Maraş depremi sonrası Hatay'da korkunç manzara! 200 metre genişlikte kanyon oluştu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya devam ederken, depreme ilişkin çarpıcı görüntüler de gelmeye devam ediyor. Depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasında 30 metre derinlikte ve yaklaşık 200 metre genişliğinde bir yarık oluştu.
10.02.2023 18:33 - Son Güncelleme: 10.02.2023 18:58
Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.