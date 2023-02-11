Ognjen Vranjes korkunç trajediden sakatlığı ile kurtuldu! Hatayspor'da ilginç detay...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.7 ile 7.6'lık depremler sonrasında Hatayspor'da birçok sporcu enkaz altında kaldı. Kulübün malzemecisi Onur Akdeniz depremde hayatını kaybetti. Kulübün sportif direktörü Taner Savut ve futbolculardan Christian Atsu'dan ise 6 Kasım'dan beri haber alınamıyor.
"TANER ENKAZ ALTINDAYKEN SİZ NEREDESİNİZ?"
Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut'un eşi Pınar Savut, sosyal medyadan kulüp yöneticilerine ve teknik heyetine isyan etti. Pınar Savut, "Buradan tüm Hatayspor yönetimine ve hocasına soruyorum, Taner enkaz altındayken siz neredesiniz? Ben neden aranmıyorum? Niçin bana bir açıklama yapılmıyor? Neden Taner'imi göçük altında, beni ve çocuklarımı yapayalnız bıraktınız? Taner bunu mu hak ediyordu?" ifadelerini kullandı.
BURAK ÖKSÜZ ŞOKA GİRMİŞTİ
Yüksek şiddetteki deprem ve ardından gerçekleşen artçılar sonrası göçük altında kalan Burak Öksüz, kendi imkanlarıyla hem kendisini hem de annesini kurtarmayı başardı.
Futbolcunun enkazdan kurtulduktan sonra şoka girip yaklaşık 2 saat yalın ayakla yol kenarında yürüdüğü görülmüştü. Ayrıca Hatay'ın antrenörlerinden Ekrem Ekşioğlu da göçük altından kurtulan bir başka isim oldu.
UYUYOR OLSAYDIM ÖLMÜŞTÜM
Hatayspor'un Kamerunlu Müslüman futbolcusu Kevi Soni Fransız medyasına yaşadıklarını anlatırken, "Sabah namazı için 06.40'a kadar bekleyecektim. Uyuyor olsaydım hayatta kalma şansım yoktu. Deprem esnasında 7. kattan atlamak istedim. Bina çökmeden çıkmayı başardım. Yanımda insanların öldüğünü gördüm. Büyük travma yaşadım" demişti. Yine Hatayspor'da oynayan Ruben Ribeiro da deprem esnasında camdan atlayarak hayatını kurtardı.