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    • Spor
    • 11.02.2023 13:41
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    • 11.02.2023 13:41
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    Ognjen Vranjes korkunç trajediden sakatlığı ile kurtuldu! Hatayspor'da ilginç detay...

    Türkiye'de yaşanan depremler Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor'u derinden etkiledi. Hatay ekibinde kimi futbolcu camdan atlayarak hayatını kurtardı, kimi ise tedavisi nedeniyle tesislerde kalarak yıkıcı depremlerden etkilenmedi. Hatayspor'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Ognjen Vranjes de depremden etkilenmeyen isimlerden biri olarak kayıtlara geçti. Peki Ognjen Vranjes nasıl oldu da depremden etkilenmedi? İşte gelişmeler ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Sakatlık trajediden kurtardı | ÖZEL

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.7 ile 7.6'lık depremler sonrasında Hatayspor'da birçok sporcu enkaz altında kaldı. Kulübün malzemecisi Onur Akdeniz depremde hayatını kaybetti. Kulübün sportif direktörü Taner Savut ve futbolculardan Christian Atsu'dan ise 6 Kasım'dan beri haber alınamıyor.

    "TANER ENKAZ ALTINDAYKEN SİZ NEREDESİNİZ?"
    Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut'un eşi Pınar Savut, sosyal medyadan kulüp yöneticilerine ve teknik heyetine isyan etti. Pınar Savut, "Buradan tüm Hatayspor yönetimine ve hocasına soruyorum, Taner enkaz altındayken siz neredesiniz? Ben neden aranmıyorum? Niçin bana bir açıklama yapılmıyor? Neden Taner'imi göçük altında, beni ve çocuklarımı yapayalnız bıraktınız? Taner bunu mu hak ediyordu?" ifadelerini kullandı.

    BURAK ÖKSÜZ ŞOKA GİRMİŞTİ
    Yüksek şiddetteki deprem ve ardından gerçekleşen artçılar sonrası göçük altında kalan Burak Öksüz, kendi imkanlarıyla hem kendisini hem de annesini kurtarmayı başardı.

    Futbolcunun enkazdan kurtulduktan sonra şoka girip yaklaşık 2 saat yalın ayakla yol kenarında yürüdüğü görülmüştü. Ayrıca Hatay'ın antrenörlerinden Ekrem Ekşioğlu da göçük altından kurtulan bir başka isim oldu.

    UYUYOR OLSAYDIM ÖLMÜŞTÜM
    Hatayspor'un Kamerunlu Müslüman futbolcusu Kevi Soni Fransız medyasına yaşadıklarını anlatırken, "Sabah namazı için 06.40'a kadar bekleyecektim. Uyuyor olsaydım hayatta kalma şansım yoktu. Deprem esnasında 7. kattan atlamak istedim. Bina çökmeden çıkmayı başardım. Yanımda insanların öldüğünü gördüm. Büyük travma yaşadım" demişti. Yine Hatayspor'da oynayan Ruben Ribeiro da deprem esnasında camdan atlayarak hayatını kurtardı.

        ŞANSLI OLAN İSİMLER DE VAR
        Öte yandan takımın yine bu sezonki transferlerinden biri olan Kaan Kanak, Kasımpaşa ile oynadıkları maçın ardından tedavisi için tesislerde geceledi. Depreme de tesislerde yakalanan Kanak bu sayede kurtuldu. Kanak'ın dışında ailesiyle birlikte Fransa'ya giden Simon Falette şehirde olmadığı için depremden etkilenmedi.

        BİR MUCİZE DAHA: ONGJEN VRANJES
        Yunan ekibi AEK'dan Hatayspor'a bu sezon transfer olan ve 25 Temmuz 2022'de takıma katılan Ognjen Vranjes de mucizevi şekilde depremden etkilenmeyen isimlerden biri oldu. 33 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, depremden en çok etkilenen bölgeden kısa süre önce ayrıldı.

        BANJA LUKA'YA GİTTİ
        Bel spazmı geçiren Vranjes'in sakatlığının olduğu ve bu sebeple tedavisine ülkesinde devam etmek istediği daha sonra da Bosna Hersek'e gittiği ortaya çıktı. Futbolcunun ilk muayeneyi Türkiye'de yaptırdığı ancak; daha sonra tedavisini ülkesinde sürdürme kararı aldığı öğrenildi.

        GALATASARAY MAÇINDA OYNAMIŞTI
        Son olarak 13 Ocak'ta oynanan Galatasaray maçında forma giyen Vranjes, şehirdeki ürkütücü tabloyu gördükten sonra üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak dile getirmişti. Vranjes, önceki gün ise moral bulmak için Bosna Hersek'teki arkadaşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Futbolcunun çekilen fotoğrafta yüzünün gülmediği görülüyor.

        SÖZLEŞME DURUMU
        Tecrübeli futbolcunun Hatayspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. Vranjes daha önce Anderlecht, Charleroi, Tom Tomsk, Sporting Gijon, Gaziantepspor, Krasnodar, Sheriff, Kızılyıldız ve Banja Luka takımlarında forma giymişti.
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