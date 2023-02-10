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Maraş depremi sonrası Hatay'da korkunç manzara! 200 metre genişlikte kanyon oluştu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya devam ederken, depreme ilişkin çarpıcı görüntüler de gelmeye devam ediyor. Depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasında 30 metre derinlikte ve yaklaşık 200 metre genişliğinde bir yarık oluştu.

takvim.com.tr
10.02.2023 18:33 - Son Güncelleme: 10.02.2023 18:58
Maraş depremi sonrası Hatay’da korkunç manzara! 200 metre genişlikte kanyon oluştu

Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.

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Maraş depremi sonrası Hatay’da korkunç manzara! 200 metre genişlikte kanyon oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi'ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu.

Maraş depremi sonrası Hatay’da korkunç manzara! 200 metre genişlikte kanyon oluştu

Yaklaşık 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki çukur vatandaşları ise tedirgin etti. Oluşan dev yarık dron ile havadan da görüntülendi.

Maraş depremi sonrası Hatay’da korkunç manzara! 200 metre genişlikte kanyon oluştu

Bazı vatandaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını aynı bölgede yine yeşil ışık gördüklerini söyledi.

Maraş depremi sonrası Hatay’da korkunç manzara! 200 metre genişlikte kanyon oluştu

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz , "Çok büyük bir patlama oldu, ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu" dedi.

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