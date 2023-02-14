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    • Spor
    • 14.02.2023 16:41
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    • 14.02.2023 16:55
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    Trabzonspor Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i kiraladı!

    Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, depremzedelerin yaralarını sarmak için felaketin yaşandığı ilk günden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a yardım için de kolları sıvadı.

    Trabzonspor’a Gaziantep FK’dan transfer!

    Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, depremzedelerin yaralarını sarmak için felaketin yaşandığı ilk günden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a yardım için de kolları sıvadı.

    TFF'nin bu takımlardan yapılacak bir yabancı futbolcu transferine izin vermesinin ardından Fırtına Lazar Markovic'i kadrosuna kattı. Markovic sezon sonuna kadar bordo mavili formayı giyecek.

    Gaziantep FK ve Hatayspor'dan yapılacak her transfer, hem futbolcular hem bu iki kulüp için maddi yarar sağlayacak.

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    Haberler Spor Trabzonspor Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i kiraladı!
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