6 Şubat ruhu: Tüm renkler birleşti kardeşlik destanı yazılıyor!

YURT DIŞINDAN DA YARDIM YAĞIYOR

Ülkemizdeki kulüplerimizin yanı sıra yurt dışından da yardımlar ulaşmaya başladı. İngiltere Premier Lig Yönetimi, Türkiye ve Suriye için 1 milyon poundluk yardımda bulunacağını açıkladı. Ayrıca maçlarda futbolcuların siyah bant takacağını belirtti. UEFA 200 bin Euro bağışladığı duyurdu. Avrupa Olimpiyat Komitesi 250 bin Euro bağışladı. Yunanistan Basketbol Ligi'nde atılacak sayı başına 10 Euro verilecek. Liverpool-Everton arasında 13 Şubat'ta oynanacak maçta formalar açık artırmaya çıkartılacak. Geliri ise depremzedelere aktarılacak.

KARDEŞLİK DESTANI YAZILIYOR

4 büyükler depremden sonra büyük bir birliktelik ve kardeşlik destanı yazıyor. Trabzon'dan deprem bölgesine giden Of Çoruk Köyü Muhtarı, demirci ustası Coşkun Ayyıldız ve ekibi enkaz altında kalan 8 yaşındaki Elif'i kurtardı. Kurtama esnasında, Elif ile muhtar Ayyıldız arasında geçen konuşma önce Trabzonspor tarafından alıntılanarak paylaşıldı. Elif ve sarı kalp konularak yapılan paylaşıma, Fenerbahçe'nin taraftar gruplarından 12 Numara mavi kalp ve Türk bayrağı koyarak yorum yaptı.