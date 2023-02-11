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    Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor depremzedeler için güçlerini birleştirdi

    Kulüpler Birliği toplantısında 4 büyüklerin kendi arasında bir turnuva düzenlemesi masaya getirildi. Ayrıca 4 büyüklerden oluşturulacak karma bir takımın da Almanya’da yabancı takımlarla maç yapıp geliri deprem bölgesine göndermesi de gündemde...

    Dört büyük tek yürek

    Süper Lig'in devleri depremzedeler için yeniden güçlerini birleştiriyor. Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında 4 büyük kulübün başkanı depremzedeler için ortak bir karar aldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları depremzedeler için özel maç yapmayı planlıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 3 proje üzerinde duruyor. İlk projeye göre 4 büyükler, Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle Almanya'da maç yapmayı planlıyor.

    KISA SÜRE İÇİNDE NETLEŞECEK
    Gurbetçilerin de yoğun yaşadığı kentlerde oynanacak maçlar sonrası hasılat deprem bölgesine ulaştırılacak. İkinci projeye göre 4 büyükler, yurt içinde kapasitesi yüksek statlarda karşılaşacak. İlk etapta düşünülen yer ise İstanbul... Başkanların üzerinde durduğu bir başka proje ise 4 büyüklerden oluşacak karma takımların birbiriyle maç yapması... Bu maçların da Almanya'da oynanması hedefleniyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerin halen sürdüğü ve 3 projeden birine göre hareket edileceği öğrenildi. Maçların bu ay içinde oynanması bekleniyor.

    TURNUVA PLANLIYORUZ
    G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, "Bir turnuva düşünülüyor. Maçların mart başına kadar ertelenmesinden dolayı, hem hazırlık niteliğinde hem de büyük bir yardım, destek kampanyası oluşturacak böyle bir turnuva üzerinde bir görüş var" diye konuştu.

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    Haberler Spor Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor depremzedeler için güçlerini birleştirdi
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