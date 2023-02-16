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    • Spor
    • 16.02.2023 19:54
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    • 16.02.2023 19:55
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    Abdullah Avcı Trabzonspor Basel maçı öncesi konuştu!

    UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor sahasında Basel ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri...

    Abdullah Avcı: Canımız yanıyor!

    UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor sahasında Basel ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

    İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri;

    Çok da bunları konuşmak istemiyorum. Duygusallık oluyor. Milletimizin başı sağ olsun, canımız yanıyor. Futbolun birleştirici gücüyle bugün sahada olacağız.

    Kaliteli rekabet bu oyunu güzelleştiriyor. Bugün buraya gelen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün herkesin tek yürek olduğu, enerjisini buraya verdiği ve insanları biraz mutlu edebilmek tek temennimiz.

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    Haberler Spor Abdullah Avcı Trabzonspor Basel maçı öncesi konuştu!
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