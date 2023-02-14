Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.02.2023 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2023 17:06
    ABONE OL

    Trabzonspor'da Bakasetas'tan destek çağrısı!

    Trabzonspor’un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü oynayacakları Basel maçı öncesinde tüm takımların taraftarlarını mücadeleye gelerek depremzedelere destek olmaya çağırdı.

    Bakasetas’tan destek çağrısı!
    Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlayacak. Müsabaka öncesinde bordo-mavililer, Bakasetas'ın tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Yunan oyuncu, "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

    Trabzonspor, Basel maçının tüm bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    36 teröristten hesap sorulacak
    Haberler Spor Trabzonspor'da Bakasetas'tan destek çağrısı!
        SON DAKİKA