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    4 büyüklerin futbolcuları depremzedelerin yaralarını sarmak için dört koldan çalışıyor

    Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Hatay’a gidip koli taşıdı. Trabzonspor, tesislerini depremzede çocuklara açtı. Cenk Tosun ve eşi 600 bin lira yardım yaptı.

    El ele gönül gönüle

    Türkiye'yi yasa boğa depremin acılarını sarmaya devam ederken futbol camiası da çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Hatay'da yardım malzemeleri dağıttı. Teknik Direktör Okan Buruk, NEF Stadı'ndaki yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi. Belçikalı yıldız oyuncu Mertens ve eşi de NEF Stadı'ndaki çalışmalarda koli taşıdı. Berkan Kutlu ise 300 bin liralık yardımda bulundu. Hatay'a tır gönderdi. Kendisi de Hatay'a gitti. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor da destek vermeye devam ediyor. Deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarımızı ağırlamak için kapılarını açtı.



    YARDIMLAR SÜRÜYOR
    Başakşehir, futbolcuların hazırladığı yardım kolileriyle deprem bölgesine tır gönderdi. Ankaragücü, 11. yardım tırının da deprem bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı. Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun 600 bin, Nuri Şahin 1 milyon ve Ozan Tufan ise 800 bin lira yardım da bulundu.



    HELAL OLSUN SİZE
    4 büyüklerin futbolcuları Instagram üzerinden bu ortak paylaşımla destek istedi.



        ASLAN YÜREKLİ MERİH
        Milli futbolcu Merih Demiral, depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında Ronaldo, Bonucci ve Dybala'nın imzalı formalarını sattı. Merih, depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasında Ronaldo'nun imzalı formasına şu ana kadar en yüksek 1 milyon 750 bin TL'ye satıldığını duyurdu. Merih, toplam yardımların 5 milyon liraya ulaştığını söyleyip, yeni bilgiler verdi.

        C. RONALDO VİDEO ÇEKECEK
        Juventus'ta forma giyen Leonardo Bonucci'nin forması 300 bin, Roma'da top koşturan Dybala'nın imzalı forması ise 350 bin liraya satıldı. Merih ayrıca Ronaldo'nun Türkiye için video çekeceğini duyurdu. Son olarak Atletico Madrid'den Morata ve Griezmann'ın da imzalı forma vereceğini bildirdi.



        KATAR'DAN BÜYÜK JEST
        Katar'dan alkışlanacak hareket... Katar Kupası yarı finalinde bugün oynanacak El Sadd-El Arabi ve Ed Dehil-El Vakrah maçlarından elde edilecek bilet gelirinin Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı acıklandı. Katar Yıldızlar Ligi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, taraftarlara bilet alarak bu girişime katkı sağlamaları çağrısında bulunuldu.



        TRANSFER DÖNEMİ 10 GÜN UZATILDI
        TFF, daha önce 12 Ocak 2023-8 Şubat 2023 tarihleri arasında olacağını açıkladığı transfer dönemiyle ilgili yeni karar aldı. Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi, deprem nedeniyle uzatıldı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün (dün) itibarıyla onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



            HAGİ'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK
            Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu Constanta Kulübü, Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen deprem için "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı tişörtlerle maça çıktı.



            Trabzonspor depremden zarar gören çocukları tesislerinde ağırlayacağını açıkladı.



            Fenerbahçe ve diğer kulüplerimiz deprem bölgelerine yardım tırı göndermeye devam ediyor.



                F.Bahçe'nin stoperi Samet Akaydın, kolunda sakatlık olmasına rağmen yardım çalışmalarına katıldı. İsmail Yüksek de çalışmalarda yer aldı.



                Galatasaray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Mertens, NEF Stadı'nda depremzedeler için yardım kolisi taşıdı.



                G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk da vatandaşlarla birlikte koli taşıdı. Çorbada onun da tuzu oldu.



                    Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, depremzedeler için yapılana çalışmalara katıldı. Onlarla birlikte çalıştı.



                    SPOR BAKANLIĞI YARDIMA KOŞTU
                    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremlerin ardından gittiği Osmaniye'de açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere ihtiyaç sahibi illere de bir taraftan kılık-kıyafetten, battaniyeye, çadıra kadar tüm malzemeler gönderiliyor. 12 ilde bakanlığımız tesislerini 10 ilden transfer edilecek vatandaşlara yönelik hazırladık. 34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere toplam 152 tesiste 150 binden fazla depremzedemiz konaklıyor" dedi.



                    ÇOK ACI ÇEKİYORUM
                    Hatayspor'un eski kalecisi Munir Muhammedi, yürek yakan bir paylaşım yaptı. Eski evini paylaşan Munir, "Görüntüleri görüyorum, yüreğim yanıyor. Herkesin iş birliğine ve yardımına ihtiyaçları var. Bu kadar çok ailenin çektiği acıları düşünmeden duramıyorum. 7 ay önce burası benim evimdi, yıkıldı. Artık Hatay'da değilim ama Hatay'a ve Türkiye'ye duyduğum sevgi yüzünden çok acı çekiyorum" açıklamasını yaptı.

                    GAZİANTEP'TE TESİSLER YIKILMAK ÜZERE!
                    Beşiktaş kalecisi Mert Günok, depremlerin ardından Gaziantep FK'da forma giyen Furkan Soyalp ile görüştüğünü belirterek, "Furkan Soyalp ile görüştüm. O olaydan sonra Gaziantep FK'nın tesislerinin yıkılmak üzere olduğunu söyledi. Bir gün boyunca takım arkadaşları ve aileleriyle fitness salonunda kalmışlar. Onlar da çok korkmuşlardı" ifadelerini kullandı. Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi, "Umarım enkazda kalanlar bir an önce bulunur" şeklinde konuştu.

                    MAX GRADEL'DEN 20 BİN EURO
                    Sivasspor'un yıldızı Max Gradel depremzedeler için 20 bin Euro bağış yaptı. Yıldız oyuncu, ayrıca hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

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                    Haberler Spor 4 büyüklerin futbolcuları depremzedelerin yaralarını sarmak için dört koldan çalışıyor
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