Hataysporlu Christian Atsu’nun manevi annesi yürekleri dağladı: O ölmesin ben öleyim





O BİZİM TEK UMUDUMUZ

Accra bölgesindeki Ogbojo kasabasında yaşayan Madam Comfort, "Ben hayatımı kaybedeyim ama Atsu yaşasın. Bu daha iyi olur. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Göçük altında kaldığı haberini aldığımdan beri uyuyamıyorum" dedi.



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Öte yandan Hataysporlu futbolcunun kız kardeşi Christiana Atsupiede de tıpkı Comfort gibi röportaj verirken gözyaşlarını tutamadı. Atsupiede, "Kardeşim nerede? Hiç kimse kardeşimin nerede olduğunu bilmiyor. Gözümüze uyku girmiyor. Uykusuz geceler geçiriyorum" diye konuştu. Hatayspor'un son oynadığı Kasımpaşa maçında 90+7. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan 31 yaşındaki Atsu için teknik direktör Volkan Demirel de haber almaları halinde bunu kamuoyuyla paylaşacağını dile getirmişti.

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