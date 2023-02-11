Asrın felaketi: Adanaspor ligden çekilme kararı aldı

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Adanaspor, ligden çekilme kararı aldıklarını bildirdi.
TESİSLERE DEPREMZEDELERE AÇILDI
Adanaspor'un açıklaması şöyle: "6 Şubat 2023 tarihinde Adana'mızı da etkileyen 2 ana deprem meydana gelmiş olup artçı sarsıntılar da hala devam etmektedir. Depremden hemen sonra Adanamızı da kapsayacak şekilde 10 ilde OHAL ilan edilmiştir. Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmalarını diliyoruz.
Depremden hemen sonra Adanaspor A.Ş. yönetim kurulu olarak öncelikle yardım faaliyetlerine destek olmak üzere çalışmalara başlayıp elimizden geldiğince yardım faaliyetlerine destek olmaya çalıştık. Yeni Adana Stadı ve bir kısım tesislerimiz depremde zarar gören vatandaşlarımızın kullanımına açılmış, yabancı futbolcularımız ülkelerine, yerli futbolcularımızın büyük çoğunluğu aileleri ile birlikte kendi şehirlerine dönmüşlerdir.