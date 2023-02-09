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    • Spor
    • 09.02.2023 19:47
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    • 09.02.2023 19:47
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    Süper Lig maçları devam edecek mi? Yüzyılın deprem felaketi sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarihi açıkladı

    Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Süper Lig’de maçlar devam edecek mi?

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı. Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğinde deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurma kararı aldıklarını söyledi.

    Büyükekşi'nin açıklamalarından satır başları:

    Hatayspor bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz.

    Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Spor Süper Lig maçları devam edecek mi? Yüzyılın deprem felaketi sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarihi açıkladı
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