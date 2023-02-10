Depremin yıldönümünde imza attı, yıkıcı felaketten mucizevi şekilde kurtuldu

6 Kasım'da meydana gelen depremlerin ardından Hatayspor'dan da birçok sporcu enkaz altında kaldı. Hatayspor'un malzemecisi Onur Akdeniz depremde vefat etti. Futbolculardan Burak Öksüz depremde annesiyle birlikte kendi imkanlarıyla göçük altından çıkmayı başardı. Hatta Öksüz'ün enkazdan çıktıktan sonra yalın ayak ve şoka girmiş bir şekilde 2 saat kadar annesiyle birlikte yürüdüğü ortaya çıktı.
ATSU VE SAVUT'TAN HABER ALINAMADI
Kulübün sportif direktörü Taner Savut ve futbolculardan Christian Atsu'dan halen somut bir haber alınamadı. Konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan teknik direktör Volkan Demirel, sosyal medyada bir bilgi kirliliği olduğunu ve iki isimden haber almaları halinde bunu paylaşacağını duyurdu.
KAAN, TESİSTE KALMASI SAYESİNDE KURTULDU
Hatayspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından tedavisi için tesislerde kalan Kaan Kanak, tedavisi uzun sürünce eve gitmedi. Depreme tesislerde yakalanan Kaan Kanak bu sayede kurtulmuş oldu. Kanak daha sonra İzmir'e gitti. Bu mucizevi kurtuluşun ardından depremden mucizevi şekilde kurtulanlar arasında Simon Falette'in de yer aldığı gün yüzüne çıktı.