Asrın felaketi sonrası Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor tek yürek! Depremzedeler için özel maç...





FORMASINI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI

Beşiktaş'ta da durum farklı değildi. Siyah-Beyazlılar, büyük felaketten hemen sonra, "Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere yardım kampanyası düzenleyecektir" açıklaması yaptı. Gedson, Cenk Tosun ve Atiba gibi yıldızlar gönüllü olarak Vodafone Park'ta çalıştı. Brezilyalı yıldız Josef de Souza, sosyal medyadan sürekli yardım topluyor. Eski yıldızlarından Pancu formasını açık artırmaya çıkardı ve geliri depremzedelere bağışlandı.

BAKASETAS FORMAYI SATIN ALDI

Trabzonspor da kaldırdığı tırlarla sürekli olarak deprem bölgesine yardımda bulunuyor. TS Club depolarında bulunan kışlık malzemeler ve depoda bulunun tüm kıyafetler depremzedelere gönderildi. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, 'Bir Yunan yapımı Bakasetas' sözleriyle sosyal medyada fenomen olan taraftara hediye ettiği ve depremzedeler yararına açık artırmaya çıkardığı formayı satın aldı. Futbolcu, imzalı formasını yeniden açık artırmaya çıkarıp gelirini depremzedelere bağışlayacak.

BARTRA'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Trabzonspor taraftarı olan 11 yaşındaki Çınar Ayık, Marc Bartra tarafından haftalar önce kendisine hediye edilen formayı gelirinin deprem bölgesine bağışlanması şartıyla satışa sunmuştu. Marc Bartra'nın formayı satın alarak yurt dışında açık artırma ile yeniden satışa sunarak gelirini deprem bölgesine bağışlayacağı öğrenildi.