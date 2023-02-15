Trabzonspor, Basel maçı için çağrıda bulundu: Kim olursan gel yaralarımızı saralım





DURSUN ÖZBEK'TEN CİHAN'A DERBİ SÖZÜ

Adıyaman'daki bina enkazından 62 saat sonra kurtarılan Cihan Emir Parlak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur, Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile görüştü. 12 yaşındaki Galatasaraylı taraftarla ilk olarak konuşan isim Kerem'di. Milli futbolcu, "Seni çok güçlü gördüm aferin sana. Sen büyük savaşçısın" dedi.



MUSLERA İLK MAÇA ÇAĞIRDI

Kaleci Fernando Muslera, Cihan Emir'e, "Seni ilk maça bekliyorum. Seni çok seviyorum" dedi. Cihan Emir de Muslera'ya "Ben seni çok seviyorum. Maça hep beraber geleceğiz." cevabını verdi. Erden Timur genç taraftara futbolcularla görüşme ve maça götürme sözü verdi. Dursun Özbek de Cihan Emir'e, "En kısa zamanda görüşürüz. F.Bahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" diye konuştu.



BUSTO ARSİZİO'DAN AFETZEDELERE DESTEK

THY Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Kupası play-off turunda karşılaşacağı İtalyan ekibi Busto Arsizio, bugün oynayacak maçın tüm bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı. CEV, 7 Şubat'ta oynanması planlanan rövanş müsabakasının, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından 15 Şubat'ta İtalya'da oynanmasına karar vermişti.



5 TAKIM DAHA LİGLERDEN ÇEKİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı. Daha önce Hatayspor, Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor da ligden çekildiğini açıklamıştı.



HAYATTA OLDUĞUNU UMUYORUM

Christian Atsu ile Gana Milli Takımı ve Chelsea'de oynayan Michael Essien, Hataysporlu futbolcu için umudunu koruduğunu söyledi. Essien, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" dedi. Atsu'nun menajeri Nana Sechere, "Christian'ı hala bulamadık. Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Alanda daha fazla yardıma ve tercümana ihtiyacımız var" diye konuştu.



FORMALARINI SATIŞA ÇIKARDI

Adana Demirspor forması giyen Mert Çetin, kariyerinde görev aldığı takımlarda giydiği ilk maç formaları ve A Milli Takım formasını geliri deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanmak üzere 250 bin liraya satışa çıkardı.



İSPANYA'DAN YARDIM ÇAĞRISI

İspanya La Liga'nın 21'inci haftasında oynanan Espanyol-Real Sociedad karşılaşmasında tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı. İki takım oyuncuları "Cada Ayuda Cuenta" (Her yardım önemlidir) panosu önünde fotoğraf çektirerek depremzedeler için yardım talep etti.



ADANA DEMİRSPOR'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, depremzedelere destek olmak için İtalya Serie A takımlarından Fiorentina ile temsili bir karşılaşma yapacak. 33 bin biletin satılacağı karşılaşmada fiziki mücadele olmayacak. Dün saat 19.40 satışa sunulan biletler Passo üzerinden satın alınabilecek. Temsili maçtan elde edilecek tüm gelir, deprem bölgelerinde kullanılması için gönderilecek.



SERGİO OLİVEİRA'DAN GAZİANTEP PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremden etkilenen ve ligden çekildiğini açıklayan Gaziantep FK'ya destekte bulundu. Oliveira, "Dualarımız sizinle. Umarız yaralarınızı sarar ve daha güçlü geri dönersiniz" ifadelerini kullandı.



FEDERASYON HAYATINI YİTİRENLERİ DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş eski il hakemi Yakup Yel, Hatay eski il hakemi Cemil Can, Hatay eski gözlemcilerinden Kemal Torun ve Soner Koyuncuoğlu, Hatay ili eski temsilcisi Uğur Fırat Karaca ve Hatay ili gözlemcisi Nuri Gülen ve kızının depremlerde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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