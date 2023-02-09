4 büyüklerin futbolcuları depremzedelerin yaralarını sarmak için dört koldan çalışıyor





ÇOK ACI ÇEKİYORUM

Hatayspor'un eski kalecisi Munir Muhammedi, yürek yakan bir paylaşım yaptı. Eski evini paylaşan Munir, "Görüntüleri görüyorum, yüreğim yanıyor. Herkesin iş birliğine ve yardımına ihtiyaçları var. Bu kadar çok ailenin çektiği acıları düşünmeden duramıyorum. 7 ay önce burası benim evimdi, yıkıldı. Artık Hatay'da değilim ama Hatay'a ve Türkiye'ye duyduğum sevgi yüzünden çok acı çekiyorum" açıklamasını yaptı.



GAZİANTEP'TE TESİSLER YIKILMAK ÜZERE!

Beşiktaş kalecisi Mert Günok, depremlerin ardından Gaziantep FK'da forma giyen Furkan Soyalp ile görüştüğünü belirterek, "Furkan Soyalp ile görüştüm. O olaydan sonra Gaziantep FK'nın tesislerinin yıkılmak üzere olduğunu söyledi. Bir gün boyunca takım arkadaşları ve aileleriyle fitness salonunda kalmışlar. Onlar da çok korkmuşlardı" ifadelerini kullandı. Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi, "Umarım enkazda kalanlar bir an önce bulunur" şeklinde konuştu.



MAX GRADEL'DEN 20 BİN EURO

Sivasspor'un yıldızı Max Gradel depremzedeler için 20 bin Euro bağış yaptı. Yıldız oyuncu, ayrıca hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

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