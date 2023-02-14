Dünyadan depremzedelere peşpeşe insani yardımlar geliyor!
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin mağdurlarına destek amacıyla dünyadan peşpeşe insani yardımlar gelmeye devam ediyor. Depremzedeler için Rusya'dan 36 ton insani yardım gelirken 15 ton tıbbi ekipman taşıyan Japon uçağı Adana'da iniş yaptı. İşte detaylar…
İNGİLTERE DEPREM BÖLGESİNE İKİ YARDIM UÇAĞI GÖNDERDİ
İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sahra hastanesi, yardım malzemeleri ve sağlık görevlilerini taşıyan "C130 Herkül" tipi nakliye uçağı ile "A400M" tipi nakliye uçağı Türkiye saati ile sabah erken saatlerde yola çıktı.
İçinde taşınabilir yoğun bakım ünitesi de bulunan "C130 Herkül" tipi nakliye uçağı ile sahra hastanesi, bölgede kritik müdahalelerde kullanılabilecek. "C130 Herkül", Türkiye içinde ölü ve yaralı nakli için de Türkiye'nin hizmetine sunulacak.
ÖZBEKİSTAN, DEPREMZEDELERE 5 UÇAK İNSANİ YARDIM ULAŞTIRDI
Özbekistan'da, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde depremlerin mağdurlarına destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerinin 5 kargo uçağıyla depremzedelere ulaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu yardım kampanyası kapsamında son günlerde ülke genelinde toplanan yardımların Türkiye'nin depremden etkilenen farklı bölgelerine 5 kargo uçağıyla ulaştırıldığı, insani yardımların giysi, ayakkabı, çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, elektrikli soba, fener, bebek maması, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri, jeneratör, gıda ürünleri, konserve ve ihtiyaç malzemeleri içerdiği ifade edildi.
KATAR, TÜRKİYE VE SURİYE'DEKİ DEPREMZEDELERE YARDIM İÇİN GÖNDERİYOR
Katar, 6 Şubat'ta yaşanan ve binlerce insanın hayatına mal olan depremlerde Türkiye ve Suriye halkına destek veren ülkelerin başında yer aldı. Depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren Doha yönetimi, depremzedelere yardımların ulaştırılması için hava köprüsü kurdu. Resmi düzeydeki yardımların yanı sıra Katar'daki kuruluşlar da ayni ve nakdi yardım toplamak üzere kampanyalar başlattı.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla ilgili kurum ve teşkilatlar, depremzedelere her türlü yardımın sunulması için harekete geçti. Katar, devam eden yardım kampanyalarının yanı sıra bölgeye, arama kurtarma ekipleri, çadır, tıbbi malzemeler ve konteyner evler de gönderiyor.
RUSYA'DA DEPREMZEDELERE 36 TON İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, insani yardım taşıyan "IL-76" model uçağın Türkiye'ye gittiği belirtildi. Uçağın toplam 36 ton insani yardım taşıdığı aktarılan açıklamada, sobaların ve her biri 30 kişilik 100'den fazla kışlık çadırın bulunduğu yardımların yakın zamanda Malatya'ya ulaştırılacağı kaydedildi.
DEPREMZEDELER İÇİN 15 TON TIBBİ EKİPMAN TAŞIYAN JAPON UÇAĞI ADANA'YA İNİŞ YAPTI
Depremden etkilenen 10 kente yurt içi ve yurt dışından yardımlar devam ediyor. Gelen yardım malzemelerinin deprem bölgelerine ulaştırılması için lojistik merkeze dönüştürülen Adana İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na gün içinde farklı ülkelerden yardım malzemesi veya yardım ekibi taşıyan onlarca uçak iniş yapıyor. Japonya'dan kalkan ve içerisinde sahra hastanesiyle birlikte toplamda 15,4 ton tıbbi ekipman taşıyan uçak üsse iniş yaptı. Uçağı getiren Japon kafilesini Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Suzukı Kazuhiro karşıladı.