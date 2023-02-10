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    • Spor
    • 10.02.2023 18:49
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    • 10.02.2023 18:49
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    Asrın felaketi sonrası Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor tek yürek! Depremzedeler için özel maç...

    Süper Lig’in devleri depremzedeler için yeniden güçlerini birleştiriyor. Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında 4 büyük kulübün başkanı depremzedeler için ortak bir karar aldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları depremzedeler için özel maç yapmayı planlıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    4 büyükler deprem sonrası güçlerini birleştiriyor!

    Türkiye'ye büyük bir acı yaşatan deprem sonrası Süper Lig'in çınarları büyük bir yardım kampanyası başlattı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor büyük depremden hemen sonra harekete geçerek bölgeye adeta yardım yağdırdılar.


    4 büyük kulüp, depodaki stoklarını depremzedelere gönderdi. Her gün İstanbul ve Trabzon'dan tırlar afet bölgesine doğru ihtiyaç maddesi taşıyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan diğer kulüplerimiz de yardımlarına tüm hızıyla devam ediyor. 4 büyük kulübümüz yeni bir proje için harekete geçti…



    TIRLAR ART ARDA KALKIYOR
    Depremden hemen sonra açıklama yapan Fenerbahçe, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık. Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki yardım kampanyasını hızla başlattı. Tırlar ard arda deprem bölgesine hareket etti. Mert Hakan Yandaş, Samet Akaydın ve Enner Valencia gibi yıldız futbolcular yardım kampanyasında görev aldı.



        YILDIZ OYUNCULAR KOLİ TAŞIDI
        Galatasaray'dan yapılan açıklamada, AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere belirlenen ürünlerin Nef Stadı ve Taçspor Tesisleri'nde toplanarak depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi. Açıklamada, tüm sporseverlere yardım çağrısında bulunuldu. Sarı-Kırmızılı kulüp ardından stadından kaldırdığı yardım tırlarını deprem bölgelerine ulaştırdı. Galatasaray'ın yıldız oyuncuları bir an olsun Nef Stadı'nı yalnız bırakmadı. Vatandaşlarla omuz omuza çalıştı.

        Yeni transfer Zaniolo henüz forma giymeden Nef Stadı'nda koli taşımaya başladı.



        FORMASINI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI
        Beşiktaş'ta da durum farklı değildi. Siyah-Beyazlılar, büyük felaketten hemen sonra, "Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere yardım kampanyası düzenleyecektir" açıklaması yaptı. Gedson, Cenk Tosun ve Atiba gibi yıldızlar gönüllü olarak Vodafone Park'ta çalıştı. Brezilyalı yıldız Josef de Souza, sosyal medyadan sürekli yardım topluyor. Eski yıldızlarından Pancu formasını açık artırmaya çıkardı ve geliri depremzedelere bağışlandı.

        BAKASETAS FORMAYI SATIN ALDI
        Trabzonspor da kaldırdığı tırlarla sürekli olarak deprem bölgesine yardımda bulunuyor. TS Club depolarında bulunan kışlık malzemeler ve depoda bulunun tüm kıyafetler depremzedelere gönderildi. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, 'Bir Yunan yapımı Bakasetas' sözleriyle sosyal medyada fenomen olan taraftara hediye ettiği ve depremzedeler yararına açık artırmaya çıkardığı formayı satın aldı. Futbolcu, imzalı formasını yeniden açık artırmaya çıkarıp gelirini depremzedelere bağışlayacak.

        BARTRA'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ
        Trabzonspor taraftarı olan 11 yaşındaki Çınar Ayık, Marc Bartra tarafından haftalar önce kendisine hediye edilen formayı gelirinin deprem bölgesine bağışlanması şartıyla satışa sunmuştu. Marc Bartra'nın formayı satın alarak yurt dışında açık artırma ile yeniden satışa sunarak gelirini deprem bölgesine bağışlayacağı öğrenildi.



        ÖZEL MAÇ YAPMAYI PLANLIYORLAR
        Süper Lig'in devleri depremzedeler için yeniden güçlerini birleştiriyor. Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında 4 büyük kulübün başkanı depremzedeler için ortak bir karar aldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları depremzedeler için özel maç yapmayı planlıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 3 proje üzerinde duruyor.

        ALMANYA'DA MAÇ YAPMALARI GÜNDEMDE
        İlk projeye göre 4 büyükler, Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle Almanya'da maç yapmayı planlıyor. Gurbetçilerin de yoğun yaşadığı kentlerde oynanacak maçlar sonrası hasılat deprem bölgesine ulaştırılacak.

        İkinci projeye göre 4 büyükler, yurt içinde kapasitesi yüksek statlarda karşılaşacak. İlk etapta düşünülen yer ise İstanbul
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