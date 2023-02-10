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    • Spor
    • 10.02.2023 14:06
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    • 10.02.2023 14:06
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    Depremin yıldönümünde imza attı, yıkıcı felaketten mucizevi şekilde kurtuldu

    Son dakika haberleri... Binlerce kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketi, 10 ilimizi derinden sarstı. Merkez üssü Kahramanmaraş olup gerçekleşen 7.7 ile 7.6'lık depremler sonrasında arama ve kurtarmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremden en çok etkilenen kulüplerin başında gelen Hatayspor ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hatayspor forması giyen defans oyuncusu Simone Falette, yıkıcı depremden mucizevi şekilde kurtulanlar arasında yer aldı. İşte, daha önce Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli oyuncuyla ilgili detaylar ve tüm gelişmeler...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Depremin yıldönümünde imza attı ÖZEL HABER

    6 Kasım'da meydana gelen depremlerin ardından Hatayspor'dan da birçok sporcu enkaz altında kaldı. Hatayspor'un malzemecisi Onur Akdeniz depremde vefat etti. Futbolculardan Burak Öksüz depremde annesiyle birlikte kendi imkanlarıyla göçük altından çıkmayı başardı. Hatta Öksüz'ün enkazdan çıktıktan sonra yalın ayak ve şoka girmiş bir şekilde 2 saat kadar annesiyle birlikte yürüdüğü ortaya çıktı.

    ATSU VE SAVUT'TAN HABER ALINAMADI

    Kulübün sportif direktörü Taner Savut ve futbolculardan Christian Atsu'dan halen somut bir haber alınamadı. Konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan teknik direktör Volkan Demirel, sosyal medyada bir bilgi kirliliği olduğunu ve iki isimden haber almaları halinde bunu paylaşacağını duyurdu.

    KAAN, TESİSTE KALMASI SAYESİNDE KURTULDU

    Hatayspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından tedavisi için tesislerde kalan Kaan Kanak, tedavisi uzun sürünce eve gitmedi. Depreme tesislerde yakalanan Kaan Kanak bu sayede kurtulmuş oldu. Kanak daha sonra İzmir'e gitti. Bu mucizevi kurtuluşun ardından depremden mucizevi şekilde kurtulanlar arasında Simon Falette'in de yer aldığı gün yüzüne çıktı.

        FALETTE, AİLESİYLE BİRLİKTE FRANSA'DAYDI

        Gölcük depreminin 24. yıl dönümünde (17 Ağustos 2021) Hatayspor'a katılan Simon Falette, depremde şehirde olmadığı için kurtulan isimler arasında bulunuyor. Falette'nin deprem olduğunda ailesiyle birlikte Hatay'da değil Fransa'da olduğu öğrenildi.

        EVİNİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ YIKILDI

        Falette ve ailesine yaşanan depremlerde herhangi bir zarar gelmedi. Ancak; Gineli oyuncunun yaşadığı evin büyük bir bölümünün yıkıldığı öğrenildi. Falette, Hatay'ın deprem sonrasında havadan drone ile çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

        FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

        Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giydikten sonra 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonuyla kiralık transfer olan Falette, Sarı-Lacivertliler'de 12 maçta oynamış ve 1 asist üretmişti. Falette transferi sebebiyle Kanarya'nın o dönemki sportif direktörü Damien Comolli sert şekilde eleştirilmiş ve süreç sonunda şu anda Toulouse Başkanı olan Comolli görevinden ayrılmıştı.

        HANNOVER'E DÖNDÜ

        Falette, Fenerbahçe'ye veda ettikten sonra Almanya 2. Lig'de mücadele eden Hannover'e gitti. 2020-21 sezonunda Aşağı Saksonya ekibinde görev alan Falette, 2021-22 sezonunda ise Hatayspor'a imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Geçen sezon Hatayspor'da 14 maçta 1 gol kaydeden futbolcu, bu sezon ise 9 karşılaşmada 627 dakika süre aldı.

        SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR AMA

        Fransa Le Mans doğumlu olan Gineli oyuncunun Hatayspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor. Yaşanan büyük trajedinin ardından oyuncunun geleceği, takımda yer alan birçok futbolcunun olduğu gibi belirsizliğini koruyor.

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