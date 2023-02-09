4 büyüklerin futbolcuları depremzedelerin yaralarını sarmak için dört koldan çalışıyor

Türkiye'yi yasa boğa depremin acılarını sarmaya devam ederken futbol camiası da çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Hatay'da yardım malzemeleri dağıttı. Teknik Direktör Okan Buruk, NEF Stadı'ndaki yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi. Belçikalı yıldız oyuncu Mertens ve eşi de NEF Stadı'ndaki çalışmalarda koli taşıdı. Berkan Kutlu ise 300 bin liralık yardımda bulundu. Hatay'a tır gönderdi. Kendisi de Hatay'a gitti. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor da destek vermeye devam ediyor. Deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarımızı ağırlamak için kapılarını açtı.
YARDIMLAR SÜRÜYOR
Başakşehir, futbolcuların hazırladığı yardım kolileriyle deprem bölgesine tır gönderdi. Ankaragücü, 11. yardım tırının da deprem bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı. Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun 600 bin, Nuri Şahin 1 milyon ve Ozan Tufan ise 800 bin lira yardım da bulundu.
HELAL OLSUN SİZE
4 büyüklerin futbolcuları Instagram üzerinden bu ortak paylaşımla destek istedi.