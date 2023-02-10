Hatay'da yol kapatarak yardım tırını soymaya çalışan alçaklar yakalandı! PÖH devrede

Bu süreçte deprem nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde hırsızlık olaylarıyla ilgili de gerekli önlemleri aldı. Bu hususta Bakanlık, başsavcılıklara 'Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi' konulu yazı da gönderdi. Deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan korku ve kargaşadan yararlanarak, enkaz ve binalardaki değerli eşya, yardım malzemelerine yönelik hırsızlık eylemi yapan kişiler hakkında derhal soruşturmaya yönelik tedbirler alındı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturma işlemlerinin fiziki ortamda yapılmasına izin verildi.

Yazıda, bir suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren Cumhuriyet savcısının doğrudan doğruya veya emrindeki adli kolluk görevlileri aracılığıyla her türlü araştırmayı yaparak suçla ilgili olarak soruşturma yürütmesi gerektiği vurgulanarak şu maddelere yer verildi: