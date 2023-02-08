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    • Spor
    • 08.02.2023 14:59
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    • 08.02.2023 14:59
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    TFF'den transfer dönemi açıklaması: "On gün süreyle uzatılacak"

    Son dakika haberi! Transfer dönemiyle ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TFF’den transfer dönemi açıklaması!

    Türkiye Futbol Federasyonu, bugün sona erecek olan ikinci transfer ve tescil döneminin 10 gün daha uzatılması konusunda FIFA'dan sözlü onay alındığını ve yazılı onay sürecinin beklendiğini açıkladı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti."

    "Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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