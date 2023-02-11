6 Şubat ruhu: Tüm renkler birleşti kardeşlik destanı yazılıyor!

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tüm Türkiye adeta yasa boğuldu. Binlerce vatandaş hayatını kaybederken spor camiasından da hayatını kaybedenler oldu. Yaşanan çifte depremin ardından ardından tüm Türkiye adeta yasa boğuldu. Süper Lig'in dev kulüpleri de deprem bölgesine yardıma koştu. Kulüpler, futbolcular, basketbolcular, voleybolcular depremzedeler için ellerini taşın altına koydu. Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor zor süreçte omuz omuza verdi.
BİR ANDA SEFERBER OLDULAR
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor depremden hemen sonra harekete geçerek bölgeye yardım tırı göndermeye başladı. Futbolculardan bazıları deprem bölgesine bizzat kendileri gidip yardım etti. Ünlü oyuncular, statlarda koli taşıdılar ve geceli gündüzlü çalıştılar. Futbolcular ve basketbolcular formalarını açık artırmaya çıkardılar. Oradan elde edilecek gelirleri deprem bölgelerine bağışlayacaklarını açıkladılar.
3 BÜYÜKTEN ORTAK AÇIKLAMA
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, logolarının yer aldığı 3 yardım tırının afet bölgesinden yola çıktığını duyurdu. Açıklamada, "6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm ülkemizi etkileyen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz. Ülkemizi yasa boğan bu felaketin ilk gününden itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. İhtiyaç duyulduğu her an üzerimize düşeni yapmaya, onların yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu zor günlerde, hepimizin birlik, beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya ve birbirimizle kucaklaşmaya ihtiyacı var" ifadeleri kullanıldı.
YURT DIŞINDAN DA YARDIM YAĞIYOR
Ülkemizdeki kulüplerimizin yanı sıra yurt dışından da yardımlar ulaşmaya başladı. İngiltere Premier Lig Yönetimi, Türkiye ve Suriye için 1 milyon poundluk yardımda bulunacağını açıkladı. Ayrıca maçlarda futbolcuların siyah bant takacağını belirtti. UEFA 200 bin Euro bağışladığı duyurdu. Avrupa Olimpiyat Komitesi 250 bin Euro bağışladı. Yunanistan Basketbol Ligi'nde atılacak sayı başına 10 Euro verilecek. Liverpool-Everton arasında 13 Şubat'ta oynanacak maçta formalar açık artırmaya çıkartılacak. Geliri ise depremzedelere aktarılacak.
KARDEŞLİK DESTANI YAZILIYOR
4 büyükler depremden sonra büyük bir birliktelik ve kardeşlik destanı yazıyor. Trabzon'dan deprem bölgesine giden Of Çoruk Köyü Muhtarı, demirci ustası Coşkun Ayyıldız ve ekibi enkaz altında kalan 8 yaşındaki Elif'i kurtardı. Kurtama esnasında, Elif ile muhtar Ayyıldız arasında geçen konuşma önce Trabzonspor tarafından alıntılanarak paylaşıldı. Elif ve sarı kalp konularak yapılan paylaşıma, Fenerbahçe'nin taraftar gruplarından 12 Numara mavi kalp ve Türk bayrağı koyarak yorum yaptı.