Kylian Mbappe'nin imzalı forması depremzedeler için satışta

Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, kampanyaya en Kylian Mbappe'nin katıldığını duyurdu. Dünyaca ünlü birçok yıldızın depremzedeler için katıldığı yardım kampanyasına en Paris Saint-Germain takımının Fransız yıldızı Kylian Mbappe destek verdi. Merih Demiral, sosyal medya hesabından, "Mbappe kampanyamızla depremzedelere destek olmak istedi. Kylian Mbappe'nin imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz. Müzayededen elde edilecek tüm gelir, Türkiye'deki depremzedelere yardım için bağışlanacak" dedi.

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