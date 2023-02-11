Ognjen Vranjes korkunç trajediden sakatlığı ile kurtuldu! Hatayspor'da ilginç detay...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.7 ile 7.6'lık depremler sonrasında Hatayspor'da birçok sporcu enkaz altında kaldı. Kulübün malzemecisi Onur Akdeniz depremde hayatını kaybetti. Kulübün sportif direktörü Taner Savut ve futbolculardan Christian Atsu'dan ise 6 Kasım'dan beri haber alınamıyor.

"TANER ENKAZ ALTINDAYKEN SİZ NEREDESİNİZ?"

Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut'un eşi Pınar Savut, sosyal medyadan kulüp yöneticilerine ve teknik heyetine isyan etti. Pınar Savut, "Buradan tüm Hatayspor yönetimine ve hocasına soruyorum, Taner enkaz altındayken siz neredesiniz? Ben neden aranmıyorum? Niçin bana bir açıklama yapılmıyor? Neden Taner'imi göçük altında, beni ve çocuklarımı yapayalnız bıraktınız? Taner bunu mu hak ediyordu?" ifadelerini kullandı.