için İtalya Serie A takımlarından Fiorentina ile temsili bir karşılaşma yapacak. 33 bin biletin satılacağı karşılaşmada fiziki mücadele olmayacak. Dün saat 19.40 satışa sunulan biletler Passo üzerinden satın alınabilecek. Temsili maçtan elde edilecek tüm gelir, deprem bölgelerinde kullanılması için gönderilecek.

                    SERGİO OLİVEİRA'DAN GAZİANTEP PAYLAŞIMI
                    Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremden etkilenen ve ligden çekildiğini açıklayan Gaziantep FK'ya destekte bulundu. Oliveira, "Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" ifadelerini kullandı.

                    FEDERASYON HAYATINI YİTİRENLERİ DUYURDU
                    Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş eski il hakemi Yakup Yel, Hatay eski il hakemi Cemil Can, Hatay eski gözlemcilerinden Kemal Torun ve Soner Koyuncuoğlu, Hatay ili eski temsilcisi Uğur Fırat Karaca ve Hatay ili gözlemcisi Nuri Gülen ve kızının depremlerde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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