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    • 10.02.2023 17:23
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    Hatay'da yol kapatarak yardım tırını soymaya çalışan alçaklar yakalandı! PÖH devrede

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye tek yürek olarak felaketten etkilenen 10 bölgeye yardım yağdırdı. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ortaya çıkan bazı görüntüler vatandaşları çileden çıkardı. Hatay'a yardım götüren tır yağmacılar tarafından zorla durduruldu o anlar kameraya yansıdı. Hatay'da tırları gasp etmeye çalışan yağmacılar özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    Yağmacıların sonu

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye tek yürek oldu.

    Devlet tüm imkanlarını seferber ederken vatandaşlar da depremden etkilnen bölgeye yardım yağdırdı.

    Devlet ve millet el ele vererek yaraları sararken afet bölgelerinde yağmacılar hortladı.

    HATAY'A GİREN TIRI DURDURUP GASP ETMEYE ÇALIŞTILAR
    Hatay'ın Antakya ilçesine yardım götüren bir tır şoförünün kayda aldığı görüntüler sosyal medyada sinirleri zıplattı.

    "YARDIMLARI BİZE VERECEKSİN"
    Yardım tırının önünü kesen yağmacılar "Ne varsa vereceksin. Ondan sonra gideceksin. Buradan geçenleri durduruyoruz. Ya seve seve ya .." diyerek şoföre tehdit savurdu.

    Şoförün yağmacıları araçtaki ürünlerin bebek giysisi olduğuna ikna etmesinin ardından yol açıldı.

        YAĞMACILAR GÖZALTINA ALDI
        Daha sonra Hatay'da yolları kapatarak yardım tırlarını gasp etmeye kalkan alçakların Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

        VATANDAŞTAN LİNÇ GİRİŞİMİ
        Deprem bölgesinde boşaltılan veya sahipleri vefat eden evlere girerek yağmacılık yapan başka süpheliler ise Jandarma ve Özel Harekat ekipleri tarafından yakalandı.

        Vatandaşlar ise yağmacıları linç etmek istedi.

        MEHMETÇİK DEVRİYEDE
        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor. Birlikte güçlüyüz." ifadesi kullanıldı.

        ADALET BAKANLIĞI'NDAN DEPREM BÖLGELERİ İÇİN HIRSIZLIK GENELGESİ
        Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce depremin yaşandığı andan itibaren deprem bölgelerinde gerekli önlemler alınması için çalışmalar başlatıldı.

            Bu süreçte deprem nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde hırsızlık olaylarıyla ilgili de gerekli önlemleri aldı. Bu hususta Bakanlık, başsavcılıklara 'Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi' konulu yazı da gönderdi. Deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan korku ve kargaşadan yararlanarak, enkaz ve binalardaki değerli eşya, yardım malzemelerine yönelik hırsızlık eylemi yapan kişiler hakkında derhal soruşturmaya yönelik tedbirler alındı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturma işlemlerinin fiziki ortamda yapılmasına izin verildi.

            Yazıda, bir suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren Cumhuriyet savcısının doğrudan doğruya veya emrindeki adli kolluk görevlileri aracılığıyla her türlü araştırmayı yaparak suçla ilgili olarak soruşturma yürütmesi gerektiği vurgulanarak şu maddelere yer verildi:

            "Deprem nedeniyle adliyelerin ve UYAP sisteminin zarar görmesinin 5271 Sayılı Kanunun 160 ve devamı maddeleri uyarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmasına engel oluşturmayacak, söz konusu suçları işleyen kişilere yönelik koruma tedbirlerinin tereddütsüz bir şekilde uygulanacak.

            UYAP'ın kullanılamadığı durumlarda soruşturma işlemlerinin fiziki evrak üzerinden yerine getirilecek

            UYAP dışı fiziki olarak oluşturulan belge veya kararların engelin ortadan kalkmasından sonra derhal UYAP sistemine aktarılacak.Yazıda ayrıca bölgelerdeki görevli Cumhuriyet Başsavcılıklarının, iş ve işlemlerin gerekli dikkat ve özenin gösterilerek yürütülmesi istendi."

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