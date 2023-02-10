Depremin yıldönümünde imza attı, yıkıcı felaketten mucizevi şekilde kurtuldu

FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giydikten sonra 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonuyla kiralık transfer olan Falette, Sarı-Lacivertliler'de 12 maçta oynamış ve 1 asist üretmişti. Falette transferi sebebiyle Kanarya'nın o dönemki sportif direktörü Damien Comolli sert şekilde eleştirilmiş ve süreç sonunda şu anda Toulouse Başkanı olan Comolli görevinden ayrılmıştı.

HANNOVER'E DÖNDÜ

Falette, Fenerbahçe'ye veda ettikten sonra Almanya 2. Lig'de mücadele eden Hannover'e gitti. 2020-21 sezonunda Aşağı Saksonya ekibinde görev alan Falette, 2021-22 sezonunda ise Hatayspor'a imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Geçen sezon Hatayspor'da 14 maçta 1 gol kaydeden futbolcu, bu sezon ise 9 karşılaşmada 627 dakika süre aldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR AMA

Fransa Le Mans doğumlu olan Gineli oyuncunun Hatayspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor. Yaşanan büyük trajedinin ardından oyuncunun geleceği, takımda yer alan birçok futbolcunun olduğu gibi belirsizliğini koruyor.