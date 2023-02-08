Son dakika: Asrın deprem felaketi sonrası Yeni Malatyaspor'dan ligden çekilme kararı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da başkan Ahmet Yaman, açıklamalarda bulundu.



Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketi sonrasında futbol ligleri TFF'nin aldığı kararla 1 hafta ertelendi. Yaşanan gelişmeler üzerine Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yönetim kurulu ile bir araya gelerek ligden çekilme kararı alacaklarını dile getirdi.

Deprem felaketi sonrasında futbol oynayamayacaklarını kaydeden Ahmet Yaman, "Şu an futbolun zamanı değil. Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor. Biz de futbol oynayacağız. Söz konusu değil böyle bir şey. Şu an net bir karar almadık ama futbol oynayamayacağız. Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız" diye konuştu.