Asrın felaketi: Adanaspor ligden çekilme kararı aldı

Depremden hemen sonra Adanaspor A.Ş. yönetim kurulu olarak öncelikle yardım faaliyetlerine destek olmak üzere çalışmalara başlayıp elimizden geldiğince yardım faaliyetlerine destek olmaya çalıştık. Yeni Adana Stadı ve bir kısım tesislerimiz depremde zarar gören vatandaşlarımızın kullanımına açılmış, yabancı futbolcularımız ülkelerine, yerli futbolcularımızın büyük çoğunluğu aileleri ile birlikte kendi şehirlerine dönmüşlerdir.