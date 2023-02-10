Hatay'da yol kapatarak yardım tırını soymaya çalışan alçaklar yakalandı! PÖH devrede

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye tek yürek oldu.
Devlet tüm imkanlarını seferber ederken vatandaşlar da depremden etkilnen bölgeye yardım yağdırdı.
Devlet ve millet el ele vererek yaraları sararken afet bölgelerinde yağmacılar hortladı.
HATAY'A GİREN TIRI DURDURUP GASP ETMEYE ÇALIŞTILAR
Hatay'ın Antakya ilçesine yardım götüren bir tır şoförünün kayda aldığı görüntüler sosyal medyada sinirleri zıplattı.
"YARDIMLARI BİZE VERECEKSİN"
Yardım tırının önünü kesen yağmacılar "Ne varsa vereceksin. Ondan sonra gideceksin. Buradan geçenleri durduruyoruz. Ya seve seve ya .." diyerek şoföre tehdit savurdu.
Şoförün yağmacıları araçtaki ürünlerin bebek giysisi olduğuna ikna etmesinin ardından yol açıldı.