Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi yardımda bulundu! Mehmet Topal'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar







Milli futbolcu ailesinden uzakta 8 gün boyunca yardımların yanı sıra enkaz altındaki çalışmalar için de yardımcı olmaya çalıştı.



"ŞU AN TEK ÖNEMLİ OLAN BURADAKİ İNSANLARA YARDIM ULAŞTIRMAK"

Takvim.com.tr herkesin konuştuğu isim olan Mehmet Topal'a ulaştı. Sorduğumuz sorulara son derece alçak gönüllü yanıtlar veren eski milli futbolcu, "Benim hiçbir önemim yok. Burada yaptıklarım nedeniyle haber olmamın da hiçbir önemi yok. Şu anda tek önemli olan buradaki insanlara yardım elimizi uzatabilmemiz. Ben sadece elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.