Maraş depremi sonrası Hatay’da korkunç manzara! 200 metre genişlikte kanyon oluştu

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz , "Çok büyük bir patlama oldu, ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu" dedi.