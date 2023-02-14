Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi yardımda bulundu! Mehmet Topal'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

Son olarak Beşiktaş formasını giyen ve geçtiğimiz yıl aktif futbol yaşamına son noktayı koyan Mehmet Topal, asrın felaketi sonrası memleketi Malatya'da depremzedelerle bir araya gelip yardımda bulundu.
YARDIM ARACININ ÜZERİNDE GIDA VE KIYAFET DAĞITTI
Burada depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yetişen Topal, günlerce yardım aracının üzerine çıkarak gıda ve kıyafet dağıtımı yaptı.
Sadece Malatya değil civar illere de koşan Mehmet Topal, depremzedelere hem gıda, yardımı yaptı hem de ısınma, barınma, giysi konularında ihtiyaçları temin edip afetzedelerin kullanımına sundu.
Milli futbolcu ailesinden uzakta 8 gün boyunca yardımların yanı sıra enkaz altındaki çalışmalar için de yardımcı olmaya çalıştı.
"ŞU AN TEK ÖNEMLİ OLAN BURADAKİ İNSANLARA YARDIM ULAŞTIRMAK"
Takvim.com.tr herkesin konuştuğu isim olan Mehmet Topal'a ulaştı. Sorduğumuz sorulara son derece alçak gönüllü yanıtlar veren eski milli futbolcu, "Benim hiçbir önemim yok. Burada yaptıklarım nedeniyle haber olmamın da hiçbir önemi yok. Şu anda tek önemli olan buradaki insanlara yardım elimizi uzatabilmemiz. Ben sadece elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.