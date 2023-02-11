Hataysporlu Christian Atsu’nun manevi annesi yürekleri dağladı: O ölmesin ben öleyim

Türkıye'yi yasa boğan yıkıcı depremde Hatayspor forması giyen Christian Atsu da enkaz altında kalan isimlerden biri oldu. Sportif direktör Taner Savut ile aynı binada kalan Atsu'ya 6 Şubat'tan bu yana ulaşılamadı. Ganalı oyuncunun 71 yaşındaki manevi annesi Madam Comfort ve futbolcunun kız kardeşi Christiana Atsupiede açıklamalar yaptı.
O BİZİM TEK UMUDUMUZ
Accra bölgesindeki Ogbojo kasabasında yaşayan Madam Comfort, "Ben hayatımı kaybedeyim ama Atsu yaşasın. Bu daha iyi olur. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Göçük altında kaldığı haberini aldığımdan beri uyuyamıyorum" dedi.
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Öte yandan Hataysporlu futbolcunun kız kardeşi Christiana Atsupiede de tıpkı Comfort gibi röportaj verirken gözyaşlarını tutamadı. Atsupiede, "Kardeşim nerede? Hiç kimse kardeşimin nerede olduğunu bilmiyor. Gözümüze uyku girmiyor. Uykusuz geceler geçiriyorum" diye konuştu. Hatayspor'un son oynadığı Kasımpaşa maçında 90+7. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan 31 yaşındaki Atsu için teknik direktör Volkan Demirel de haber almaları halinde bunu kamuoyuyla paylaşacağını dile getirmişti.