Bir takımı rehin aldılar! İşte nedeni

Nijerya Premier Ligi ekibi Wikki Tourists 12 Şubat'ta Abia Warriors deplasmanında maça çıktı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 10 takımlı ligde 7 maçta 5 puan toplayarak sondan ikinci sırada yer alan ve düşme hattında bulunan Wikki Tourists takımı eve dönüş yolunda büyük şok yaşadı…

OTOBÜSÜN YOLUNU KESTİLER

Wikki Tourists takımı otobüsle tesislere dönerken yolları, eli silahlı haydutlar tarafından kesildi. Takımın teknik direktörü Baba Jibrin ile oyuncular aşağıya indirildi. Haydutların otobüste bulunan tüm yolcuların parasını istediği öğrenildi.

NEDENİ ESKİ OYUNCULARI



Wiki Tourists'in gaspa uğramasının nedeni ise çok da şaşırtmadı. Takımın eski futbolcusu Obinna Orji'ye borcu olduğu, haydutları da Orji'nin tuttuğu ortaya çıktı. Takımın 2 saatten fazla esir tutulduğu Afrika basını tarafından duyuruldu.