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    • Spor
    • 14.02.2023 13:08
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    • 14.02.2023 13:08
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    Bir takımı rehin aldılar! İşte nedeni

    Son dakika haberleri… Nijerya Ligi takımlarından Wikki Tourists, 12 Şubat’ta Abia Warriors ile oynadığı deplasman maçı sonrası büyük şok yaşadı. Karşılaşmanın ardından dönüş yapan takım haydutların tarafından rehin alındı! Nedeni ise fazla şaşırtmadı…

    Muhammed Güneroğlu
    Bir takımı rehin aldılar! İşte nedeni

    Nijerya Premier Ligi ekibi Wikki Tourists 12 Şubat'ta Abia Warriors deplasmanında maça çıktı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 10 takımlı ligde 7 maçta 5 puan toplayarak sondan ikinci sırada yer alan ve düşme hattında bulunan Wikki Tourists takımı eve dönüş yolunda büyük şok yaşadı…

    OTOBÜSÜN YOLUNU KESTİLER

    Wikki Tourists takımı otobüsle tesislere dönerken yolları, eli silahlı haydutlar tarafından kesildi. Takımın teknik direktörü Baba Jibrin ile oyuncular aşağıya indirildi. Haydutların otobüste bulunan tüm yolcuların parasını istediği öğrenildi.

    NEDENİ ESKİ OYUNCULARI

    Wiki Tourists'in gaspa uğramasının nedeni ise çok da şaşırtmadı. Takımın eski futbolcusu Obinna Orji'ye borcu olduğu, haydutları da Orji'nin tuttuğu ortaya çıktı. Takımın 2 saatten fazla esir tutulduğu Afrika basını tarafından duyuruldu.

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    Haberler Spor Bir takımı rehin aldılar! İşte nedeni
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