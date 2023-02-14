Dünyadan depremzedelere peşpeşe insani yardımlar geliyor!

KATAR, TÜRKİYE VE SURİYE'DEKİ DEPREMZEDELERE YARDIM İÇİN GÖNDERİYOR

Katar, 6 Şubat'ta yaşanan ve binlerce insanın hayatına mal olan depremlerde Türkiye ve Suriye halkına destek veren ülkelerin başında yer aldı. Depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren Doha yönetimi, depremzedelere yardımların ulaştırılması için hava köprüsü kurdu. Resmi düzeydeki yardımların yanı sıra Katar'daki kuruluşlar da ayni ve nakdi yardım toplamak üzere kampanyalar başlattı.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla ilgili kurum ve teşkilatlar, depremzedelere her türlü yardımın sunulması için harekete geçti. Katar, devam eden yardım kampanyalarının yanı sıra bölgeye, arama kurtarma ekipleri, çadır, tıbbi malzemeler ve konteyner evler de gönderiyor.